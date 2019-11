Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3c2ac65-4952-4b42-ba9b-71a64fc9f1e9","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Szinte hihetetlen, de egy térfelújítás miatt radírozták le egy meglévő bringaút egy szakaszát a Bajcsy-Zsilinszky úton, 2019-ben. Kedden azonban mégis megjelentek a munkások sárga festékkel az alig két hónapja átadott téren. A Járókelőnek a Budapest Közút azt írta, januárra visszafestik a kerékpárutat.","shortLead":"Szinte hihetetlen, de egy térfelújítás miatt radírozták le egy meglévő bringaút egy szakaszát a Bajcsy-Zsilinszky úton...","id":"20191126_Megis_visszafestik_a_kerekparutat_az_Arany_Janos_utcanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3c2ac65-4952-4b42-ba9b-71a64fc9f1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f974150c-b971-4b1f-a0ee-ca738a914929","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_Megis_visszafestik_a_kerekparutat_az_Arany_Janos_utcanal","timestamp":"2019. november. 26. 13:39","title":"Mégis visszafestik a megszüntetett kerékpárutat az Arany János utcánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865ca9ea-297a-4e32-90d7-e03b07b53c34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"4.7 literes V8-as Maserati motor van benne, ami 450 lóerős.","shortLead":"4.7 literes V8-as Maserati motor van benne, ami 450 lóerős.","id":"20191127_Szuper_exkluziv_Alfa_Romeo_Disco_Volante","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=865ca9ea-297a-4e32-90d7-e03b07b53c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93aa088-013d-44af-b7ad-6a0be523bb7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191127_Szuper_exkluziv_Alfa_Romeo_Disco_Volante","timestamp":"2019. november. 27. 11:12","title":"Kötelező videózni, ha felbukkan egy ilyen szuper exkluzív Alfa Romeo Disco Volante","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e047ab71-6ac9-433c-8d5a-085109c93fdc","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"A munkaerőhiány miatt a vállalatoknak különleges toborzási stratégiákat kell kitalálniuk, mert bizonyos felvételi folyamatok elriaszthatják e jelölteket. \r

","shortLead":"A munkaerőhiány miatt a vállalatoknak különleges toborzási stratégiákat kell kitalálniuk, mert bizonyos felvételi...","id":"20191127_Ot_kommunikacios_baki_amitol_elszaladnak_a_jeloltek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e047ab71-6ac9-433c-8d5a-085109c93fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f15f0a-1ae4-40e8-9012-84647ffa2333","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191127_Ot_kommunikacios_baki_amitol_elszaladnak_a_jeloltek","timestamp":"2019. november. 27. 15:00","title":"Öt kommunikációs baki, amitől elszaladnak a jelöltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"c6da3ae8-2974-45b3-9de4-af4d57c06678","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Különös csavar, hogy a szolgáltató és gyártó, amely kifejezetten arra specializálódott, hogy a filmeket elvigye az otthonunkba, visszalép egyet az időben, és mozit bérel magának, hogy legyen hol bemutatni a filmjeit. ","shortLead":"Különös csavar, hogy a szolgáltató és gyártó, amely kifejezetten arra specializálódott, hogy a filmeket elvigye...","id":"20191126_Mozit_berel_maganak_a_Netflix_New_Yorkban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6da3ae8-2974-45b3-9de4-af4d57c06678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d675bc-6bb4-47b9-993e-09216b67c103","keywords":null,"link":"/kultura/20191126_Mozit_berel_maganak_a_Netflix_New_Yorkban","timestamp":"2019. november. 26. 10:19","title":"Vissza az időben: mozit bérel magának a Netflix ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7307aeb4-6691-4464-80d4-966605d0eaf7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatszor annyit fizethet Veszprém idén a tömegközlekedésért, mint tavaly, már a város tartalékjaihoz kell hozzányúlni.","shortLead":"Hatszor annyit fizethet Veszprém idén a tömegközlekedésért, mint tavaly, már a város tartalékjaihoz kell hozzányúlni.","id":"20191127_veszprem_tomegkozlekedes_busz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7307aeb4-6691-4464-80d4-966605d0eaf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b15ea4-94f8-4388-8d50-feac1d589b1b","keywords":null,"link":"/kkv/20191127_veszprem_tomegkozlekedes_busz","timestamp":"2019. november. 27. 07:42","title":"Milliárdos bukás lett a veszprémi tömegközlekedés átszervezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Reálértéken évről évre kevesebbet ért, de a kedvezményes áfa kivezetése még többet levesz az otthonteremtési kedvezményből. Bár a csok rövidtávon tovább drágítja majd az építési költségeket és a telekárakat, a konstrukció akár 2040-ig is a piacon maradhatna. A magyar lakásállomány viszont még ebben az esetben is csak több mint 200 év alatt újulna meg. ","shortLead":"Reálértéken évről évre kevesebbet ért, de a kedvezményes áfa kivezetése még többet levesz az otthonteremtési...","id":"20191127_22_szazalekkal_csokken_a_csok_erteke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84792acc-de17-466a-9d2d-1322d765ff4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_22_szazalekkal_csokken_a_csok_erteke","timestamp":"2019. november. 27. 07:20","title":"22 százalékkal csökken majd a csok értéke az újépítésű ingatlanoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b5585f-01ca-4538-954c-cd260cb328e9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kilencvenkilenc százalékos pontossággal mutatható ki 13 ráktípus mindössze egyetlen vércseppből a Toshiba által kifejlesztett új módszerrel.","shortLead":"Kilencvenkilenc százalékos pontossággal mutatható ki 13 ráktípus mindössze egyetlen vércseppből a Toshiba által...","id":"20191126_toshiba_rakdiagnosztikai_eljaras_mikro_rns","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75b5585f-01ca-4538-954c-cd260cb328e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690b02d5-367f-4611-a169-8c059e5b6dc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_toshiba_rakdiagnosztikai_eljaras_mikro_rns","timestamp":"2019. november. 26. 08:03","title":"99%-os pontossággal mutat ki 13 ráktípust egyetlen csepp vérből egy új módszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egy olyan napon esett történelmi mélypontra a forint, amikor nem történt semmi különös – ez pedig akkor is nagy baj, ha azóta korrigált az árfolyam. Azért aki külföldről rendelne karácsonyi ajándékot, annak még nem kell rohannia.","shortLead":"Egy olyan napon esett történelmi mélypontra a forint, amikor nem történt semmi különös – ez pedig akkor is nagy baj, ha...","id":"20191126_forint_arfolyam_bevasarlas_karacsony_euro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dcda968-4f83-4cf9-899a-db301cfc1393","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_forint_arfolyam_bevasarlas_karacsony_euro","timestamp":"2019. november. 26. 15:42","title":"Miért zuhant be újra a forint, és mi jöhet ez után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]