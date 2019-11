Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e72ff620-c1b4-4324-be55-a8cd734b1b88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megegyezett a német kormány és az autógyárak, hogy tovább és még erőteljesebben támogatják az elektromos autók terjedését vásárlási támogatással és a töltőállomás-hálózat bővítésével.","shortLead":"Megegyezett a német kormány és az autógyárak, hogy tovább és még erőteljesebben támogatják az elektromos autók...","id":"20191105_Ketmillios_tamogatast_is_lehet_kapni_elektromos_autokra_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e72ff620-c1b4-4324-be55-a8cd734b1b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4804c0c-6370-4129-b798-3e97f8edd35a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_Ketmillios_tamogatast_is_lehet_kapni_elektromos_autokra_Nemetorszagban","timestamp":"2019. november. 05. 06:05","title":"Kétmilliós támogatást is lehet kapni elektromos autókra Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec0cc7a-a933-4b9c-a091-4e7d7c84a04d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20191105_Ugy_merte_fel_a_rendorseg_a_munkahelyi_kozerzetet_jobbito_javaslatokat_hogy_maga_rontott_rajta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eec0cc7a-a933-4b9c-a091-4e7d7c84a04d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffcb687f-a483-4dbc-92dc-e6c5f0f7e0b5","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Ugy_merte_fel_a_rendorseg_a_munkahelyi_kozerzetet_jobbito_javaslatokat_hogy_maga_rontott_rajta","timestamp":"2019. november. 05. 05:55","title":"Úgy mérte fel a rendőrség a munkahelyi közérzetet jobbító javaslatokat, hogy maga rontott rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9470f069-bde7-487e-85be-cae3d7492b05","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"360","description":"A fővárosi közgyűlés majd dönt – mondta előzékenyen Orbán Viktor a Fidesz budapesti veresége után. A gondja az, hogy bár jottányit sem akar engedni, a döntéskörök jelenlegi leosztása alapján nem tudja erőből megvalósítani sportálmait, más magyar város pedig ezekre nem alkalmas. De az ellenzéknek sem lesz olyan könnyű visszautasítani a sportpénzeket.","shortLead":"A fővárosi közgyűlés majd dönt – mondta előzékenyen Orbán Viktor a Fidesz budapesti veresége után. A gondja az...","id":"201944_megkerulos_csel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9470f069-bde7-487e-85be-cae3d7492b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b72272-3d49-4354-99e6-712d50cffa88","keywords":null,"link":"/360/201944_megkerulos_csel","timestamp":"2019. november. 03. 12:00","title":"Orbán öngólt lőtt a Tarlós-alkuval, most tehetetlen Karácsonnyal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fizetésekről és a nyugdíjakról szóló vita miatt két napig leáll a munka.","shortLead":"A fizetésekről és a nyugdíjakról szóló vita miatt két napig leáll a munka.","id":"20191104_Ketnapos_sztrajkot_hirdettek_a_Lufthansanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b42b46-c769-4907-bd00-614813396daf","keywords":null,"link":"/kkv/20191104_Ketnapos_sztrajkot_hirdettek_a_Lufthansanal","timestamp":"2019. november. 04. 16:40","title":"Kétnapos sztrájkot hirdettek a Lufthansánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a Szentendrei úton történt, az 1-es villamos közlekedését is érintette, a de forgalom mostanra helyreállt. ","shortLead":"A baleset a Szentendrei úton történt, az 1-es villamos közlekedését is érintette, a de forgalom mostanra helyreállt. ","id":"20191104_villamossin_budapest_1_es_villamos_villanyoszlop_baleset_szentendrei_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"965074ee-2e39-4335-b3ce-8b743f2fa228","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_villamossin_budapest_1_es_villamos_villanyoszlop_baleset_szentendrei_ut","timestamp":"2019. november. 04. 17:30","title":"Kidöntött egy oszlopot, majd a villamossínekre hajtott egy autó az Árpád hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ad13cf-88c8-47be-a594-02fe96890b68","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A labdarúgó-élvonalban szereplő Paks vezetősége menesztette a csapat nyáron érkezett vezetőedzőjét, Szivics Tomiszlavot.","shortLead":"A labdarúgó-élvonalban szereplő Paks vezetősége menesztette a csapat nyáron érkezett vezetőedzőjét, Szivics Tomiszlavot.","id":"20191103_Kiraktak_a_Paks_edzojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3ad13cf-88c8-47be-a594-02fe96890b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb305cce-47d8-4e19-b537-e4029a09cc42","keywords":null,"link":"/sport/20191103_Kiraktak_a_Paks_edzojet","timestamp":"2019. november. 03. 13:02","title":"Kirakták a Paks edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d01baaa-c4df-439a-a90f-7ebe0fd71223","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András Momentum elnök azt is el tudja képzelni, hogy egy pártban dolgozzon Botka Lászlóval, Szél Bernadettel és Hadházy Ákossal.","shortLead":"Fekete-Győr András Momentum elnök azt is el tudja képzelni, hogy egy pártban dolgozzon Botka Lászlóval, Szél...","id":"20191103_Johet_egy_uj_politikai_kozosseg_2022re","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d01baaa-c4df-439a-a90f-7ebe0fd71223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34095dc3-493a-48ba-ae9a-523b2a06709b","keywords":null,"link":"/itthon/20191103_Johet_egy_uj_politikai_kozosseg_2022re","timestamp":"2019. november. 03. 20:10","title":"Jöhet egy új politikai közösség 2022-re?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff34efa5-fbd8-442d-802d-1eaacc5cf88e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És erre a városvezetés buzdít.","shortLead":"És erre a városvezetés buzdít.","id":"20191104_Szethordjak_az_amszerdamiak_a_regi_epuletek_diszeit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff34efa5-fbd8-442d-802d-1eaacc5cf88e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7659f46-d45b-4d0c-8f7e-dd64d665f992","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Szethordjak_az_amszerdamiak_a_regi_epuletek_diszeit","timestamp":"2019. november. 04. 12:15","title":"Széthordják az amszterdamiak a régi épületek díszeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]