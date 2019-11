Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7b7401f-2f53-4514-9c42-89c1c667a275","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hallgatói és az oktatói kiválósági rangsorban is első lett az ELTE. ","shortLead":"A hallgatói és az oktatói kiválósági rangsorban is első lett az ELTE. ","id":"20191122_Megint_az_ELTE_vezeti_a_HVG_egyetemi_rangsorat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7b7401f-2f53-4514-9c42-89c1c667a275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691c7b5a-fdd1-4634-850d-11ec8aab5e06","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Megint_az_ELTE_vezeti_a_HVG_egyetemi_rangsorat","timestamp":"2019. november. 22. 04:00","title":"Megint az ELTE vezeti a HVG egyetemi rangsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de20b4ab-5fc3-49bc-a618-0eab43b689c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szlovák hatóságok körözték a járművet.","shortLead":"A szlovák hatóságok körözték a járművet.","id":"20191123_Lopott_luxus_Mercedes_akadt_fenn_Beregsuranynal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de20b4ab-5fc3-49bc-a618-0eab43b689c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ecb73d-79f4-48e5-a892-99927c11ab82","keywords":null,"link":"/cegauto/20191123_Lopott_luxus_Mercedes_akadt_fenn_Beregsuranynal","timestamp":"2019. november. 23. 09:42","title":"Lopott luxus Mercedes akadt fenn Beregsuránynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b79b0e2-f3a7-443a-90eb-83aa9bb7e594","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak az alkalmazásokban bújhatnak meg a hackerek által kihasználható sérülékenységek, olykor a weblapok terén sincs minden rendben. Ilyenre bukkantak most a Wordpressnél.","shortLead":"Nem csak az alkalmazásokban bújhatnak meg a hackerek által kihasználható sérülékenységek, olykor a weblapok terén sincs...","id":"20191122_wordpress_jetpack_plugin_bovitmeny_serulekenyseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b79b0e2-f3a7-443a-90eb-83aa9bb7e594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee7aebc-bb43-46ed-bde2-913e55b28cf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_wordpress_jetpack_plugin_bovitmeny_serulekenyseg","timestamp":"2019. november. 22. 09:33","title":"Súlyos hibát találtak egy Wordpress-bővítményben, több millió oldal van veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf4c0f0-2562-43bd-afb2-d46dd63a68ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy területre még szüksége van az államnak az atlétikai stadion felépítéséhez, de azért megkapják a számlát Ferencvárostól – ígéri a kerület polgármestere, Baranyi Krisztina. ","shortLead":"Egy területre még szüksége van az államnak az atlétikai stadion felépítéséhez, de azért megkapják a számlát...","id":"20191122_Baranyi_az_atletikai_centrumrol_Kemenyen_benyujtjuk_a_szamlat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abf4c0f0-2562-43bd-afb2-d46dd63a68ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44b893c-48ca-4d0d-932c-c833dff77043","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Baranyi_az_atletikai_centrumrol_Kemenyen_benyujtjuk_a_szamlat","timestamp":"2019. november. 22. 15:47","title":"Baranyi az atlétikai stadionról: Keményen benyújtjuk a számlát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bb8cdb-6c46-411c-8518-67eadec72eba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mások veszélyeztetéséért akár három év is járhat, ha nem sérült meg senki súlyosan. Ha igen, a büntetés is komolyabb lesz.","shortLead":"Mások veszélyeztetéséért akár három év is járhat, ha nem sérült meg senki súlyosan. Ha igen, a büntetés is komolyabb...","id":"20191122_A_KRESZben_nincs_ledudalasi_es_levillogasi_jog_Bortonnel_jatszik_aki_nem_veszi_komolyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8bb8cdb-6c46-411c-8518-67eadec72eba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b6d9f5-b113-470a-b152-787b130bea2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191122_A_KRESZben_nincs_ledudalasi_es_levillogasi_jog_Bortonnel_jatszik_aki_nem_veszi_komolyan","timestamp":"2019. november. 22. 10:41","title":"„A KRESZ-ben nincs ledudálási és levillogási jog” – börtönt kockáztat, aki büntetőfékezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd6f453-50c8-486f-910c-28639d77a34a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az incidensben szerencsére senki sem sérült meg.","shortLead":"Az incidensben szerencsére senki sem sérült meg.","id":"20191122_repulo_robbanas_hajtomu_philippine_airlines_kenyszerleszallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bd6f453-50c8-486f-910c-28639d77a34a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16fe47f-d326-4e45-9842-3793b7f2efd7","keywords":null,"link":"/elet/20191122_repulo_robbanas_hajtomu_philippine_airlines_kenyszerleszallas","timestamp":"2019. november. 22. 17:45","title":"„Lángnyelvek csaptak ki a hajtóműből” – rémisztő videó készült a Philippine Airlines gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13adcca3-a685-45ea-819d-7f2c3c2a4087","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Semmi faxni, Van der Bellen gurulós bőrönddel várta a menetrend szerinti vonatot.\r

\r

","shortLead":"Semmi faxni, Van der Bellen gurulós bőrönddel várta a menetrend szerinti vonatot.\r

\r

","id":"20191123_Az_osztrak_elnok_a_leheto_legegyszerubben_utazott_hogy_olasz_kollegajaval_talalkozzon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13adcca3-a685-45ea-819d-7f2c3c2a4087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ddb0e4-2b0f-45f7-b0d7-9eae2da63f9d","keywords":null,"link":"/elet/20191123_Az_osztrak_elnok_a_leheto_legegyszerubben_utazott_hogy_olasz_kollegajaval_talalkozzon","timestamp":"2019. november. 23. 12:11","title":"Az osztrák elnök a lehető legegyszerűbben utazott, hogy olasz kollégájával találkozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20b18a0-5460-4480-acc0-be2b23486934","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leveles Zoltán az India Klub Alapítványon keresztül reagált a jóga-botrányra.","shortLead":"Leveles Zoltán az India Klub Alapítványon keresztül reagált a jóga-botrányra.","id":"20191123_hindu_tanito_nemeth_sandor_joga_demonok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c20b18a0-5460-4480-acc0-be2b23486934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc1be39-8deb-494b-88c6-8e7c5838167b","keywords":null,"link":"/elet/20191123_hindu_tanito_nemeth_sandor_joga_demonok","timestamp":"2019. november. 23. 18:37","title":"Egy hindu tanító szerint a jógázásnak semmi köze a démonokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]