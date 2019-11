Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A felülvizsgálati kérelemről a Kúria legkésőbb csütörtökön dönt, addig nem alakulhat meg az Országos Roma Önkormányzat.","shortLead":"A felülvizsgálati kérelemről a Kúria legkésőbb csütörtökön dönt, addig nem alakulhat meg az Országos Roma Önkormányzat.","id":"20191118_roma_nemzetiseg_orszagos_valasztas_jogorvoslat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f61748-76f0-4a04-92df-c2b6846fede3","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_roma_nemzetiseg_orszagos_valasztas_jogorvoslat","timestamp":"2019. november. 18. 09:53","title":"Megtámadták a roma nemzetiségi választás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ada0d42-4789-407c-ad1a-6f9b192d4f09","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy elgázolt medve majdnem egy napig agonizált az út mellett, amíg elkábították és kilőtték.","shortLead":"Egy elgázolt medve majdnem egy napig agonizált az út mellett, amíg elkábították és kilőtték.","id":"20191117_20_oran_at_haldoklott_az_ut_mellett_az_elgazolt_medve_levaltjak_a_hargitai_prefektust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ada0d42-4789-407c-ad1a-6f9b192d4f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccaae5c1-5b04-4288-b2b0-8716c2c89303","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_20_oran_at_haldoklott_az_ut_mellett_az_elgazolt_medve_levaltjak_a_hargitai_prefektust","timestamp":"2019. november. 17. 17:54","title":"20 órán át haldoklott az út mellett az elgázolt medve, leváltják a hargitai prefektust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a5f3a4-084d-4f4d-a9fc-c572f819d981","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak mindenre, hanem \"mindenre is\" felkészül a nyílt forráskódú szoftverek kincsesbányájaként működő GitHub. A Linux és az Android forráskódját már lementették egy esetleges világvégére készülve, de folyamatosan konzerválják a többit is. Ha beüt a baj, ezek az információk talán segítenek az emberiségnek gyorsabban felállni.","shortLead":"Nemcsak mindenre, hanem \"mindenre is\" felkészül a nyílt forráskódú szoftverek kincsesbányájaként működő GitHub. A Linux...","id":"20191118_github_archive_program_spitzbergak_forraskod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37a5f3a4-084d-4f4d-a9fc-c572f819d981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d89828b-3888-4ee6-9768-5a3338a63c58","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_github_archive_program_spitzbergak_forraskod","timestamp":"2019. november. 18. 10:33","title":"A végítéletre készül a GitHub, 250 méter mélyre temetik a forráskódokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350cf60c-4604-4b58-bfc8-a68f7f421e3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színház „a vizsgálóbizottság felállításával és a fenti lépések megtételével az ügyet lezártnak tekinti” – írták.","shortLead":"A színház „a vizsgálóbizottság felállításával és a fenti lépések megtételével az ügyet lezártnak tekinti” – írták.","id":"20191119_Zaklatas_tortenhetett_a_Katona_Jozsef_Szinhazban_pszichologus_segit_a_tarsulatnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=350cf60c-4604-4b58-bfc8-a68f7f421e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ad341e-be73-4c1f-9abb-a4c5e6a55474","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_Zaklatas_tortenhetett_a_Katona_Jozsef_Szinhazban_pszichologus_segit_a_tarsulatnak","timestamp":"2019. november. 19. 10:09","title":"Kitiltották a Katona József Színház egyik munkatársát, mert „több esetben is erkölcsi határokat átlépő módon viselkedett”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a30874-a545-4524-9f85-c817a7d9e8bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltók is kiérkeztek a budapesti balesethez.","shortLead":"A tűzoltók is kiérkeztek a budapesti balesethez.","id":"20191117_Harmas_karambol_tortent_a_Thokoly_uton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20a30874-a545-4524-9f85-c817a7d9e8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a639a79f-4b42-4552-ad35-a5160c61cd4a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191117_Harmas_karambol_tortent_a_Thokoly_uton","timestamp":"2019. november. 17. 19:38","title":"Hármas karambol történt a Thököly úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85531ae5-64f4-424c-898a-ee3d52b3ebe0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok csak a reptértől a lakóhelyig tartó út költségeit állják.","shortLead":"A hatóságok csak a reptértől a lakóhelyig tartó út költségeit állják.","id":"20191119_Bolgar_kamion_a_gyaszoloknak_kell_fizetniuk_a_holttestek_hazaszallitasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85531ae5-64f4-424c-898a-ee3d52b3ebe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20f7552d-3ab6-4d8f-9906-a22bdf62ff64","keywords":null,"link":"/vilag/20191119_Bolgar_kamion_a_gyaszoloknak_kell_fizetniuk_a_holttestek_hazaszallitasat","timestamp":"2019. november. 19. 10:32","title":"Bolgár kamion: a gyászolóknak kell fizetniük a holttestek hazaszállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b57b60-b784-4fc2-9623-88fd38ff3304","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik érintett gyerek anyja szerint a testnevelőtanár arra szólította fel a többi diákot, hogy \"rendezzék le\" a fiát.","shortLead":"Az egyik érintett gyerek anyja szerint a testnevelőtanár arra szólította fel a többi diákot, hogy \"rendezzék le\" a fiát.","id":"20191118_testnevelo_balatonkenese_iskola_szuloi_panasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6b57b60-b784-4fc2-9623-88fd38ff3304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e6e15d-0267-4a75-83a6-bc380c56b6ad","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_testnevelo_balatonkenese_iskola_szuloi_panasz","timestamp":"2019. november. 18. 21:24","title":"Verekedésre felbujtással, zaklatással vádoltak meg egy testnevelőt, elküldte az iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfabfed-777e-44c3-90f9-490e70859c46","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Több, az ezredforduló előtt megjelent játékát is előkapta már a Sony, a sorból pedig az 1998-as sikercím, a MediEvil sem maradhatott ki. A fekete humorú, kissé ügyetlen lovag kalandját bemutató videojáték most 4K-ban és újratervezett grafikával tért vissza. Ráadásul úgy, hogy közben minden hibát benne hagytak.","shortLead":"Több, az ezredforduló előtt megjelent játékát is előkapta már a Sony, a sorból pedig az 1998-as sikercím, a MediEvil...","id":"20191117_medievil_2019_remake_kritika_jatekteszt_sony_playstation_4_konzoljatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebfabfed-777e-44c3-90f9-490e70859c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29445951-a2bb-4c7b-96e9-6a10224d40ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_medievil_2019_remake_kritika_jatekteszt_sony_playstation_4_konzoljatek","timestamp":"2019. november. 17. 11:05","title":"Feltámasztották a PlayStation egyik klasszikusát, ismét játszható a MediEvil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]