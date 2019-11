Korábban publikált oknyomozó cikkek szerint Romániában bűnszervezetek irányítják az illegális fakivágásokat. A Netflix stábja egy készülő sorozatához a helyszínen több vágóképet is készített – aztán hirtelen szembetalálkoztak a valósággal.

November 27-én mutatja be új, dokumentumfilm-sorozatát a Netflix, amely a Broken címet kapta, és főleg azért érdekes, mert annak járnak benne utána, mitől olcsó az olcsó termék. A filmben nagy hangsúlyt kapnak az olyan gyártási folyamatok is, melyeket korrupció hálóz be.

A sorozat készítői a Transindex szerint egy teljes részt a romániai illegális fakivágásoknak szenteltek. Egész pontosan a Domogled-Cserna Nemzeti Park és a Retyezát Nemzeti Park területén zajló erdőirtást igyekeztek megfilmesíteni, ami azért is hangsúlyos, mert a nemzeti park öreg erdeiből származó fa olcsó bútor formájában jut el a világ minden szegletébe, félrevezetve ezzel a fogyasztókat.

A Netflix stábját a bútorgyárakba került fát végigkövető romániai forgatáson Gabriel Păun, az Agen Green elnöke kísérte, aki azt is elmesélte, hogy a forgatás idején rémálomszerű élményekben volt részük, ugyanis a Cserna völgyében összefutottak néhány fatolvajjal, akik megtámadták őket.

"Viszontagságos látogatás volt már az elejétől. Az történt, hogy mikor az erdő közepén, a Domogled-Cserna Nemzeti Parkban jártunk, kereszteztük az útját néhány fatolvajnak, akiket pont három hónappal azelőtt azon kaptunk rajta, hogy illegálisan fát vágnak egy Romsilva-alkalmazott segítségével. Valószínűleg felismertek, valószínűleg haragudtak ránk, mivel feljelentést tettünk a rendőrségen és bűnvádi eljárás indult ellenük – de nem akkor azonnal, hanem miután továbbvittük az ügyet, mivel a helyi rendőrség megpróbálta eltussolni. Csak miután a megyei rendőrséghez és az erdészeti gárdához fordultunk, azután állapították meg a tényállást" – mesélte az aktivista.

Abban a pillanatban, amikor megláttak engem a stábbal, nem is álltak szóba velünk, hanem kivágtak gyorsan egy-egy vastag fát az úton keresztbe előttünk és utánunk, és elbarikádozták az utunkat. Egyszer csak gyakorlatilag ott találtuk magunkat fogolyként, akaratunk ellenére.

Az aktivista azt mondta, a fatolvajok ezután vastag fatörzseket vágtak ki, hogy tönkretegyék a stábot szállító gépkocsikat. "Valahogyan megszabadultunk anélkül, hogy bárkinek baja esett volna, de mindenki nagyon megrémült. A legszomorúbb, hogy a szóban forgó erdő az UNESCO Világörökség része, és azt kockáztatjuk, hogy elveszti ezt a címet az illegális erdőirtás miatt" – mondta Păun.

Az aktivista arról is beszélt, hogy meglepődött, amikor a Netflix Romániát választotta az erdőirtásról szóló részhez. De mint kiderült, az amerikai stáb azért döntött így, mert sokkolták őket a hírek, hogy az Európai Unió egyik tagállamában erdővédő aktivistákat és erdészeket ölnek meg.

"Papíron a nemzeti parkok védettek, de a valóságban ugyanúgy folyik ott is a fakivágás, mint egy akármilyen vágható erdőben. Az erdőirtás olyan méreteket öltött, hogy már többet vágnak ki illegálisan, mint törvényesen. Mivel az illegális fakitermelés mértéke – amely meghaladta a 20,6 millió köbmétert évente – ennyire riasztó, a kormány ezelőtt egy évvel úgy döntött, hogy titokban tartja ezeket az adatokat. Ám az utóbbi hónapban nyilvánosságra került az erdőirtás valódi mértéke, a DIICOT vizsgálódik, és reméljük, hogy az év végére lesz valami konkrét eredménye" – nyilatkozta Păun.

A Transindex arról is ír, hogy az utóbbi években az Agent Green beperelte a Romsilvát, bíróságon követelte az olyan erdészeti üzemtervek semmissé nyilvánítását, amelyeket környezeti hatástanulmányok nélkül kezdtek el alkalmazni.

