[{"available":true,"c_guid":"dd373e85-e394-4545-8b1e-c380f92cb6f9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Opus Global érdekeltsége a paksi atomerőmű bővítéséhez előkészítő munkákat végezhet.","shortLead":"Az Opus Global érdekeltsége a paksi atomerőmű bővítéséhez előkészítő munkákat végezhet.","id":"20191126_Harommilliard_forintos_megbizast_nyert_el_a_Meszaros_es_Meszaros_Kft","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd373e85-e394-4545-8b1e-c380f92cb6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be238b8e-59ab-415f-a98d-40f0f6e318af","keywords":null,"link":"/kkv/20191126_Harommilliard_forintos_megbizast_nyert_el_a_Meszaros_es_Meszaros_Kft","timestamp":"2019. november. 26. 16:36","title":"Hárommilliárd forintos megbízást nyert el a Mészáros és Mészáros Kft.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94846c00-1eec-4bc5-9513-36f32a42a562","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alaposan próbára tette a futóművet, még szerencse, hogy a svéd SUV sok mindent kibír.","shortLead":"Alaposan próbára tette a futóművet, még szerencse, hogy a svéd SUV sok mindent kibír.","id":"20191127_Video_autos_tolatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94846c00-1eec-4bc5-9513-36f32a42a562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044bf48b-378d-4a5c-9fe4-4d5112153102","keywords":null,"link":"/cegauto/20191127_Video_autos_tolatas","timestamp":"2019. november. 28. 04:30","title":"Autóipari nyúzóteszteken látni ilyen tolatást, mint, amit ez az autós csinált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Reálértéken évről évre kevesebbet ért, de a kedvezményes áfa kivezetése még többet levesz az otthonteremtési kedvezményből. Bár a csok rövidtávon tovább drágítja majd az építési költségeket és a telekárakat, a konstrukció akár 2040-ig is a piacon maradhatna. A magyar lakásállomány viszont még ebben az esetben is csak több mint 200 év alatt újulna meg. ","shortLead":"Reálértéken évről évre kevesebbet ért, de a kedvezményes áfa kivezetése még többet levesz az otthonteremtési...","id":"20191127_22_szazalekkal_csokken_a_csok_erteke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84792acc-de17-466a-9d2d-1322d765ff4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_22_szazalekkal_csokken_a_csok_erteke","timestamp":"2019. november. 27. 07:20","title":"22 százalékkal csökken majd a csok értéke az újépítésű ingatlanoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4cdb1fd-7ecc-41d2-82e3-5733ae2705a4","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Színésznőként fellépett Szolnokon és Nyíregyházán, és most is játszik még Pintér Béla egyes darabjaiban. Előtte élsportoló és történelemtanár is volt, de az alkotás örömét végül a bohóclétben találta meg a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítványnál. Portréinterjú Csatári Évával.","shortLead":"Színésznőként fellépett Szolnokon és Nyíregyházán, és most is játszik még Pintér Béla egyes darabjaiban. Előtte...","id":"201947_csatari_eva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4cdb1fd-7ecc-41d2-82e3-5733ae2705a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e90fb0-04fe-456d-9e1c-bad4eebc2506","keywords":null,"link":"/360/201947_csatari_eva","timestamp":"2019. november. 27. 13:00","title":"Csatári Éva: \"Sztracsatellaként több bókot kapok, mint a magánéletben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66841912-1786-4e58-8e49-2c8a6c145314","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kép is van, ahogy a kormányfő rápróbál a kultikus balkáni ételre.","shortLead":"Kép is van, ahogy a kormányfő rápróbál a kultikus balkáni ételre.","id":"20191128_orban_viktor_burek_horvatorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66841912-1786-4e58-8e49-2c8a6c145314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d344c8-eded-4a81-b9f6-c1c8681780af","keywords":null,"link":"/elet/20191128_orban_viktor_burek_horvatorszag","timestamp":"2019. november. 28. 09:57","title":"Orbán Viktor épp Horvátországban jár, bedobott egy bureket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913a950c-abd4-404b-9e1b-fa0ca51c1b20","c_author":"Windisch Judit - Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Kispest polgármestere, Gajda Péter nem lát kerületeken átívelő mutyit, a Lackner-felvétel szerinte egy kocsmai locsogás, de támogatja a vizsgálóbizottság felállítását. ","shortLead":"Kispest polgármestere, Gajda Péter nem lát kerületeken átívelő mutyit, a Lackner-felvétel szerinte egy kocsmai...","id":"20191127_Gajda_Peter_letolja_magarol_az_MSZPFidesz_mutyigyanut__videointerju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=913a950c-abd4-404b-9e1b-fa0ca51c1b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48608260-b817-4c7f-8fe3-bb939c60bf2d","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_Gajda_Peter_letolja_magarol_az_MSZPFidesz_mutyigyanut__videointerju","timestamp":"2019. november. 27. 16:00","title":"Gajda Péter letolja magáról az MSZP–Fidesz-mutyi gyanúját – videóinterjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da11af0f-be91-4ebb-8489-d8a0a8c9b570","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rekorder öt év alatt 160 napnyi szabadságot spórolt meg.","shortLead":"A rekorder öt év alatt 160 napnyi szabadságot spórolt meg.","id":"20191127_Tobb_millio_forint_pluszpenzt_kapnak_a_ki_nem_vett_szabadsagaik_utan_a_bukott_polgarmesterek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da11af0f-be91-4ebb-8489-d8a0a8c9b570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152bfec1-fb09-482c-a757-98407b90bc15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_Tobb_millio_forint_pluszpenzt_kapnak_a_ki_nem_vett_szabadsagaik_utan_a_bukott_polgarmesterek","timestamp":"2019. november. 27. 07:01","title":"Több millió forint pluszpénzt kapnak a ki nem vett szabadságaik után a bukott polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b12f41e-dfcb-4498-9911-355653624df0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A változások kívülről nem igazán fedezhetők fel, inkább belül kell keresni őket.","shortLead":"A változások kívülről nem igazán fedezhetők fel, inkább belül kell keresni őket.","id":"20191127_orosz_rancfelvarras_felfrissitettek_a_lada_vestat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b12f41e-dfcb-4498-9911-355653624df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14947c36-b787-4208-aeca-61cac41be67e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191127_orosz_rancfelvarras_felfrissitettek_a_lada_vestat","timestamp":"2019. november. 27. 07:59","title":"Orosz ráncfelvarrás: felfrissítették a Lada Vestát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]