Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Merkel és Stoltenberg is cáfolta a francia elnök mondatait, az oroszok szerint viszont minden szava aranyból van.","shortLead":"Merkel és Stoltenberg is cáfolta a francia elnök mondatait, az oroszok szerint viszont minden szava aranyból van.","id":"20191107_Macronnak_sikerult_jokora_botranyt_kirobbantania_azzal_hogy_a_NATO_agyhalalarol_beszelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"368ebbfe-f1d0-496e-9957-719738223e60","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_Macronnak_sikerult_jokora_botranyt_kirobbantania_azzal_hogy_a_NATO_agyhalalarol_beszelt","timestamp":"2019. november. 07. 21:07","title":"Macronnak sikerült jókora botrányt kirobbantania azzal, hogy a NATO agyhaláláról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A képviselő nem ért egyet azzal a bizottsággal, amelynek az alelnöke szeretne lenni.","shortLead":"A képviselő nem ért egyet azzal a bizottsággal, amelynek az alelnöke szeretne lenni.","id":"20191106_Hidveghi_elutasitotta_a_magyar_sajtoszabadsaggal_kapcsolatos_EPbiralatokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecb363d-6662-4ae5-9bb5-4dd96bd815ca","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Hidveghi_elutasitotta_a_magyar_sajtoszabadsaggal_kapcsolatos_EPbiralatokat","timestamp":"2019. november. 06. 19:10","title":"Hidvéghi elutasította a magyar sajtószabadsággal kapcsolatos EP-bírálatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65fcd94-d60f-4c45-bb8c-ac997d1b70f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sikerült Dél-Koreában menekülniük, de visszatoloncolták őket, amikor kiderült a szörnyű titkuk.","shortLead":"Sikerült Dél-Koreában menekülniük, de visszatoloncolták őket, amikor kiderült a szörnyű titkuk.","id":"20191107_eszak_korae_szokeveny_del_korea_vissztoloncolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e65fcd94-d60f-4c45-bb8c-ac997d1b70f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6730f53f-574b-46e1-878e-4805714392ae","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_eszak_korae_szokeveny_del_korea_vissztoloncolas","timestamp":"2019. november. 07. 13:37","title":"Tizenhat társát ölte meg két észak-koreai szökevény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lezárások és tüntetés ma Budapesten, vaklárma Amszterdamban, BL-eredmények. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Lezárások és tüntetés ma Budapesten, vaklárma Amszterdamban, BL-eredmények. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","id":"20191107_Radar360_Jon_Erdogan_megvan_Varhelyi_posztja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9614107e-7d48-48a6-a0b0-ea0c11c8fd6c","keywords":null,"link":"/360/20191107_Radar360_Jon_Erdogan_megvan_Varhelyi_posztja","timestamp":"2019. november. 07. 08:00","title":"Radar360: Jön Erdogan, megvan Várhelyi posztja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kórházak nem saját tulajdonba kapták meg az autókat, külön havidíjat kell fizetniük értük, és speciális szabályokat kell betartani a használatkor. ","shortLead":"A kórházak nem saját tulajdonba kapták meg az autókat, külön havidíjat kell fizetniük értük, és speciális szabályokat...","id":"20191107_Fizetnie_kell_a_korhazaknak_a_kormanytol_kapott_elektromos_autokert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9ee838-db35-4012-8f0d-57ba3dcbd889","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_Fizetnie_kell_a_korhazaknak_a_kormanytol_kapott_elektromos_autokert","timestamp":"2019. november. 07. 07:23","title":"Fizetnie kell a kórházaknak a kormánytól kapott elektromos autókért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091da578-de69-4625-bfe5-7d5054e2dfbd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Öt sérültje van az esetnek.","shortLead":"Öt sérültje van az esetnek.","id":"20191107_leszakadt_mennyezet_london_piccadilly_szinhaz_az_ugynok_halala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=091da578-de69-4625-bfe5-7d5054e2dfbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e773d71a-7088-4d71-bb0c-57813f4a7ba1","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_leszakadt_mennyezet_london_piccadilly_szinhaz_az_ugynok_halala","timestamp":"2019. november. 07. 10:52","title":"Előadás közben szakadt le a mennyezet London egyik színházában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88df1361-38d8-475f-86c7-b8a1a319c495","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kövér László gyakorlatilag az egyetelen, aki a pozícióvesztés kockázata nélkül ma is beolvashat Orbán Viktornak, ha szerinte félrecsúsztak a dolgok.","shortLead":"Kövér László gyakorlatilag az egyetelen, aki a pozícióvesztés kockázata nélkül ma is beolvashat Orbán Viktornak, ha...","id":"201945_politikai_veteran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88df1361-38d8-475f-86c7-b8a1a319c495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878d5f07-2b6f-4efe-a6fd-ed0e972e94ab","keywords":null,"link":"/360/201945_politikai_veteran","timestamp":"2019. november. 07. 11:15","title":"Az 1-es számú Fidesz-tagkönyv birtokosa ma is beszólhat Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d33665-1c42-4ca2-8e39-3605c7954665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész csütörtök délután tüntetnek Recep Tayyip Erdogan, illetve a szíriai török beavatkozás ellen Budapesten. Ausztriában élő kurdok is megjelenhetnek. ","shortLead":"Egész csütörtök délután tüntetnek Recep Tayyip Erdogan, illetve a szíriai török beavatkozás ellen Budapesten...","id":"20191106_Kulfoldrol_is_erkeznek_Erdoganellentuntetok_a_csutortoki_vonulo_demonstraciora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1d33665-1c42-4ca2-8e39-3605c7954665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a62a41-633c-4663-87b4-a9a943a29f42","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Kulfoldrol_is_erkeznek_Erdoganellentuntetok_a_csutortoki_vonulo_demonstraciora","timestamp":"2019. november. 06. 15:36","title":"Külföldi tüntetőkkel lehet zajosabb az Erdogan elleni tiltakozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]