[{"available":true,"c_guid":"8560c57a-d46e-4bca-bd49-c72d789cfd15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Régi jó barátjának\" nevezte a török államfőt Donald Trump amerikai elnök, aki szerda délután a Fehér Házban fogadta Recep Tayyip Erdogant.","shortLead":"\"Régi jó barátjának\" nevezte a török államfőt Donald Trump amerikai elnök, aki szerda délután a Fehér Házban fogadta...","id":"20191113_Trump_Erdogannak_Regi_jo_baratom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8560c57a-d46e-4bca-bd49-c72d789cfd15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a234c62f-3969-4ef0-80ee-9c9e6f2d3262","keywords":null,"link":"/vilag/20191113_Trump_Erdogannak_Regi_jo_baratom","timestamp":"2019. november. 13. 20:51","title":"Trump Erdogannak: Régi jó barátom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc83a72e-0477-4aa8-82e8-8d0410b07869","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Várhelyi Olivér csütörtökön három órán át válaszolt az Európai Parlamenti külügyi szakbizottságának kérdéseire és folyamatosan Orbán Viktor kijelentéseivel szembesítették.","shortLead":"Várhelyi Olivér csütörtökön három órán át válaszolt az Európai Parlamenti külügyi szakbizottságának kérdéseire és...","id":"20191114_Varhelyi_Oliver_biztosjelolti_meghallgatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc83a72e-0477-4aa8-82e8-8d0410b07869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9dd62a2-65fc-4a02-b52d-674015405d4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_Varhelyi_Oliver_biztosjelolti_meghallgatas","timestamp":"2019. november. 14. 08:01","title":"Várhelyi: \"Nem fogadok el utasítást semmilyen kormánytól\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ki sem szállt a kamionból, az ablakból kezdett ütlegelni.","shortLead":"A férfi ki sem szállt a kamionból, az ablakból kezdett ütlegelni.","id":"20191113_Baseballutovel_vert_egy_kozutkezelot_egy_kamionos_Szikszonal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13536f54-9568-41cd-bc0c-fb89aa949180","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Baseballutovel_vert_egy_kozutkezelot_egy_kamionos_Szikszonal","timestamp":"2019. november. 13. 05:51","title":"Baseballütővel vert egy közútkezelőt egy kamionos Szikszónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5513b1b7-45a8-404e-9a49-c952f944482c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2020-as Európa-bajnokságra épült a Puskás Aréna, így jövő év június 28-ig, az utolsó hazai Eb-meccsig minden rendben lesz a stadion körül. Az üzemeltetés kemény időszaka utána kezdődik. És valaki bukni fog rajta – olvasható a HVG legfrissebb számában.","shortLead":"A 2020-as Európa-bajnokságra épült a Puskás Aréna, így jövő év június 28-ig, az utolsó hazai Eb-meccsig minden rendben...","id":"20191113_Lehet_nyereseges_a_Puskas_Arena_Persze_de_azzal_a_tobbi_pesti_stadiont_tonkreteszi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5513b1b7-45a8-404e-9a49-c952f944482c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a5ddb5-f29d-4954-95f5-f0a1798b24e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191113_Lehet_nyereseges_a_Puskas_Arena_Persze_de_azzal_a_tobbi_pesti_stadiont_tonkreteszi","timestamp":"2019. november. 13. 11:12","title":"Lehet nyereséges a Puskás Aréna? Persze, de azzal a többi pesti stadiont tönkreteszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7970a970-3c8c-46ed-96b6-bbbf18a5a25c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tózsa István szerint a hallgatók magyarságtudata is csak 15-21 százalék, nem véletlenül tüntetnek a kormány ellen.","shortLead":"Tózsa István szerint a hallgatók magyarságtudata is csak 15-21 százalék, nem véletlenül tüntetnek a kormány ellen.","id":"20191114_A_Corvinus_professzora_szerint_a_mai_diakok_olyanok_mintha_magyarul_beszelo_kulfoldiek_lennenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7970a970-3c8c-46ed-96b6-bbbf18a5a25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84503c1-265d-4a8a-b16a-5af21c44f4ea","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_A_Corvinus_professzora_szerint_a_mai_diakok_olyanok_mintha_magyarul_beszelo_kulfoldiek_lennenek","timestamp":"2019. november. 14. 11:49","title":"A Corvinus professzora szerint a mai diákok olyanok, mintha magyarul beszélő külföldiek lennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8560c57a-d46e-4bca-bd49-c72d789cfd15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kulcsszó: üzlet.","shortLead":"A kulcsszó: üzlet.","id":"20191114_trump_erdogan_vo_uzleti_kapcsolat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8560c57a-d46e-4bca-bd49-c72d789cfd15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b3b5e2-9095-4ba1-8093-0d8b41fb7fc0","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_trump_erdogan_vo_uzleti_kapcsolat","timestamp":"2019. november. 14. 07:07","title":"Érdekes kapcsolatra derült fény Trump és Erdogan vejei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9779888d-d8c5-4c6b-9405-617f032acb40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Furcsa jelenségről számolnak be az Apple új hitelkártyáját használók, melyet a cég társalapítója, Steve Wozniak is tapasztalt.","shortLead":"Furcsa jelenségről számolnak be az Apple új hitelkártyáját használók, melyet a cég társalapítója, Steve Wozniak is...","id":"20191113_apple_hitelkartya_goldman_sachs_steve_wozniak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9779888d-d8c5-4c6b-9405-617f032acb40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c5c2dd-8891-420f-9a74-3690aae7f1f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_apple_hitelkartya_goldman_sachs_steve_wozniak","timestamp":"2019. november. 13. 15:03","title":"Az Apple új hitelkártyája nagyobb költést enged a férfiaknak, mint a nőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d9bd64-2876-4f48-9abc-2bac0374ea9e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Pedig olyan erős akcentussal beszélik benne az angolt, hogy a nézők csak felirattal értik meg.","shortLead":"Pedig olyan erős akcentussal beszélik benne az angolt, hogy a nézők csak felirattal értik meg.","id":"20191113_Kizartak_az_Oscarversenybol_egy_osztrak_filmet_mert_tul_sok_benne_az_angol_beszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3d9bd64-2876-4f48-9abc-2bac0374ea9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51e1a6a-4801-4fad-a1e2-ebe88831df0f","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Kizartak_az_Oscarversenybol_egy_osztrak_filmet_mert_tul_sok_benne_az_angol_beszed","timestamp":"2019. november. 13. 11:30","title":"Kizártak az Oscar-versenyből egy osztrák filmet, mert túl sok benne az angol szöveg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]