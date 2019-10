Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e42dbb74-56bf-4240-ad22-9a55c933cef9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ha az állatok nem csapnak zajt, a házaspár valószínűleg nem ébred fel, és nem ér ki időben a házból, amelyet a heves esőzés megrongált.","shortLead":"Ha az állatok nem csapnak zajt, a házaspár valószínűleg nem ébred fel, és nem ér ki időben a házból, amelyet a heves...","id":"20191023_macska_foldcsuszamlas_hazaspar_olaszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e42dbb74-56bf-4240-ad22-9a55c933cef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feebb773-00cf-4f30-bfba-28f94c7f54ac","keywords":null,"link":"/elet/20191023_macska_foldcsuszamlas_hazaspar_olaszorszag","timestamp":"2019. október. 23. 14:18","title":"Macskáik mentettek meg egy házaspárt a biztos haláltól Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Indián kívül is elkezdte tesztelni a Maps “Stay Safer” nevű funkcióját a Google. Az újdonsággal a térkép arra is képessé válik, hogy jelezzen, ha a sofőr letért a számunkra ismerős útvonalról.","shortLead":"Indián kívül is elkezdte tesztelni a Maps “Stay Safer” nevű funkcióját a Google. Az újdonsággal a térkép arra is...","id":"20191023_google_maps_terkep_stay_safer_funkcio_india","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b56c623-9ef1-43ed-b4df-710ff3ea03c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_google_maps_terkep_stay_safer_funkcio_india","timestamp":"2019. október. 23. 18:03","title":"Az emberrablók ellen is véd majd a Google Térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1b34341-db5e-4693-8282-93de617aec85","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NAV szezonálisan tartja az ellenőrzéseit, a közeledő halottak napja és a halloween adja a mostani razzia apropóját.","shortLead":"A NAV szezonálisan tartja az ellenőrzéseit, a közeledő halottak napja és a halloween adja a mostani razzia apropóját.","id":"20191024_Kirajzanak_a_NAVosok_a_temetok_kornyekere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1b34341-db5e-4693-8282-93de617aec85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98f009f-bef4-4eb3-9632-26f99d5a39be","keywords":null,"link":"/kkv/20191024_Kirajzanak_a_NAVosok_a_temetok_kornyekere","timestamp":"2019. október. 24. 09:55","title":"Jön a halottak napja, kirajzanak a NAV-osok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98938fa0-3d68-4f3e-a2de-e4851518de19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A homoki prérifű szinte kiirthatatlan, az állatok nem eszik meg. Az észak-amerikai inváziós faj Debrecenben is feltűnt.","shortLead":"A homoki prérifű szinte kiirthatatlan, az állatok nem eszik meg. Az észak-amerikai inváziós faj Debrecenben is feltűnt.","id":"20191024_veszelyes_fufajta_debrecen_homoki_prerifu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98938fa0-3d68-4f3e-a2de-e4851518de19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8098a430-b286-4d49-80ed-cf19a7c86bb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_veszelyes_fufajta_debrecen_homoki_prerifu","timestamp":"2019. október. 24. 13:33","title":"Már Debrecen belterületén is növöget a \"homokterületek új pestise\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbfc3d3d-260d-440e-baf2-06be33b79080","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az angliai márka egy másik brit céggel, a Brough Superiorral jelentett be együttműködést.","shortLead":"Az angliai márka egy másik brit céggel, a Brough Superiorral jelentett be együttműködést.","id":"20191024_Eloszor_keszit_motorkerekpart_is_az_Aston_Martin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbfc3d3d-260d-440e-baf2-06be33b79080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f886ad-1cc1-49fc-b534-7454a5267dde","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_Eloszor_keszit_motorkerekpart_is_az_Aston_Martin","timestamp":"2019. október. 24. 16:26","title":"Először készít motorkerékpárt az Aston Martin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2192c5f-bed9-476d-a4c2-bfeddcc9daa3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A kreativitás nélkülözhetetlen kelléke a szellemi fejlődésnek. Joshua Wolf Shenk amerikai író megfigyelései azt bizonyítják, hogy kreativitásunk mozgatórugóját megtalálhatjuk egy alkotótársban, a kreatív „párunkban”. ","shortLead":"A kreativitás nélkülözhetetlen kelléke a szellemi fejlődésnek. Joshua Wolf Shenk amerikai író megfigyelései azt...","id":"20191024_Onnek_van_mar_kreativ_parosa_Mint_John_Lennonnak_Paul_McCartney_vagy_Marie_Curienek_Pierre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2192c5f-bed9-476d-a4c2-bfeddcc9daa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1dfb32-d417-49ab-88f3-4f4f1b5de6d4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191024_Onnek_van_mar_kreativ_parosa_Mint_John_Lennonnak_Paul_McCartney_vagy_Marie_Curienek_Pierre","timestamp":"2019. október. 24. 12:00","title":"Önnek van már kreatív párja? Mint John Lennonnak Paul McCartney vagy Marie Curie-nek Pierre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07407053-f5c2-4904-b3d6-213e22f9e1c7","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Egyáltalán nem könnyű más korúnak, más neműnek, más szociális helyzetűnek kiadni magunkat az internet anonimitására támaszkodva, mint gondolnánk. Sőt, a hozzáértők képesek pontos profilt alkotni a bűnözőkről pusztán a nyelvhasználatuk alapján. Ránki Sára magyartanárral és igazságügyi nyelvésszel beszélgettünk.","shortLead":"Egyáltalán nem könnyű más korúnak, más neműnek, más szociális helyzetűnek kiadni magunkat az internet anonimitására...","id":"20191024_ranki_sara_magyartanar_nyelvesz_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07407053-f5c2-4904-b3d6-213e22f9e1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa758f6-1378-4b26-b9ae-95dd04438eb4","keywords":null,"link":"/kultura/20191024_ranki_sara_magyartanar_nyelvesz_interju","timestamp":"2019. október. 24. 06:30","title":"„Egy nő a szövegekben másként viselkedik, mint egy férfi, például kevéssé agresszív”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e52658e8-038e-4b33-ac7b-70a9a17a8574","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A hazafias ellenzék létrehozását hirdette meg Gyurcsány Ferenc az október 23-i beszédében.","shortLead":"A hazafias ellenzék létrehozását hirdette meg Gyurcsány Ferenc az október 23-i beszédében.","id":"20191023_Gyurcsany_Aki_hozzanyul_a_kozpenzhez_az_nem_politikus_hanem_bunozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e52658e8-038e-4b33-ac7b-70a9a17a8574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363bd3bb-9673-4e0c-a1de-ce8907433b0d","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Gyurcsany_Aki_hozzanyul_a_kozpenzhez_az_nem_politikus_hanem_bunozo","timestamp":"2019. október. 23. 13:38","title":"Gyurcsány: \"Aki hozzányúl a közpénzhez, az nem politikus, hanem bűnöző\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]