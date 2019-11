Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02aaffbd-fe70-4c7e-913b-581f95d40659","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tévé(zés) pozitív kulturális változást indított el az európai felhasználók körében, olvasható ki a Samsung új kutatásából. A felmérés, amelyet a vállalat 50 éves évfordulója alkalmából készített, azt mutatja, hogy a televízió fejlődése miként van hatással van az emberek mindennapi életére.","shortLead":"A tévé(zés) pozitív kulturális változást indított el az európai felhasználók körében, olvasható ki a Samsung új...","id":"20191109_samsung_tv_tevezes_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02aaffbd-fe70-4c7e-913b-581f95d40659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbcd5c79-4215-424b-a772-cdbb630043f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_samsung_tv_tevezes_felmeres","timestamp":"2019. november. 09. 13:03","title":"Érdekes számokat közölt a tévékről és a nézőkről a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295b345d-f003-4141-a560-7fd7fbfe72ba","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Mindig látványos egy-egy épület áthelyezése, de műszakilag már rutinnak számít. Nehézséget inkább a költségek jelenthetnek, de sokszor még így is az elköltöztetés az olcsóbb megoldás.","shortLead":"Mindig látványos egy-egy épület áthelyezése, de műszakilag már rutinnak számít. Nehézséget inkább a költségek...","id":"201945__epuletek_athelyezese__sinen_vannak__utazo_templomok__varosrendezo_palyaudvar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=295b345d-f003-4141-a560-7fd7fbfe72ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0d3109-859e-4eb3-a251-bc379dce2f7c","keywords":null,"link":"/360/201945__epuletek_athelyezese__sinen_vannak__utazo_templomok__varosrendezo_palyaudvar","timestamp":"2019. november. 10. 08:15","title":"Nagy múltja van az épületek áthelyezésének, Ceausescu egy társasházat pakolt arrébb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ritkán nyitják rájuk hétvégén az ajtót, mert minden támogató szolgálat csak hét közben dolgozik.","shortLead":"Ritkán nyitják rájuk hétvégén az ajtót, mert minden támogató szolgálat csak hét közben dolgozik.","id":"20191109_Hetvegen_senki_nem_segit_az_egyedul_elo_mozgasserulteknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a117078-d102-4004-b72b-41d60fb9272d","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Hetvegen_senki_nem_segit_az_egyedul_elo_mozgasserulteknek","timestamp":"2019. november. 09. 19:33","title":"Hétvégén senki nem segíti az egyedül élő mozgássérülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc934fe4-60ff-4820-bfa1-0b3f5db1407a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak bukósisakot viseltek, védőruhát nem.","shortLead":"Csak bukósisakot viseltek, védőruhát nem.","id":"20191110_Debreceni_motorbaleset_szornyethaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc934fe4-60ff-4820-bfa1-0b3f5db1407a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0e4e4c-ed21-4dd3-95b3-e4cd868f7d5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_Debreceni_motorbaleset_szornyethaltak","timestamp":"2019. november. 10. 20:42","title":"160-nal száguldozott Debrecenben, szörnyethalt két motoros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc59d06d-2c0d-47fb-a9df-3e99f7e674f1","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A brit márkának még sosem volt olyan erős és gyors modellje, mint ez a 6 ajtós kialakítású, különleges autó. Nem más ez, mint egy családi kocsinak álcázott, kőkemény utcai sportgép. ","shortLead":"A brit márkának még sosem volt olyan erős és gyors modellje, mint ez a 6 ajtós kialakítású, különleges autó. Nem más...","id":"20191109_306_loeros_mini_clubman_jcw_teszt_menetproba_velemeny_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc59d06d-2c0d-47fb-a9df-3e99f7e674f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb05735a-124b-4006-9b27-50755a7a2aee","keywords":null,"link":"/cegauto/20191109_306_loeros_mini_clubman_jcw_teszt_menetproba_velemeny_fotok","timestamp":"2019. november. 09. 13:30","title":"Ide az összes kanyarral! Kipróbáltuk, mit tud egy 306 lóerős Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771d16f2-939e-4ccc-acb1-ec137c1e90f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utolsó fehér delfineket is visszaengedték a szabad vizekbe a kelet-oroszországi vízibörtönből, miután a kegyetlen körülmények között tartott állatok ügye komoly nemzetközi felháborodást váltott ki.","shortLead":"Az utolsó fehér delfineket is visszaengedték a szabad vizekbe a kelet-oroszországi vízibörtönből, miután a kegyetlen...","id":"20191110_Az_utolso_allat_is_kiszabadult_a_keletoroszorszagi_delfinbortonbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=771d16f2-939e-4ccc-acb1-ec137c1e90f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de611365-9305-4b81-b48d-bc5e889d0fdd","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Az_utolso_allat_is_kiszabadult_a_keletoroszorszagi_delfinbortonbol","timestamp":"2019. november. 10. 14:06","title":"Az utolsó állat is kiszabadult a kelet-oroszországi „delfinbörtönből”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8982e8c5-417e-48d2-9e92-2a5f136edce9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"„Egyre több autós szembesül azzal az apró, de annál bosszantóbb ténnyel, hogy sorra szaporodnak azok az autópálya mellett található benzinkutak, ahol a mellékhelyiség használatát pénz megfizetéséhez kötik.” Ezzel a sorral indul a magyar politikatörténet egyik legizgalmasabb írásbeli kérdése.","shortLead":"„Egyre több autós szembesül azzal az apró, de annál bosszantóbb ténnyel, hogy sorra szaporodnak azok az autópálya...","id":"20191109_Megkerdeztek_a_kormanyt_be_akare_avatkozni_amiert_egyre_tobb_a_fizetos_WC_az_autopalyakon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8982e8c5-417e-48d2-9e92-2a5f136edce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf7be837-573a-4a19-b777-12e1aa712743","keywords":null,"link":"/cegauto/20191109_Megkerdeztek_a_kormanyt_be_akare_avatkozni_amiert_egyre_tobb_a_fizetos_WC_az_autopalyakon","timestamp":"2019. november. 09. 12:54","title":"Megkérdezték a kormányt, be akar-e avatkozni, amiért egyre több a fizetős WC az autópályákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99df0ca1-c5c3-4198-9c17-976334501bd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mindössze 3 500 kilométeres futásteljesítménnyel hirdetett NDK kisautó nem is kerül sokba.","shortLead":"A mindössze 3 500 kilométeres futásteljesítménnyel hirdetett NDK kisautó nem is kerül sokba.","id":"20191110_idokapszulanak_tunik_ez_az_alig_hasznalt_komaromi_trabant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99df0ca1-c5c3-4198-9c17-976334501bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d420a5-1424-45eb-948c-5f3942b8a7fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_idokapszulanak_tunik_ez_az_alig_hasznalt_komaromi_trabant","timestamp":"2019. november. 10. 06:41","title":"Időkapszulának tűnik ez az alig használt komáromi Trabant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]