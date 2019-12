Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2078e61-583b-4d64-9014-cc85f32bc5d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Erős Pista. Erős Magyarország\" – írta a fotóhoz a miniszterelnök.","shortLead":"\"Erős Pista. Erős Magyarország\" – írta a fotóhoz a miniszterelnök.","id":"20191203_orban_viktor_eros_pistas_szaloncukor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2078e61-583b-4d64-9014-cc85f32bc5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86346655-a037-4422-8803-fe09052a9aac","keywords":null,"link":"/elet/20191203_orban_viktor_eros_pistas_szaloncukor","timestamp":"2019. december. 03. 13:53","title":"Orbán Viktor is megkóstolta az Erős Pistá-s szaloncukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gázolaj ára nem változik.","shortLead":"A gázolaj ára nem változik.","id":"20191204_Olcsobb_benzint_hoz_a_mikulas_penteken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae22fc6-3634-4a2b-a0ae-c4033aa94e26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Olcsobb_benzint_hoz_a_mikulas_penteken","timestamp":"2019. december. 04. 10:30","title":"Olcsóbb benzint hoz a Mikulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f746b225-4cf1-4192-acde-5bccad06ec20","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A portugált az olasz bajnokság legjobbjának választották.","shortLead":"A portugált az olasz bajnokság legjobbjának választották.","id":"20191203_Cristiano_Ronaldo_csak_begyujtott_egy_Ev_jatekosacimet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f746b225-4cf1-4192-acde-5bccad06ec20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"257868b6-0a77-4656-820d-182670501600","keywords":null,"link":"/sport/20191203_Cristiano_Ronaldo_csak_begyujtott_egy_Ev_jatekosacimet","timestamp":"2019. december. 03. 14:17","title":"Cristiano Ronaldo csak begyűjtött egy Év játékosa-címet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60c2e30-9191-492c-b87c-c2b72dbed78d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka legnagyobb limuzinja nemcsak optikai-, hanem motortuningon is átesett. ","shortLead":"A brit márka legnagyobb limuzinja nemcsak optikai-, hanem motortuningon is átesett. ","id":"20191204_mint_egy_falat_kenyer_tuningot_kapott_a_hatalmas_rollsroyce_phantom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d60c2e30-9191-492c-b87c-c2b72dbed78d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8498258a-79b2-42d7-8ceb-182ae234afa4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191204_mint_egy_falat_kenyer_tuningot_kapott_a_hatalmas_rollsroyce_phantom","timestamp":"2019. december. 04. 11:21","title":"Mint egy falat kenyér: tuningot kapott a hatalmas Rolls-Royce Phantom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efcb5897-b99a-4769-aa65-420fbd826fb0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra is növekszik az üvegházhatású szén-dioxid kibocsátásának globális mértéke, de nem olyan gyorsan, mint a korábbi években.","shortLead":"Továbbra is növekszik az üvegházhatású szén-dioxid kibocsátásának globális mértéke, de nem olyan gyorsan, mint...","id":"20191204_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_legszennyezettseg_szen_dioxid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efcb5897-b99a-4769-aa65-420fbd826fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6639537e-cecd-41bb-99ec-f784fee001e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_legszennyezettseg_szen_dioxid","timestamp":"2019. december. 04. 20:03","title":"Végre jött egy jó hír a globális felmelegedéssel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c8a774-cbca-4c7b-89f4-699820e04f67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megérkezett a tél, és menetrendszerűen jött vele a vita is: kinek kell eltakarítania a havat? A problémát az okozza, hogy a szabályokat több törvényből, rendeletből kell összeolvasni – de azért a legtöbb esetben egyértelmű, kinek a felelőssége, hogy tiszták legyenek az utak és a járdák. Ha valakit baleset ér, akkor kártérítést kérhet, a felelős pedig az, akinek a kötelessége lett volna a hóeltakarítás vagy a jégmentesítés.","shortLead":"Megérkezett a tél, és menetrendszerűen jött vele a vita is: kinek kell eltakarítania a havat? A problémát az okozza...","id":"20191203_havazas_hoeltakaritas_jegmentesites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94c8a774-cbca-4c7b-89f4-699820e04f67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147d6aee-5c52-4138-8258-d01f9bb1cce1","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_havazas_hoeltakaritas_jegmentesites","timestamp":"2019. december. 03. 11:11","title":"Kinek a feladata eltakarítani a havat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövőben csak a trafikokban lehet majd kapni az e-cigaretta, a dohányzást imitáló elektronikus eszközöket és az új dohánytermékek kiegészítő termékeit is – döntött kedden az Országgyűlés.","shortLead":"A jövőben csak a trafikokban lehet majd kapni az e-cigaretta, a dohányzást imitáló elektronikus eszközöket és az új...","id":"20191203_e_cigaretta_trafik_nemzeti_dohanybolt_orszaggyules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4af0090-ccad-46b6-82e3-7f166fc82d11","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_e_cigaretta_trafik_nemzeti_dohanybolt_orszaggyules","timestamp":"2019. december. 03. 10:41","title":"Már az e-cigaretta eszközeit is csak trafikok árulhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb05f8da-db9a-42b6-b5d8-4a69ee7e9a98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma utalja a pénzt.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma utalja a pénzt.","id":"20191203_emmi_kasler_miklos_balazs_feco_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb05f8da-db9a-42b6-b5d8-4a69ee7e9a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d05d458-1269-4ccf-bad0-626ff24e579e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_emmi_kasler_miklos_balazs_feco_tamogatas","timestamp":"2019. december. 03. 17:30","title":"Tízmillióval támogatja meg Balázs Fecó új lemezét az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]