[{"available":true,"c_guid":"056d6f6e-4363-456f-aaf4-49e2baee12b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191027_snaptube_app_hadhazy_tabla_memek_javier_bardem_muanyag_palack_google_terkep_frissites_oraatallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=056d6f6e-4363-456f-aaf4-49e2baee12b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e1df58-b6e6-41ad-9fa1-6bb85f18eccf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_snaptube_app_hadhazy_tabla_memek_javier_bardem_muanyag_palack_google_terkep_frissites_oraatallitas","timestamp":"2019. október. 27. 12:03","title":"Ez történt: ezúttal az orbános-táblás-hadházys mémek lepték el a netet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce3acf9-6351-4939-a933-945cd0f91e39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Állítása szerint a pilóták a fülkéből, élőképen nézték a kamera felvételeit. ","shortLead":"Állítása szerint a pilóták a fülkéből, élőképen nézték a kamera felvételeit. ","id":"20191027_Southwest_Airlines_repulogep_bekamerazott_vece","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ce3acf9-6351-4939-a933-945cd0f91e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb3669d-081c-43c3-9e6f-d8a1a9fd2ea1","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Southwest_Airlines_repulogep_bekamerazott_vece","timestamp":"2019. október. 27. 13:56","title":"Perel egy légiutas-kísérő, mert bekamerázott vécét talált a Southwest Airlines egyik járatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb324a31-6c88-40a0-a6d1-6fc9988ca3b9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Északi-tenger partján emelkedő, 23 méter magas Rubjerg Knude világítótornyot, amely Dánia egyik fő turistalátványossága, síneken mozgó gördülőalkalmatosságra helyezték, és nagyon alacsony sebességgel 70-80 méterrel odébb, biztonságos helyre tolták.","shortLead":"Az Északi-tenger partján emelkedő, 23 méter magas Rubjerg Knude világítótornyot, amely Dánia egyik fő...","id":"20191027_Odebb_toltak_Daniaban_egy_120_eves_vilagitotornyot_mert_az_a_veszely_fenyegetette_hogy_az_erozio_miatt_osszedol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb324a31-6c88-40a0-a6d1-6fc9988ca3b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e9734d-77bd-4726-ba5d-8c78765850bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_Odebb_toltak_Daniaban_egy_120_eves_vilagitotornyot_mert_az_a_veszely_fenyegetette_hogy_az_erozio_miatt_osszedol","timestamp":"2019. október. 27. 18:13","title":"Odébb toltak Dániában egy 120 éves világítótornyot, hogy nehogy összedőljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98eff33-238b-41a6-8a7a-d7de66d4c8a7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Átadnak egy újabb szakaszt az M0 déli szektorában.\r

\r

","shortLead":"Átadnak egy újabb szakaszt az M0 déli szektorában.\r

\r

","id":"20191027_Hetfotol_ujabb_M0s_szakasz_lesz_autozhato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d98eff33-238b-41a6-8a7a-d7de66d4c8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d81bdb-f87a-4e70-9640-48bf8380c37c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Hetfotol_ujabb_M0s_szakasz_lesz_autozhato","timestamp":"2019. október. 27. 15:08","title":"Hétfőtől újabb M0-s szakasz lesz autózható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49d4391-6c6f-4a65-a9d0-b8d02229164a","c_author":"Tóth Richárd","category":"elet","description":"A közmédia és a Hír TV egykori műsorvezetője hétfőtől az ATV-n vezet műsort a csatorna reggeli műsorában, az ATV Startban. Szöllősi Györgyivel a reggeli és az esti műsorok közti különbségről, a garanciákról és a közmédia előtti tüntetésekről is beszélgettünk. Ez utóbbiról azt mondta, ha az emberek úgy érzik, hogy valami nincs rendben, helyénvaló a tüntetés.","shortLead":"A közmédia és a Hír TV egykori műsorvezetője hétfőtől az ATV-n vezet műsort a csatorna reggeli műsorában, az ATV...","id":"20191027_Szollosi_Gyorgyi_Az_is_egy_valasz_ha_nem_valaszolnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a49d4391-6c6f-4a65-a9d0-b8d02229164a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c76d855-5004-4e98-95e3-76c19aea6011","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Szollosi_Gyorgyi_Az_is_egy_valasz_ha_nem_valaszolnak","timestamp":"2019. október. 27. 17:00","title":"Szöllősi Györgyi: Az is egy válasz, ha a politikusok nem válaszolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e638bb-3847-4e54-ab9a-cc885e54d1ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyáltalán nem biztos, hogy azoknak lesz igazuk, akik szerint a mai fiatal generációk tagjai tömegesen hagynának fel a saját autók vásárlásával – állítják amerikai szakértők, akik szerint leginkább a gazdasági válság miatt csökkent az USA-ban az újautó-vásárlás. Szerintük amikor már egy családban a második gyerek is elkezdi az iskolát, aki tud, autót vesz.","shortLead":"Egyáltalán nem biztos, hogy azoknak lesz igazuk, akik szerint a mai fiatal generációk tagjai tömegesen hagynának fel...","id":"20191027_Megsem_mondanak_le_a_sajat_autorol_a_fiatalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2e638bb-3847-4e54-ab9a-cc885e54d1ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895cfefd-1720-441a-83b6-571b51f37edc","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Megsem_mondanak_le_a_sajat_autorol_a_fiatalok","timestamp":"2019. október. 27. 16:34","title":"Saját autó helyett Uber és car sharing? Úgy tűnik, ez nem így lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ada0d42-4789-407c-ad1a-6f9b192d4f09","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két medvetámadás is volt Romániában, egy férfi belehalt sérüléseibe, a másik megtámadott férfi sérülései nem életveszélyesek.","shortLead":"Két medvetámadás is volt Romániában, egy férfi belehalt sérüléseibe, a másik megtámadott férfi sérülései nem...","id":"20191027_Halalos_medvetamadas_ert_egy_gombaszedo_ferfit_Romaniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ada0d42-4789-407c-ad1a-6f9b192d4f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdec3906-eaf5-4df5-8cda-354dd841fc6a","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_Halalos_medvetamadas_ert_egy_gombaszedo_ferfit_Romaniaban","timestamp":"2019. október. 27. 22:21","title":"Halálos medvetámadás ért egy gombaszedő férfit Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55810a07-3f35-49ae-8bec-5ef1b6aeb1bf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ne stresszeljen, pihenjen sokat, ha fiút akar – szól amerikai kutatók legújabb tanácsa a kismamáknak. A Columbia Egyetem szakemberei kiderítették, hogy azok a terhes nők, akik akár fiziológiai, akár pszichés stressztől szenvednek, sokkal több esetben szülnek lányt, mint ahogyan azt a statisztika indokolná.","shortLead":"Ne stresszeljen, pihenjen sokat, ha fiút akar – szól amerikai kutatók legújabb tanácsa a kismamáknak. A Columbia...","id":"201943_fiugyilkos_stressz_csak_nyugalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55810a07-3f35-49ae-8bec-5ef1b6aeb1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c359e07-7f0f-417a-a5c8-ce99462e4664","keywords":null,"link":"/360/201943_fiugyilkos_stressz_csak_nyugalom","timestamp":"2019. október. 28. 10:00","title":"Csak nyugalom! Kisebb eséllyel szül fiút, aki stresszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]