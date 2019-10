Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei egyik amerikai vezetője a Financial Timesnak adott interjúban ismerte el, évekre vannak attól, hogy a Harmony OS legyen \"az új Android\". Rossz hír ez az amerikai embargó által továbbra is nehéz helyzetbe hozott vállalatnak, amely ennek értelmében akár éveken át kimaradhat a nyugati piacokról.","shortLead":"A Huawei egyik amerikai vezetője a Financial Timesnak adott interjúban ismerte el, évekre vannak attól, hogy a Harmony...","id":"20191023_huawei_android_harmony_os_operacios_rendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2470c6d5-e65f-4bca-830c-4596d365575a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_huawei_android_harmony_os_operacios_rendszer","timestamp":"2019. október. 23. 13:03","title":"Rossz hírt közölt a Huawei: igazából még messze vannak az Android leváltásától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7134e71-46c3-4757-bbeb-6b1147949e5b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz minden erkölcsi alapját elvesztette az új köztársaság felépítéséhez - mondta Kunhalmi Ágnes az MSZP október 23-i ünnepségén.","shortLead":"A Fidesz minden erkölcsi alapját elvesztette az új köztársaság felépítéséhez - mondta Kunhalmi Ágnes az MSZP október...","id":"20191023_Kunhalmi_Sikerult_megakadalyozni_hogy_Orban_rendszere_nyilt_diktaturava_valjon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7134e71-46c3-4757-bbeb-6b1147949e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1abee02f-e48b-4a6f-8341-91188ea78314","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Kunhalmi_Sikerult_megakadalyozni_hogy_Orban_rendszere_nyilt_diktaturava_valjon","timestamp":"2019. október. 23. 14:33","title":"Kunhalmi: Sikerült megakadályozni, hogy Orbán rendszere nyílt diktatúrává váljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d628617f-b331-4d31-bf5f-5231d055c659","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy Blanka a hvg.hu-nak küldött üzenetben reagált Kövér László házelnök szavaira, aki egy kedd esti beszélgetésen azt mondta, \"Nagy Blankát a középiskolából rángatták ki, hogy hülyét csináljanak belőle\". Szó szerint közöljük Nagy Blanka véleményét.","shortLead":"Nagy Blanka a hvg.hu-nak küldött üzenetben reagált Kövér László házelnök szavaira, aki egy kedd esti beszélgetésen azt...","id":"20191024_Nagy_Blanka_valaszolt_Kovernek_Hagyjanak_fel_a_politizalassal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d628617f-b331-4d31-bf5f-5231d055c659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69657f2-65d8-4f43-b214-ebf0840b81d5","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_Nagy_Blanka_valaszolt_Kovernek_Hagyjanak_fel_a_politizalassal","timestamp":"2019. október. 24. 12:54","title":"Nagy Blanka válaszolt Kövérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Androidhoz, Windowshoz, iOS-hez, Chrome-hoz, Gmailhez és rengeteg más szoftverhez hasonlóan a Facebookhoz is készül a sötét mód.","shortLead":"Az Androidhoz, Windowshoz, iOS-hez, Chrome-hoz, Gmailhez és rengeteg más szoftverhez hasonlóan a Facebookhoz is készül...","id":"20191023_facebook_sotet_mod_bekapcsolasa_beallitasok_dark_mode","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90d8ddc-e668-497c-a039-518e2916a824","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_facebook_sotet_mod_bekapcsolasa_beallitasok_dark_mode","timestamp":"2019. október. 23. 16:03","title":"Én miért nem látom a sötét módot a Facebookon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nyírfából készülhetett a ragasztó, ami a neandervölgyi embertől nagyon összetett gondolkodást igényelt. ","shortLead":"Nyírfából készülhetett a ragasztó, ami a neandervölgyi embertől nagyon összetett gondolkodást igényelt. ","id":"20191022_Osi_ragasztot_hasznalhatott_a_neandervolgyi_ember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b529eff-4886-4c0a-8591-741559ac4dff","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_Osi_ragasztot_hasznalhatott_a_neandervolgyi_ember","timestamp":"2019. október. 22. 19:33","title":"Ősi ragasztót használhatott a neandervölgyi ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e0dd84e-1f26-473a-bb3c-ce1668b9d97c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem a Fideszt, hanem a lopást, és a megfélemlítést szüntetné meg Hódmezővásárhely régi-új városvezetése. A korrupcióba keveredett vállalkozók, vagy másokat politikai véleményük miatt megfélemlítők neveit nyilvánosságra hoznák a jövőben. Szerdán alakult meg az új közgyűlés Hódmezővásárhelyen, ezúttal nem kormánypárti többséggel kell dolgoznia Márki-Zay Péternek.","shortLead":"Nem a Fideszt, hanem a lopást, és a megfélemlítést szüntetné meg Hódmezővásárhely régi-új városvezetése. A korrupcióba...","id":"20191023_MarkiZay_Peter_az_onkormanyzat_alakulo_ulesen_Fel_akarjuk_epiteni_Hodmezovasarhelyen_a_szabad_sajtot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e0dd84e-1f26-473a-bb3c-ce1668b9d97c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae54752-3a5d-4ee0-a75e-3c7118365405","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_MarkiZay_Peter_az_onkormanyzat_alakulo_ulesen_Fel_akarjuk_epiteni_Hodmezovasarhelyen_a_szabad_sajtot","timestamp":"2019. október. 23. 11:23","title":"Márki-Zay Péter az önkormányzat alakuló ülésén: „Fel akarjuk építeni Hódmezővásárhelyen a szabad sajtót”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815c1648-333e-43d5-b477-8e3e33a51e34","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Európai Tanács és Brexit.","shortLead":"Európai Tanács és Brexit.","id":"20191023_kovacs_zoltan_orban_viktor_oktober_23_unnepi_beszed_europai_tanacs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=815c1648-333e-43d5-b477-8e3e33a51e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6504e8-9e7b-45af-8762-40d4c0eb22a4","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_kovacs_zoltan_orban_viktor_oktober_23_unnepi_beszed_europai_tanacs","timestamp":"2019. október. 23. 16:37","title":"Kiderült, miért nem beszél szabadtéri rendezvényen Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A sofőrt letartóztatták, az áldozatokat még próbálják beazonosítani.","shortLead":"A sofőrt letartóztatták, az áldozatokat még próbálják beazonosítani.","id":"20191023_39_holttestet_talaltak_egy_kamionban_Angliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1670bc5e-7487-4673-847a-33dd64a37e93","keywords":null,"link":"/vilag/20191023_39_holttestet_talaltak_egy_kamionban_Angliaban","timestamp":"2019. október. 23. 11:06","title":"39 holttestet találtak egy kamionban Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]