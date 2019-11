Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c84b129-8166-4fe2-b818-f56c6203ac8b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nehéz lenne azt mondani, hogy a gazdagság visszafogott jóízléssel párosulna.","shortLead":"Nehéz lenne azt mondani, hogy a gazdagság visszafogott jóízléssel párosulna.","id":"20191115_Egeszen_fura_ez_a_Lamborghinibol_RollsRoycebol_Mercedesbol_allo_szornyflotta_ami_egy_kinai_milliardose","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c84b129-8166-4fe2-b818-f56c6203ac8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f4fff2-ef1d-4102-a368-949bd440a55d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191115_Egeszen_fura_ez_a_Lamborghinibol_RollsRoycebol_Mercedesbol_allo_szornyflotta_ami_egy_kinai_milliardose","timestamp":"2019. november. 15. 10:14","title":"Egészen fura ez a Lamborghiniből, Rolls-Royce-ból álló szörnyflotta, ami egy kínai milliárdosé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e57e9b-1db6-4465-a90c-b319f91fb472","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ha valaki azzal nyerészkedik, hogy belterületté minősít egy területet, attól elvennék a nyeresége nagy részét. ","shortLead":"Ha valaki azzal nyerészkedik, hogy belterületté minősít egy területet, attól elvennék a nyeresége nagy részét. ","id":"20191113_Buntetoilleteket_vezetne_be_a_kormany_a_telekspekulansok_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70e57e9b-1db6-4465-a90c-b319f91fb472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2cad311-0577-4873-99ff-1efe3df44b07","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191113_Buntetoilleteket_vezetne_be_a_kormany_a_telekspekulansok_ellen","timestamp":"2019. november. 13. 15:20","title":"Büntetőilletéket vezetne be a kormány a telekspekulánsok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Déli pályaudvar és a Deák tér között nem közlekedik a metró.","shortLead":"A Déli pályaudvar és a Deák tér között nem közlekedik a metró.","id":"20191113_Baleset_miatt_nem_jar_az_M2es_metro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f970d8-02a7-476a-8d82-c9cb655a0b92","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_Baleset_miatt_nem_jar_az_M2es_metro","timestamp":"2019. november. 13. 18:44","title":"Baleset miatt nem jár az M2-es metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7299e1b-9546-4573-86f3-f9224670bcb1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Márciusban tartóztatták le a legnagyobb magyar vágóhíd tulajdonosát, fél évig volt letartóztatásban, akkor óvadék ellenében sem engedték ki. A nyomozás állásáról nem árultak el részleteket a hatóságok.","shortLead":"Márciusban tartóztatták le a legnagyobb magyar vágóhíd tulajdonosát, fél évig volt letartóztatásban, akkor óvadék...","id":"20191114_szabadlabon_az_olasz_husmagnas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7299e1b-9546-4573-86f3-f9224670bcb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c95633f-a1b9-45c9-b090-6d99aba51200","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_szabadlabon_az_olasz_husmagnas","timestamp":"2019. november. 14. 15:48","title":"Szabadon engedték az olasz húsmágnást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"645bdb29-38cd-4197-b374-9f55f193ffb1","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A jövedelmi egyenlőtlenségek miatti tüntetések véget vetettek Chilében a sokáig sikeres ortodox szabadpiaci kapitalizmusnak, amit Augusto Pinochet jóváhagyásával a Milton Friedman szárnyai alatt tanult chicagói fiúk építettek.","shortLead":"A jövedelmi egyenlőtlenségek miatti tüntetések véget vetettek Chilében a sokáig sikeres ortodox szabadpiaci...","id":"201946__chile_fellazadt__chicagoi_fiuk__pinochet_oroksege__diktaturaba_zart_szabadpiac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=645bdb29-38cd-4197-b374-9f55f193ffb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec418d6-fa35-4cef-b707-7c5ac41e9c02","keywords":null,"link":"/360/201946__chile_fellazadt__chicagoi_fiuk__pinochet_oroksege__diktaturaba_zart_szabadpiac","timestamp":"2019. november. 14. 13:00","title":"Lerombolják a chicagói fiúk építményét Chilében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfebd9dc-f9c3-4ee4-be77-12e9538c5692","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Ha eddig bizonytalanságban érezte magát a csődeljáráson átesett Est Media négyezer kisbefektetője, most még inkább így lehet – a megmentőjükként bemutatott Delta Systems vagyonának egy részét ugyanis zárolta a NAV.","shortLead":"Ha eddig bizonytalanságban érezte magát a csődeljáráson átesett Est Media négyezer kisbefektetője, most még inkább...","id":"20191114_delta_systems_est_media_nav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfebd9dc-f9c3-4ee4-be77-12e9538c5692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b04110-6710-4c73-9732-c066bd46124f","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_delta_systems_est_media_nav","timestamp":"2019. november. 14. 12:16","title":"Nyomoz a NAV az Est Mediát megmentő cég ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e92414-d3bc-4239-9920-5bfd746c379e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Háromszázkilencven éve, 1629. november 15-én halt meg Bethlen Gábor erdélyi fejedelem, választott magyar király, aki alatt virágkorát élte Erdély.","shortLead":"Háromszázkilencven éve, 1629. november 15-én halt meg Bethlen Gábor erdélyi fejedelem, választott magyar király, aki...","id":"20191114_Bethlen_Gabor_a_legnagyobb_erdelyi_fejedelem_390_eve_halt_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66e92414-d3bc-4239-9920-5bfd746c379e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38c0c79-7398-414d-9554-1f7a35ddffd9","keywords":null,"link":"/kultura/20191114_Bethlen_Gabor_a_legnagyobb_erdelyi_fejedelem_390_eve_halt_meg","timestamp":"2019. november. 15. 10:08","title":"Hatalmas török sereg élén érkezett, de aztán felvirágoztatta Erdélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99029c99-f961-46d6-af8b-d66997c77ca8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Olyan fegyverekről van szó, amelyeket eddig csak két országban használnak.","shortLead":"Olyan fegyverekről van szó, amelyeket eddig csak két országban használnak.","id":"20191114_Magyar_katonaknak_is_keszulhet_fegyver_a_titokban_megvett_fegyvergyarban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99029c99-f961-46d6-af8b-d66997c77ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d7e332-5042-4448-8833-02839b037441","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_Magyar_katonaknak_is_keszulhet_fegyver_a_titokban_megvett_fegyvergyarban","timestamp":"2019. november. 14. 16:24","title":"Magyar katonáknak is készülhet fegyver a csendben megvett osztrák fegyvergyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]