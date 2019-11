Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db447445-33d6-4dfb-912a-c2547c4324e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki mondta, hogy a kutyák nem vehetnek részt az ünneplésben?","shortLead":"Ki mondta, hogy a kutyák nem vehetnek részt az ünneplésben?","id":"20191101_Talan_ez_a_legcukibb_Halloweenvideo_amit_ma_lathat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db447445-33d6-4dfb-912a-c2547c4324e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc98faf-a555-464e-8e59-13da2d99feab","keywords":null,"link":"/elet/20191101_Talan_ez_a_legcukibb_Halloweenvideo_amit_ma_lathat","timestamp":"2019. november. 01. 10:39","title":"Talán ez a legcukibb Halloween-videó, amit ma láthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce249e9-30c0-4604-a2f9-1059e8f559e0","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"Az okosadat-használat alapvető fontosságúvá válik, enélkül nem lesz elképzelhető a kockázatelemzés és -kezelés sem. A módszerek azonban nem csak a gazdaságra hatnak, hanem a jövőképünket is átalakítják. A Bisnode tizedik, jubileumi konferenciáján jártunk.","shortLead":"Az okosadat-használat alapvető fontosságúvá válik, enélkül nem lesz elképzelhető a kockázatelemzés és -kezelés sem...","id":"bchbisnode_20191030_Az_adathasznalat_aranykora_mar_itt_van_de_mit_kezdunk_vele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ce249e9-30c0-4604-a2f9-1059e8f559e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9619cd45-8d2c-4581-a948-ad701191ee00","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20191030_Az_adathasznalat_aranykora_mar_itt_van_de_mit_kezdunk_vele","timestamp":"2019. október. 30. 17:30","title":"Az adathasználat aranykora már itt van, de mit kezdünk vele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"827393c0-f11b-4cfc-984c-f9415eb8bdfb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Miniszterelnöki megbízott lesz a volt főpolgármester.","shortLead":"Miniszterelnöki megbízott lesz a volt főpolgármester.","id":"20191031_tarlos_istvan_orban_viktor_miniszterelnoki_megbizott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=827393c0-f11b-4cfc-984c-f9415eb8bdfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb60e4c-4d8e-498c-bf45-203ce650a551","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_tarlos_istvan_orban_viktor_miniszterelnoki_megbizott","timestamp":"2019. október. 31. 11:00","title":"Kiderült, milyen feladatot kap Tarlós Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"361d09c1-9669-410c-ae61-6d003c565dcc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Halloween alkalmából a Természetvédelmi Világalappal közösen készített interaktív logót a Google, amelyet szokás szerint a kereső főoldalán nyomgatnatnak meg a felhasználók.","shortLead":"Halloween alkalmából a Természetvédelmi Világalappal közösen készített interaktív logót a Google, amelyet szokás...","id":"20191031_halloween_2019_wwf_termeszetvedelmi_vilagalap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=361d09c1-9669-410c-ae61-6d003c565dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ebe645-0e38-4a02-a203-fe86ff5dd1e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_halloween_2019_wwf_termeszetvedelmi_vilagalap","timestamp":"2019. október. 31. 07:03","title":"Miért van ma ez a különös játék a Google főoldalán? És mi köze az állatokhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57aafd0-a27f-4405-a188-8b7abd1ac270","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Tíz gól esett az Anfielden, aztán jött a tizenegyespárbaj.","shortLead":"Tíz gól esett az Anfielden, aztán jött a tizenegyespárbaj.","id":"20191031_angol_ligakupa_liverpool_arsenal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f57aafd0-a27f-4405-a188-8b7abd1ac270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f3c5a5-ca91-4a39-8f8f-d2d47774563a","keywords":null,"link":"/sport/20191031_angol_ligakupa_liverpool_arsenal","timestamp":"2019. október. 31. 05:25","title":"Óriási meccsen ütötte el a továbbjutástól a Liverpool az Arsenalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9477b297-43ec-4c28-ba69-9ee10cb7f2d9","c_author":"Korózs Lajos","category":"itthon","description":"Válasz Révész Sándornak.","shortLead":"Válasz Révész Sándornak.","id":"20191030_korozs_Integetunk_egymasnak_revesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9477b297-43ec-4c28-ba69-9ee10cb7f2d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e2833b-45b8-4b22-8d79-b18a9f0a99bf","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_korozs_Integetunk_egymasnak_revesz","timestamp":"2019. október. 30. 17:40","title":"Korózs Lajos: Integetünk egymásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecaa34d8-08d6-41a5-8728-1b71591bdf28","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Rendkívüli események minden választáson történnek, de ezek ritkán tényleg rendkívüliek. A Duma Aktuál stand-uposai most csokorba szedték az önkormányzati voksolás igazán furcsa történéseit. ","shortLead":"Rendkívüli események minden választáson történnek, de ezek ritkán tényleg rendkívüliek. A Duma Aktuál stand-uposai most...","id":"20191031_Duma_Aktual_rendkivuli_esemenyek_a_valasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecaa34d8-08d6-41a5-8728-1b71591bdf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c82f3e6c-226e-45d2-a3e6-6cf2b5b4343a","keywords":null,"link":"/360/20191031_Duma_Aktual_rendkivuli_esemenyek_a_valasztason","timestamp":"2019. október. 30. 15:30","title":"Pálffy Ilona beájulna: Hányan férnek be egyszerre egy szavazófülkébe? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"455287b3-df6e-475e-b012-5b5ab8e3d276","c_author":"Seres László","category":"360","description":"A magyar külpolitika cikk-cakkjaiból nemigen látszik, mi is pontosan az a magyar nemzeti, ami ezt a, khm, radikális eklektikát megköveteli. Vélemény.","shortLead":"A magyar külpolitika cikk-cakkjaiból nemigen látszik, mi is pontosan az a magyar nemzeti, ami ezt a, khm, radikális...","id":"201944_pragmatika_szankcio_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=455287b3-df6e-475e-b012-5b5ab8e3d276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2732e66-ed6d-49dc-8402-20b110049436","keywords":null,"link":"/360/201944_pragmatika_szankcio_nelkul","timestamp":"2019. november. 01. 09:20","title":"Seres László: Pragmatika, szankció nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]