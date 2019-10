Soha ekkora fogat nem húztak még ki emberi szájból

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f964aa6c-e415-4220-9d1f-dfecd276295e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem volt az MDF élvonalában, de az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásai közben a párt vezéregyénisége lett. 30 éves archív felvételeken vitázik Antall József és Orbán Viktor, napjainkból pedig Kövér László, Pető Iván és Kónya Imre is visszaemlékezik az akkor történtekre. Portréfilm harmadik, záróepizód. ","shortLead":"Nem volt az MDF élvonalában, de az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásai közben a párt vezéregyénisége lett. 30 éves archív...","id":"20191028_Doku360_Antall_Jozsef_portrefilm_harmadik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f964aa6c-e415-4220-9d1f-dfecd276295e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1c39f4-5081-4370-a008-8c1ba5df0083","keywords":null,"link":"/360/20191028_Doku360_Antall_Jozsef_portrefilm_harmadik_resz","timestamp":"2019. október. 29. 19:00","title":"Doku360: Antall József adta meg az MDF hangját és szabott fazont a pártnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a82f9e4-7d32-4aeb-8700-5475c8e04364","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemrég űrsétát tett Christina Koch 11 percen át rögzítette, ahogy a Nemzetközi Űrállomás elhalad Afrika felett. A végeredményt egyetlen képpé gyúrta össze.","shortLead":"A nemrég űrsétát tett Christina Koch 11 percen át rögzítette, ahogy a Nemzetközi Űrállomás elhalad Afrika felett...","id":"20191028_nasa_iss_nemzetkozi_urallomas_timelapse_foto_christina_koch","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a82f9e4-7d32-4aeb-8700-5475c8e04364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fc9a54-c271-4f64-80cc-a6a4b2a2e48c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_nasa_iss_nemzetkozi_urallomas_timelapse_foto_christina_koch","timestamp":"2019. október. 28. 19:03","title":"Lenyűgöző fotó készült a Földről a Nemzetközi Űrállomás fedélzetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39a5e3a-cd17-4ad7-b11b-cba12ad76ebf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra kiposztolt kép szerint a Xiaomi november 5-én rántja majd le a leplet legújabb csúcsmobiljáról.","shortLead":"A kínai közösségi oldalra, a Weibóra kiposztolt kép szerint a Xiaomi november 5-én rántja majd le a leplet legújabb...","id":"20191028_xiaomi_mi_cc9_pro_okostelefon_108_megapixeles_kamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f39a5e3a-cd17-4ad7-b11b-cba12ad76ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af49befe-68b4-49ad-8b79-78ee24e072f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_xiaomi_mi_cc9_pro_okostelefon_108_megapixeles_kamera","timestamp":"2019. október. 28. 11:33","title":"108 megapixel lett, maradhat? Csúcskamerával jön a Xiaomi új mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trumpot nagyon zavarja, hogy nincs Home gomb az új iPhone-ján. Annyira, hogy Tim Cooknak is üzent miatta.","shortLead":"Donald Trumpot nagyon zavarja, hogy nincs Home gomb az új iPhone-ján. Annyira, hogy Tim Cooknak is üzent miatta.","id":"20191028_donald_trump_iphone_gesztusvezerles_home_gomb_tim_cook_apple","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b43699-f517-4032-876d-26b493353bab","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_donald_trump_iphone_gesztusvezerles_home_gomb_tim_cook_apple","timestamp":"2019. október. 28. 10:03","title":"Donald Trump telefont cserélt, és úgy tűnik, nem boldogul vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15fc2cfb-5d7a-4427-a175-f6f12ec0bf82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szó szerint megnyílt alatta a föld. \r

