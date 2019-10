A magyar borért is rajong, de inkább élne New Yorkban.

Rövid kérdésekre válaszolt az Xpatloop nevű portálnak David B. Cornstein, az Egyesült Államok budapesti nagykövete.

A 81 éves diplomata imádja Magyarországot, kiemelve a kiváló ételeket, a világszínvonalú tehetségeket és a történelmünket, sajnálja viszont, hogy a vidékből keveset látott. A magyar borokat is kedveli.

Cornstein elégedett ember, senkivel sem cserélne életet, és a jó egészségen kívül nem vágyik semmire.

Az Xpatloop arról is megkérdezte, milyen pizzát szeret, s mint kiderült, a nagykövet a lehető legegyszerűbb, nálunk Margherita néven futó paradicsomos-sajtos kombinációra esküszik.

Arra a kérdésre, hogy mi a kedvenc weboldala, azt válaszolta, hogy nem internetezik, mert másik generációhoz tartozik.

Élete főcímzenéjének a New York, New Yorkot választaná, és ez a válasza arra is, hol élne legszívesebben a világon.

Cornstein tavaly nyáron vette át a nagyköveti posztot, már mandátuma alatt szorította ki Budapestről a magyar kormány a CEU-t. Ezt a nagykövet akkor kudarcnak nevezte, viszont egy nemrég megjelent New York Times-cikk arról számol be, hogy Cornstein ma már inkább Orbán Viktor embere, mint Donald Trumpé. Ebben az anyagban olvasható az is, hogy Cornstein egy ízben alsóneműben társalgott Orbánnal a miniszterelnöki különgép kanapéján.