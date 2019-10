Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce6dee4b-7d80-4cc2-9fbd-606d96964517","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Tizenéves kora óta szenvedett a súlyos fájdalmakkal járó betegségben, 40 éves korában segítették halálba.","shortLead":"Tizenéves kora óta szenvedett a súlyos fájdalmakkal járó betegségben, 40 éves korában segítették halálba.","id":"20191023_Az_eutanaziat_valasztotta_Marieke_Vervoort_belga_paralimpiai_bajnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce6dee4b-7d80-4cc2-9fbd-606d96964517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd80d5e4-d3a8-4669-ac94-50227b469a9e","keywords":null,"link":"/elet/20191023_Az_eutanaziat_valasztotta_Marieke_Vervoort_belga_paralimpiai_bajnok","timestamp":"2019. október. 23. 15:04","title":"Az eutanáziát választotta Marieke Vervoort belga paralimpiai bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb3baee-0798-4952-b726-df0bc98b62e0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A társadalmi igazságosságról és a zöld küzdelemről beszélt az LMP társelnöke az október 23-i megemlékezésen.","shortLead":"A társadalmi igazságosságról és a zöld küzdelemről beszélt az LMP társelnöke az október 23-i megemlékezésen.","id":"20191023_LMP_A_mai_forradalmarok_a_klimavaltozas_ellen_tuntetok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=deb3baee-0798-4952-b726-df0bc98b62e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53cae91-feea-4287-81ce-346dd4a55597","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_LMP_A_mai_forradalmarok_a_klimavaltozas_ellen_tuntetok","timestamp":"2019. október. 23. 14:39","title":"LMP: A mai forradalmárok a klímaváltozás ellen tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kitartott álláspontja mellett szerdai képviselőházi meghallgatásán Mark Zuckerberg, a Facebook közösségi portál elnök-vezérigazgatója, amely szerint a cégnek be kellene vezetnie a Libra nevű globális digitális kriptovalutát.\r

","shortLead":"Kitartott álláspontja mellett szerdai képviselőházi meghallgatásán Mark Zuckerberg, a Facebook közösségi portál...","id":"20191024_mark_zuckerberg_facebook_libra_kriptovaluta_meghallgatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebadee3d-ae95-4c47-8833-8b2caf72bc66","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_mark_zuckerberg_facebook_libra_kriptovaluta_meghallgatas","timestamp":"2019. október. 24. 05:41","title":"Megpróbálta megvédeni a Librát Zuckerberg, de rengeteg kérdést nyitva hagyott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b691b7e-cda9-4c98-8101-be7ff66ee0bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Lilium Aviation korábban már egy sor engedélyt megkapott az elektromos repülőgépe kifejlesztésére, most pedig egy zökkenőmentes tesztrepülésen is túl vannak.","shortLead":"A német Lilium Aviation korábban már egy sor engedélyt megkapott az elektromos repülőgépe kifejlesztésére, most pedig...","id":"20191022_lilium_jet_aviation_elektromos_repulogep_repulo_taxi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b691b7e-cda9-4c98-8101-be7ff66ee0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f15f16f-5c6c-4728-be8a-ae86269e586e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_lilium_jet_aviation_elektromos_repulogep_repulo_taxi","timestamp":"2019. október. 22. 16:03","title":"Videó: Simán repül az elektromos taxi, ami 300 km/h-val szállítana utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ccd0b5-01d3-4b01-8f24-84589dd132f4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20191023_A_gyonge_diktatura_is_diktatura_a_gyonge_is_eros_folzabalja_az_alattvalok_eletet_Alfoldi_Esterhazyval_emlekezett_a_forradalomra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33ccd0b5-01d3-4b01-8f24-84589dd132f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022c77b7-82eb-44b7-947d-ded6bcad3653","keywords":null,"link":"/kultura/20191023_A_gyonge_diktatura_is_diktatura_a_gyonge_is_eros_folzabalja_az_alattvalok_eletet_Alfoldi_Esterhazyval_emlekezett_a_forradalomra","timestamp":"2019. október. 23. 12:09","title":"\"A gyönge diktatúra is diktatúra, a gyönge is erős, fölzabálja az alattvalók életét\" - Alföldi Esterházyval emlékezett a forradalomra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a164b3f8-a005-4490-acab-82ee2c44c676","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A 60. születésnapját ünneplő színész-rendező nem zárkózik el attól a lehetőségtől, hogy egyszer még színházigazgató legyen, de előbb örülne annak, ha a Ványa bácsit vagy Az ügynök halálát \"kidobná a gép\". Bár a piac inkább Rudolf Péter humorára vevő, ő vágyna a drámai szerepekre. ","shortLead":"A 60. születésnapját ünneplő színész-rendező nem zárkózik el attól a lehetőségtől, hogy egyszer még színházigazgató...","id":"20191023_Rudolf_Peter_A_Rozsadombrol_erkezve_nehezen_tudtam_volna_megcsinalni_az_Uvegtigrist","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a164b3f8-a005-4490-acab-82ee2c44c676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08261809-ebf0-482d-b713-f19f5a1b154b","keywords":null,"link":"/kultura/20191023_Rudolf_Peter_A_Rozsadombrol_erkezve_nehezen_tudtam_volna_megcsinalni_az_Uvegtigrist","timestamp":"2019. október. 23. 09:10","title":"Rudolf Péter: A Rózsadombról érkezve nehezen tudtam volna megcsinálni az Üvegtigrist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8843e55f-4921-4ed7-b208-65ca3399e3c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Forgalomkorlátozásokra kell számítani a nemzeti ünnep helyszínein, és a tömegközlekedés rendje is változik – hívta fel a figyelmet a BKK.","shortLead":"Forgalomkorlátozásokra kell számítani a nemzeti ünnep helyszínein, és a tömegközlekedés rendje is változik – hívta fel...","id":"20191023_Terelesekre_menetrendvaltozasokra_kell_keszulni_ma_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8843e55f-4921-4ed7-b208-65ca3399e3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4657567-da51-4703-8f2d-bbf3b8420f74","keywords":null,"link":"/cegauto/20191023_Terelesekre_menetrendvaltozasokra_kell_keszulni_ma_Budapesten","timestamp":"2019. október. 23. 10:27","title":"Terelésekre, menetrendváltozásokra kell készülni ma Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2192c5f-bed9-476d-a4c2-bfeddcc9daa3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A kreativitás nélkülözhetetlen kelléke a szellemi fejlődésnek. Joshua Wolf Shenk amerikai író megfigyelései azt bizonyítják, hogy kreativitásunk mozgatórugóját megtalálhatjuk egy alkotótársban, a kreatív „párunkban”. ","shortLead":"A kreativitás nélkülözhetetlen kelléke a szellemi fejlődésnek. Joshua Wolf Shenk amerikai író megfigyelései azt...","id":"20191024_Onnek_van_mar_kreativ_parosa_Mint_John_Lennonnak_Paul_McCartney_vagy_Marie_Curienek_Pierre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2192c5f-bed9-476d-a4c2-bfeddcc9daa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1dfb32-d417-49ab-88f3-4f4f1b5de6d4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191024_Onnek_van_mar_kreativ_parosa_Mint_John_Lennonnak_Paul_McCartney_vagy_Marie_Curienek_Pierre","timestamp":"2019. október. 24. 12:00","title":"Önnek van már kreatív párja? Mint John Lennonnak Paul McCartney vagy Marie Curie-nek Pierre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]