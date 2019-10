Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4ad8ed1-2b24-4e9d-a813-743cdb9b5420","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Látszólag nem sieti el az Apple az 5G-s iPhone-t, azonban a színfalak mögött igen kemény ütemtervvel dolgozik.","shortLead":"Látszólag nem sieti el az Apple az 5G-s iPhone-t, azonban a színfalak mögött igen kemény ütemtervvel dolgozik.","id":"20191029_apple_sajat_5g_modemchip_qualcomm_intel_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4ad8ed1-2b24-4e9d-a813-743cdb9b5420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974e2829-4ec2-4999-9b2e-2f416ea21063","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_apple_sajat_5g_modemchip_qualcomm_intel_iphone","timestamp":"2019. október. 29. 14:03","title":"Qualcomm-mentes időkre készül az Apple, nem lesz könnyű dolga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d98efbe-f20a-481c-a0a0-f9e0568c19ec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Százszámra küldte az orosz tudósoknak a drága SMS-eket egy Iránba átrepült, és ezért romingszolgáltatást igénybe vevő sztyeppei sas. A számla akkora, hogy az egész intézet csődközelbe került.","shortLead":"Százszámra küldte az orosz tudósoknak a drága SMS-eket egy Iránba átrepült, és ezért romingszolgáltatást igénybe vevő...","id":"20191029_Csodbe_juttatta_a_tudosokat_a_tul_messzire_repult_sas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d98efbe-f20a-481c-a0a0-f9e0568c19ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8b0f29-e0ca-4d0c-ad30-43baf80ba6de","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_Csodbe_juttatta_a_tudosokat_a_tul_messzire_repult_sas","timestamp":"2019. október. 29. 14:02","title":"Csődbe juttatta a tudósokat a túl messzire repült sas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az e-cigarettát használókat sújtó rejtélyes tüdőbetegség, amelynek következtében már 1500-betegedtek meg az USA-ban és közülük 34-en vesztették az életüket, elsősorban a THC-használókat betegíti meg – írta a Mashable amerikai orvosi forrásokra hivatkozva.","shortLead":"Az e-cigarettát használókat sújtó rejtélyes tüdőbetegség, amelynek következtében már 1500-betegedtek meg az USA-ban és...","id":"20191027_Az_ecigaretta_altal_okozott_tudobetegseg_elsosorban_a_THChasznalokat_sujtja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5ac7ad-1b1b-4dad-8033-02e6c9a92658","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_Az_ecigaretta_altal_okozott_tudobetegseg_elsosorban_a_THChasznalokat_sujtja","timestamp":"2019. október. 27. 21:31","title":"Az e-cigaretta által okozott tüdőbetegség elsősorban a THC-használókat sújtja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6896f4d3-2821-498f-b849-db51e4bc95e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Estére az ország nagy részén már eshet. ","shortLead":"Estére az ország nagy részén már eshet. ","id":"20191028_Ma_megjon_a_hidegfront_es_az_eso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6896f4d3-2821-498f-b849-db51e4bc95e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98dd7e63-3c75-44aa-8759-62178608576f","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Ma_megjon_a_hidegfront_es_az_eso","timestamp":"2019. október. 28. 05:16","title":"Ma megjön a hidegfront és az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ab271b-df9e-4447-af7b-bf2191a1eafb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Látványos videón mutatja be a Mercedes, hogy 1959-től napjainkig hogyan fejlődtek a töréstesztek, és szereztek egyre több információt a mérnökök.

","shortLead":"Látványos videón mutatja be a Mercedes, hogy 1959-től napjainkig hogyan fejlődtek a töréstesztek, és szereztek egyre...","id":"20191027_Videon_a_Mercedes_torestesztjei_1959tol_napjainkig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5ab271b-df9e-4447-af7b-bf2191a1eafb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7584950c-16df-4368-9f6e-17684a3d0542","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Videon_a_Mercedes_torestesztjei_1959tol_napjainkig","timestamp":"2019. október. 27. 21:09","title":"Videón a Mercedes töréstesztjei 1959-től napjainkig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatvan ember hagyta el az épületet.","shortLead":"Hatvan ember hagyta el az épületet.","id":"20191029_Tuz_volt_egy_zugloi_szallodaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e43b5d-21ef-4460-bba4-20f09ba67b43","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Tuz_volt_egy_zugloi_szallodaban","timestamp":"2019. október. 29. 09:47","title":"Tűz volt egy zuglói szállodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd33f19f-6fcb-4717-8893-ae0be651959a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folytatódik az eljárás az MGH Földi Kiszolgáló ügyében, 6,9 milliárd forint támogatás a problémás.","shortLead":"Folytatódik az eljárás az MGH Földi Kiszolgáló ügyében, 6,9 milliárd forint támogatás a problémás.","id":"20191029_Tiltott_allami_tamogatas_eu_malev_mgh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd33f19f-6fcb-4717-8893-ae0be651959a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53031997-d777-4fac-b8bf-5be4fb3da57b","keywords":null,"link":"/kkv/20191029_Tiltott_allami_tamogatas_eu_malev_mgh","timestamp":"2019. október. 29. 13:25","title":"Tiltott állami támogatás jeleit gyanítják az uniós revizorok az egykori Malév-leánycégnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e55ae9-f68a-4128-890f-3c1a1ab1833c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A London Roar az Iron csapatát megelőzve nyerte a Nemzetközi Úszóliga (ISL) budapesti állomását.","shortLead":"A London Roar az Iron csapatát megelőzve nyerte a Nemzetközi Úszóliga (ISL) budapesti állomását.","id":"20191027_hosszu_katinka_isl_duna_arena","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97e55ae9-f68a-4128-890f-3c1a1ab1833c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9baf3283-2e7b-4288-821d-9d15c22cc2b7","keywords":null,"link":"/sport/20191027_hosszu_katinka_isl_duna_arena","timestamp":"2019. október. 27. 20:03","title":"Hosszú lett a legjobb, világcsúcs is született az új úszóverseny-sorozat budapesti állomásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]