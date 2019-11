Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt levélben jelentette be Borkai Zsolt a lemondását.","shortLead":"Nyílt levélben jelentette be Borkai Zsolt a lemondását.","id":"20191106_Borkai_Zsolt_lemondott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75da6ca-fe07-4f16-bcf5-8aa613854895","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Borkai_Zsolt_lemondott","timestamp":"2019. november. 06. 10:14","title":"Borkai Zsolt lemond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ursula von der Leyen a közlekedési posztot szánja a román jelöltnek, ezzel tovább nőttek a magyar esélyek. ","shortLead":"Ursula von der Leyen a közlekedési posztot szánja a román jelöltnek, ezzel tovább nőttek a magyar esélyek. ","id":"20191106_Varhelyi_Oliver_eurpoai_bizottsag_bovites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72388f5-de30-4b7f-9056-02cf969d4da5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Varhelyi_Oliver_eurpoai_bizottsag_bovites","timestamp":"2019. november. 06. 17:12","title":"Tényleg bővítési biztos lehet Várhelyi Olivérből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c91e03-4e4f-43de-bd92-7417ce80ad21","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Tokaji megnevezés is szerepel az Európai Unió és Kína között létrejött, száz európai és száz kínai terméket tartalmazó földrajzi árujelző oltalom alá helyezéséről szóló kétoldalú megállapodásban, amelynek célja a listán szereplő áruk védelme az utánzatokkal és a visszaélésekkel szemben – közölte az Európai Bizottság szerdán.","shortLead":"A Tokaji megnevezés is szerepel az Európai Unió és Kína között létrejött, száz európai és száz kínai terméket...","id":"20191106_A_Tokaji_felkerult_az_EU_megvedendo_termekeinek_a_listajara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7c91e03-4e4f-43de-bd92-7417ce80ad21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87cea9ac-6d26-46b7-9ddc-87c832689afa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_A_Tokaji_felkerult_az_EU_megvedendo_termekeinek_a_listajara","timestamp":"2019. november. 06. 13:14","title":"A jövőben Kínában nem hamisíthatják a Tokajit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651e503d-71b8-46e4-b5b9-8e753edbb490","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő a Vogue brit kiadásának beszélt arról, hogy miként élte meg a magánéletére nehezedő társadalmi nyomást. ","shortLead":"A színésznő a Vogue brit kiadásának beszélt arról, hogy miként élte meg a magánéletére nehezedő társadalmi nyomást. ","id":"20191106_Emma_Watson_szingli_es_elvezi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=651e503d-71b8-46e4-b5b9-8e753edbb490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8117beab-dbe0-4670-8ca9-a813cfdb9ebc","keywords":null,"link":"/elet/20191106_Emma_Watson_szingli_es_elvezi","timestamp":"2019. november. 06. 11:27","title":"Emma Watson szingli, és élvezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d33665-1c42-4ca2-8e39-3605c7954665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész csütörtök délután tüntetnek Recep Tayyip Erdogan, illetve a szíriai török beavatkozás ellen Budapesten. Ausztriában élő kurdok is megjelenhetnek. ","shortLead":"Egész csütörtök délután tüntetnek Recep Tayyip Erdogan, illetve a szíriai török beavatkozás ellen Budapesten...","id":"20191106_Kulfoldrol_is_erkeznek_Erdoganellentuntetok_a_csutortoki_vonulo_demonstraciora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1d33665-1c42-4ca2-8e39-3605c7954665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a62a41-633c-4663-87b4-a9a943a29f42","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Kulfoldrol_is_erkeznek_Erdoganellentuntetok_a_csutortoki_vonulo_demonstraciora","timestamp":"2019. november. 06. 15:36","title":"Külföldi tüntetőkkel lehet zajosabb az Erdogan elleni tiltakozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d83846-d947-4473-9a24-b1f2a2b01b0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint nincs idegenkezűségre utaló jel.","shortLead":"A rendőrség szerint nincs idegenkezűségre utaló jel.","id":"20191105_holttest_kiskunmajsa_erdo_paintball","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50d83846-d947-4473-9a24-b1f2a2b01b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b25611-f770-40b7-8279-5b069c5e125c","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_holttest_kiskunmajsa_erdo_paintball","timestamp":"2019. november. 05. 17:37","title":"Többnapos holttestet találtak a kiskunmajsai erdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdbcad7-267b-44ff-aefd-5d79c8251511","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező a kerület díszpolgára volt.","shortLead":"A rendező a kerület díszpolgára volt.","id":"20191106_Ujbuda_sajat_halottjanak_tekinti_Karinthy_Martont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bdbcad7-267b-44ff-aefd-5d79c8251511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f87637be-2719-48bf-bd72-0f91b37c3694","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_Ujbuda_sajat_halottjanak_tekinti_Karinthy_Martont","timestamp":"2019. november. 06. 19:21","title":"Újbuda saját halottjának tekinti Karinthy Mártont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár is szólt a már elvileg kész, de senki által nem látott Natról.\r

\r

","shortLead":"Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár is szólt a már elvileg kész, de senki által nem látott Natról.\r

\r

","id":"20191106_Most_epp_ev_vegere_igerik_a_Nemzeti_alaptantervet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d9d3c4-b069-44f9-ada3-a415d012fdf4","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_Most_epp_ev_vegere_igerik_a_Nemzeti_alaptantervet","timestamp":"2019. november. 06. 14:35","title":"Most épp év végére ígérik a Nemzeti alaptantervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]