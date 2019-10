Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre biztosabbnak tűnik, hogy újra borul a brit kormány terve, és további három hónapig az EU-ban marad Nagy-Britannia.","shortLead":"Egyre biztosabbnak tűnik, hogy újra borul a brit kormány terve, és további három hónapig az EU-ban marad Nagy-Britannia.","id":"20191023_Tusk_Januar_31ig_csuszhat_a_Brexit_ha_a_marado_27_tagallam_ezt_elfogadja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bedd546f-534f-45e1-b656-f29a53958db1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191023_Tusk_Januar_31ig_csuszhat_a_Brexit_ha_a_marado_27_tagallam_ezt_elfogadja","timestamp":"2019. október. 23. 08:38","title":"Tusk: Január 31-ig csúszhat a Brexit, ha a maradó 27 tagállam ezt elfogadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fe06634-bc5e-4700-8e1a-b447d193b5d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zárva tartó Aurórát támadta meg egy szélsőjobboldali csoport október 23-án, olvasónk elmondása alapján csak akkor kezdtek el skandálni, amikor az ott függő szivárványos zászlót már felgyújtották. A rendőrség garázdaság miatt nyomozást indított.","shortLead":"A zárva tartó Aurórát támadta meg egy szélsőjobboldali csoport október 23-án, olvasónk elmondása alapján csak akkor...","id":"20191024_Odamentek_egettek_aztan_nyomtak_full_hangeron_egy_ria_ria_hungariat__video_az_Aurora_elleni_tamadasrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fe06634-bc5e-4700-8e1a-b447d193b5d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6cf320-bd63-496a-9b12-cdb11b04480c","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_Odamentek_egettek_aztan_nyomtak_full_hangeron_egy_ria_ria_hungariat__video_az_Aurora_elleni_tamadasrol","timestamp":"2019. október. 24. 15:20","title":"\"Odamentek, égettek, aztán nyomtak full hangerőn egy ria-ria Hungáriát\" – videó az Auróra ellen támadókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f3a3022-81fa-437d-98d8-ff0879f23461","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Thierry Bretont, az Atos francia informatikai (IT) vállalat vezérigazgatóját, korábbi pénzügyminisztert javasolja az új Európai Bizottság belső piaci biztosi pozíciójára Emmanuel Macron francia elnök – közölte a francia elnöki palota szóvivője útján csütörtökön.","shortLead":"Thierry Bretont, az Atos francia informatikai (IT) vállalat vezérigazgatóját, korábbi pénzügyminisztert javasolja az új...","id":"20191024_Thierry_Breton_korabbi_penzugyminisztert_jeloli_unios_biztosnak_Emmanuel_Macron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f3a3022-81fa-437d-98d8-ff0879f23461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4354e334-faf6-4d29-ac06-cb046ebdef42","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_Thierry_Breton_korabbi_penzugyminisztert_jeloli_unios_biztosnak_Emmanuel_Macron","timestamp":"2019. október. 24. 14:14","title":"Thierry Breton korábbi pénzügyminisztert jelöli uniós biztosnak Emmanuel Macron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ef5808-0bf2-4fec-be81-5ffd60dcb204","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az országgyűlési választások után kilenc párttag ellen indult etikai eljárás, most eltörölték a büntetéseket.","shortLead":"Az országgyűlési választások után kilenc párttag ellen indult etikai eljárás, most eltörölték a büntetéseket.","id":"20191024_Rehabilitalta_az_LMP_a_tavaly_eltiltott_politikusait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0ef5808-0bf2-4fec-be81-5ffd60dcb204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f85d56-8f9d-4fc9-bc93-1073ec63fd82","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_Rehabilitalta_az_LMP_a_tavaly_eltiltott_politikusait","timestamp":"2019. október. 24. 15:05","title":"Rehabilitálta az LMP a tavaly eltiltott politikusait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3fcbf0-db60-48da-9439-b5d34152ea10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozilla elkészítette a Firefox böngésző 70-es verzióját, amelyben például azt is megnézhetjük, hányszor próbáltak meg leselkedni utánunk a weboldalak, és ehhez milyen módszert használtak.","shortLead":"A Mozilla elkészítette a Firefox böngésző 70-es verzióját, amelyben például azt is megnézhetjük, hányszor próbáltak meg...","id":"20191024_mozilla_firefox_bongeszo_kiberbiztonsag_kibervedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a3fcbf0-db60-48da-9439-b5d34152ea10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d621dd-c20f-4e9a-8c44-dcc9312c457d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_mozilla_firefox_bongeszo_kiberbiztonsag_kibervedelem","timestamp":"2019. október. 24. 10:33","title":"Firefox böngészőt használ? Frissítsen rá, van benne néhány érdekesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93a549c-d2aa-4b61-bc42-ad0bc331bfbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába jól dokumentált a Facebook története, Mark Zuckerberg megpróbált egy teljesen új verziót előadni. ","shortLead":"Hiába jól dokumentált a Facebook története, Mark Zuckerberg megpróbált egy teljesen új verziót előadni. ","id":"20191023_mark_zuckerberg_facebook_eredete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a93a549c-d2aa-4b61-bc42-ad0bc331bfbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e6e1f4-ac86-4481-9712-3f2a4dfcb583","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_mark_zuckerberg_facebook_eredete","timestamp":"2019. október. 23. 15:03","title":"Zuckerberg elmondta, hogyan jött létre a Facebook – és nem nevette el magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98938fa0-3d68-4f3e-a2de-e4851518de19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A homoki prérifű szinte kiirthatatlan, az állatok nem eszik meg. Az észak-amerikai inváziós faj Debrecenben is feltűnt.","shortLead":"A homoki prérifű szinte kiirthatatlan, az állatok nem eszik meg. Az észak-amerikai inváziós faj Debrecenben is feltűnt.","id":"20191024_veszelyes_fufajta_debrecen_homoki_prerifu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98938fa0-3d68-4f3e-a2de-e4851518de19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8098a430-b286-4d49-80ed-cf19a7c86bb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_veszelyes_fufajta_debrecen_homoki_prerifu","timestamp":"2019. október. 24. 13:33","title":"Már Debrecen belterületén is növöget a \"homokterületek új pestise\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed116cee-6f97-4587-8548-1241fb0dafa9","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Harminc évvel a rendszerváltás után még mindig tombol a Kádár-kor iránti nosztalgia, a gazdagok egyre nagyobb része tartaná elfogadhatónak a diktatúrát is. De az egyszerű nosztalgiánál több áll emögött, és Orbán Viktor nagyszerűen profitál mindebből. Az elmúlt 30 évet elemeztük. ","shortLead":"Harminc évvel a rendszerváltás után még mindig tombol a Kádár-kor iránti nosztalgia, a gazdagok egyre nagyobb része...","id":"20191023_kadar_orban_diktatura_demokracia_rendszervaltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed116cee-6f97-4587-8548-1241fb0dafa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8f27ec-2ff2-4b66-93b8-7a6ec35ec093","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_kadar_orban_diktatura_demokracia_rendszervaltas","timestamp":"2019. október. 23. 14:17","title":"Miért vagyunk még mindig Kádár népe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]