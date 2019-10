Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f0ae58d-57b1-4c61-8697-7731105b5edd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három jelölt indult a megtisztelő címért, mindhárom egyéni induló, semmilyen szövetségről vagy összefogásról nem tudunk. ","shortLead":"Három jelölt indult a megtisztelő címért, mindhárom egyéni induló, semmilyen szövetségről vagy összefogásról nem...","id":"20191028_Itt_egy_ujabb_valasztas_keresik_az_ev_halat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f0ae58d-57b1-4c61-8697-7731105b5edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbbb7fe-e6f7-49a7-b882-cb2b121602fa","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Itt_egy_ujabb_valasztas_keresik_az_ev_halat","timestamp":"2019. október. 28. 17:18","title":"Itt egy újabb választás: keresik az év halát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16715f8-ba67-47d1-9601-39711dd91de2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November 1-jétől már éles a törvény, ami engedélyezi, hogy Oroszországot bármikor le lehessen vágni az internetről. Az első teszt hamarosan meg is kezdődik.","shortLead":"November 1-jétől már éles a törvény, ami engedélyezi, hogy Oroszországot bármikor le lehessen vágni az internetről...","id":"20191029_oroszorszag_internet_runet_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d16715f8-ba67-47d1-9601-39711dd91de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a898ee3b-c69a-4498-9c9d-c030b4db4c0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_oroszorszag_internet_runet_teszt","timestamp":"2019. október. 29. 11:33","title":"Kipróbálják az oroszok, milyen lenne az országot levágni az internetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84700d8a-4af3-483c-8e0f-73dd967a8ae5","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Az biztos, hogy a munkahelyi környezetünk nagyban meghatározza az alaphangulatunkat. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a kollégánk azért halogatja a feladatait és veszíti el a motivációját, mert kialakulóban van nála a depresszió. Lauter Adrienn pszichológussal beszélgettünk a betegség leggyakoribb tüneteiről, és arról, hogyan segíthetünk magunknak és kollégáknak elkerülni vagy épp leküzdeni a depressziót. \r

","shortLead":"Az biztos, hogy a munkahelyi környezetünk nagyban meghatározza az alaphangulatunkat. Ugyanakkor előfordulhat...","id":"remotivextra_20191029_depresszio_munkahely_tippek_jelek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84700d8a-4af3-483c-8e0f-73dd967a8ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4348313d-2376-4514-a78a-7304b2cf4621","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20191029_depresszio_munkahely_tippek_jelek","timestamp":"2019. október. 29. 07:30","title":"Depressziósan az irodában: hogy ismerhetjük fel a jeleket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"e69ef395-0642-48bc-8f24-6af92e9ae81c","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"8a1a2a01-eac3-4dab-97ab-d13ade52af00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zugló polgármestere mindezt a közbizalom helyreállítása miatt teszi meg.","shortLead":"Zugló polgármestere mindezt a közbizalom helyreállítása miatt teszi meg.","id":"20191028_Horvath_Csaba_visszavonja_a_nagy_botranyt_kavaro_rendeletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a1a2a01-eac3-4dab-97ab-d13ade52af00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e84285-4a84-4bae-ae52-df4a65279583","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Horvath_Csaba_visszavonja_a_nagy_botranyt_kavaro_rendeletet","timestamp":"2019. október. 28. 08:47","title":"Horváth Csaba visszavonja a nagy botrányt kavaró rendeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a9fa4ec-ca5a-4365-ba19-4b3016da45ac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jövedéki adóval sikerült leszedniük a gépeket az égboltról.","shortLead":"A jövedéki adóval sikerült leszedniük a gépeket az égboltról.","id":"20191028_Az_adohivatal_hazavagta_a_roman_legierot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a9fa4ec-ca5a-4365-ba19-4b3016da45ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5506b9f8-4542-4daf-86ff-329cfa61f0c8","keywords":null,"link":"/vilag/20191028_Az_adohivatal_hazavagta_a_roman_legierot","timestamp":"2019. október. 28. 14:19","title":"Az adóhivatal hazavágta a román légierőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5510d380-426b-4004-a92a-2fdd98563726","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy holttestet kiemeltek a tengerből, de azt még nem azonosították.","shortLead":"Egy holttestet kiemeltek a tengerből, de azt még nem azonosították.","id":"20191028_Megtalaltak_a_Mallorcan_eltunt_magyar_testverpar_autojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5510d380-426b-4004-a92a-2fdd98563726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2309ec2e-9dd3-4e61-9111-21de67c5f569","keywords":null,"link":"/vilag/20191028_Megtalaltak_a_Mallorcan_eltunt_magyar_testverpar_autojat","timestamp":"2019. október. 28. 08:31","title":"Megtalálták a Mallorcán eltűnt magyar testvérpár autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EU kész arra, hogy három hónappal meghosszabbítsa a Brexit folyamatát, ám az Egyesült Királyság az új határidő, 2020. január 31-e előtt is kiléphet az unióból, ha addig a felek ratifikálják a távozásról szóló egyezményt – írta a The Guardian, amelynek újságírói belenézhettek az EU-által készülő dokumentumba. Az Eu hétfőn nyilatkozik hivatalosan a hosszabbítás ügyében.","shortLead":"Az EU kész arra, hogy három hónappal meghosszabbítsa a Brexit folyamatát, ám az Egyesült Királyság az új határidő...","id":"20191027_Harom_honappal_meghosszabbitja_az_EU_a_Brexithataridot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de929489-7eb5-4991-9ff3-9ea6cce2b179","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_Harom_honappal_meghosszabbitja_az_EU_a_Brexithataridot","timestamp":"2019. október. 27. 20:09","title":"Három hónappal meghosszabbítja az EU a Brexit-határidőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab050e53-3c19-4825-8396-9ee9709d0f1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Adobe felhasználókat tartalmazó adatbázisa egy darabig bárki számára elérhető volt a neten, így 7,5 millió felhasználó kerülhetett veszélybe.","shortLead":"Az Adobe felhasználókat tartalmazó adatbázisa egy darabig bárki számára elérhető volt a neten, így 7,5 millió...","id":"20191028_adobe_creative_cloud_felhasznaloi_adatok_kiszivargasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab050e53-3c19-4825-8396-9ee9709d0f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73564161-85dd-48e0-9b06-9d514a21cdd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_adobe_creative_cloud_felhasznaloi_adatok_kiszivargasa","timestamp":"2019. október. 28. 13:03","title":"Adobe-termékeket használ? Akkor lehet, hogy az adatai rossz kezekbe kerültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]