[{"available":true,"c_guid":"43c5f046-8fbe-4d3e-b8db-8446d3a8d842","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A világ egyik legjelentősebb kortárs gyűjteményével rendelkező művészeti múzeuma négyhónapos felújítás után hétfőn nyílik meg a közönség előtt.","shortLead":"A világ egyik legjelentősebb kortárs gyűjteményével rendelkező művészeti múzeuma négyhónapos felújítás után hétfőn...","id":"20191020_Hetfon_ujra_nyilik_a_New_Yorki_Modern_Muveszetek_Muzeuma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43c5f046-8fbe-4d3e-b8db-8446d3a8d842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c95b76-7254-40d5-96cb-3f25759ed95c","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Hetfon_ujra_nyilik_a_New_Yorki_Modern_Muveszetek_Muzeuma","timestamp":"2019. október. 20. 17:35","title":"Hétfőn újra nyílik a New York-i Modern Művészetek Múzeuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104b3abf-aad4-4e07-87a7-b811a0b3e201","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A levegőben lévő szennyezőanyagoknak való kitettség növeli a csendes vetélés kockázatát – állapították meg kínai kutatók. Ilyenkor a terhesség megszakadása olyan egyértelmű jelek nélkül történik, mint a vérzés vagy a görcsölés.","shortLead":"A levegőben lévő szennyezőanyagoknak való kitettség növeli a csendes vetélés kockázatát – állapították meg kínai...","id":"20191019_legszennyezettseg_csendes_veteles_kockazata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=104b3abf-aad4-4e07-87a7-b811a0b3e201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de7da6c-4e97-4478-b9d9-1cc1a404162d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_legszennyezettseg_csendes_veteles_kockazata","timestamp":"2019. október. 19. 14:03","title":"Drámai hatását mutatták ki a légszennyezettségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94ee6a64-228e-4507-be34-dd08c1ee946e","c_author":"Microsoft","category":"brandcontent","description":"Az amerikai-magyar üzletember a szoftvercégből technológiai szolgáltatóvá fejlődő Microsofthoz igazolt 16 évnyi Telekom után, így nemcsak a hazai tech-ipar egyik vezérévé vált, de segíthet is a magyar cégeknek átlendülni a digitalizáció nehézségein. Interjúnkból többek közt kiderül, miben hasonlít a felhőben tárolt adat a csapvízhez, és miért nem kell félni a mesterséges intelligenciától. \r

","shortLead":"Az amerikai-magyar üzletember a szoftvercégből technológiai szolgáltatóvá fejlődő Microsofthoz igazolt 16 évnyi Telekom...","id":"20191021_Christopher_Mattheisen_Microsoft_felho_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94ee6a64-228e-4507-be34-dd08c1ee946e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d54a7f-a1f2-4b8f-ac72-228de1b7ecc9","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191021_Christopher_Mattheisen_Microsoft_felho_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. október. 21. 09:30","title":"Christopher Mattheisen: A felhő öt éve kockázat volt, ma megkerülhetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71233c1f-ebea-4792-b6b4-f3ba41f316ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogultságot jelentett be a Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság vezetője.","shortLead":"Elfogultságot jelentett be a Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság vezetője.","id":"20191019_A_gyori_rendorok_biztosan_nem_nyomoznak_a_Borkaiugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71233c1f-ebea-4792-b6b4-f3ba41f316ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25c96ed-8d6f-4224-8e3a-538a731286dc","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_A_gyori_rendorok_biztosan_nem_nyomoznak_a_Borkaiugyben","timestamp":"2019. október. 19. 15:51","title":"A győri rendőrök biztosan nem nyomoznak a Borkai-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642c71eb-7918-41c8-bec6-e679c1d63593","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség vízágyúkat és könnygázt, a tüntetők pedig köveket és Molotov-koktélokat vetettek be a vasárnapi hongkongi ellenzéki tüntetésen. A tiltakozás annak ellenére tart rendületlenül, hogy a Kínához tartozó városállamban betiltották a belvárosba tervezett demonstrációkat.","shortLead":"A rendőrség vízágyúkat és könnygázt, a tüntetők pedig köveket és Molotov-koktélokat vetettek be a vasárnapi hongkongi...","id":"20191020_Ujra_kemeny_osszecsapasokba_torkollottak_a_hongkongi_tuntetesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=642c71eb-7918-41c8-bec6-e679c1d63593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284be674-afd1-4afe-83d4-12a8926d783a","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_Ujra_kemeny_osszecsapasokba_torkollottak_a_hongkongi_tuntetesek","timestamp":"2019. október. 20. 18:52","title":"Újra kemény összecsapásokba torkollottak a hongkongi tüntetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1072e2-6e03-4f86-9974-fcfd96a9bb4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alapvető változást hozhat a parlamenti politizálásba az önkormányzati választás eredménye: ahogy Orbánnak meg kell gondolnia, kifizetődő-e pár flegma válasz, úgy az ellenzéknek is el kell hagynia a folyamatos \"lőrincezést\". Az már most látszik, hogy az Alaptörvény tervezett módosítását is újra kellett gondolni: egy elvesztett Budapesttel és ennyi ellenzéki nagyvárossal nehezebb a keveseket érintő, de szimbolikus ügyekben drasztikusat lépni. Az újságírókat minden esetre máris megrendszabályozta Kövér László. Domány András, Joó Hajnalka és Tóth Richárd írása.","shortLead":"Alapvető változást hozhat a parlamenti politizálásba az önkormányzati választás eredménye: ahogy Orbánnak meg kell...","id":"20191021_parlament_2019_oszi_ulesszak_orban_fidesz_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db1072e2-6e03-4f86-9974-fcfd96a9bb4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b97aa8-8989-4954-9014-03fbb6143fc6","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_parlament_2019_oszi_ulesszak_orban_fidesz_ellenzek","timestamp":"2019. október. 21. 06:30","title":"Mit jelent \"újfideszül\" a békejobb? Mától kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7e821b-e276-43f5-9823-61bae9661a37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csekély anyagi ráfordítással és nem is túl mély szaktudással kémchipet lehet elhelyezni bármilyen hardveren – figyelmeztet egy szakember. Teóriáját bizonyította is.","shortLead":"Csekély anyagi ráfordítással és nem is túl mély szaktudással kémchipet lehet elhelyezni bármilyen hardveren –...","id":"20191020_kemchip_keszitese_megvalosithatosagi_koncepcio_foxguard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be7e821b-e276-43f5-9823-61bae9661a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342dc712-0e9b-4d5e-b555-69f5cf35dea2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_kemchip_keszitese_megvalosithatosagi_koncepcio_foxguard","timestamp":"2019. október. 20. 20:03","title":"Ilyen egyszerű kémchipet készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce8e3d6-61ca-4f0b-9385-34429ec53bc5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nagy tömegű galaxishalmazt használtak röntgensugaras nagyítólencseként csillagászok arra, hogy visszatekintsenek az időben, eközben észlelték egy apró törpegalaxis formálódását nagyon korai szakaszában.","shortLead":"Egy nagy tömegű galaxishalmazt használtak röntgensugaras nagyítólencseként csillagászok arra, hogy visszatekintsenek...","id":"20191020_galaxishalmazt_rontgensugaras_nagyitolencse_csillagaszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dce8e3d6-61ca-4f0b-9385-34429ec53bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a40b3e0-f2a5-4f38-81fb-66c3801341fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_galaxishalmazt_rontgensugaras_nagyitolencse_csillagaszok","timestamp":"2019. október. 20. 08:03","title":"Visszanéztek az időben a csillagászok, miután találtak ehhez egy trükkös megoldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]