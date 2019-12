A Recirquel Újcirkusz Társulat közleményében azt írja, a továbbképzés elsősorban gyakorlott szakembereknek - szociális munkásoknak, pedagógusoknak - szól, de bármely olyan szervezet számára nyitott és ingyenes, amely veszélyeztetett fiatalokkal foglalkozik.

A hátrányos helyzetből induló, bántalmazott, vagy veszélyeztetettsége révén zárkózottabb, a társadalomba nehezebben beilleszkedő fiataloknak a cirkuszművészet siker- és közösségi élményt adhat, valamint a tudatot, hogy bízhatnak másokban. Kipróbálhatják, milyen egyensúlyozva végigmenni a kötélen, amelyet társaik tartanak és feszítenek. Megtanulhatják, hogyan bízzanak meg másokban, miként segítik egymást egy közösség tagjai, hogyan kell másokkal együttműködni a siker érdekében.

A cirkuszt több évtizede alkalmazzák szociális területen is, a tapasztalatok szerint az ilyen és hasonló élményt nyújtó kooperációs és ügyességi gyakorlatokkal fejleszthetők azok, akik rosszul teljesítenek az iskolában, nehezen kommunikálnak, vagy traumákat éltek át.

A Cirque du Monde szociális cirkuszprogramot 1995-ben hozta létre a Cirque du Soleil azzal a céllal, hogy segítse a veszélyeztetett fiatalokat. A program sikerét jelzi, hogy az elmúlt több mint két évtizedben világszerte mintegy 4000 cirkuszi oktató, szociális munkás sajátította el és alkalmazza a speciális módszertant.

Magyarországon a Recirquel társulat segítségével tavaly indult el a Cirque du Monde első programja, amelyen elsősorban gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok és olyan szociális munkások vettek részt, akik a mindennapjaikban hátrányos helyzetű, kirekesztett, bántalmazott fiatalokkal foglalkoznak.

A képzés most zajló második részét Tommaso Negri, a Cirque du Monde trénere vezeti, aki szerint a jól felépített program, az új módszerek még azoknak is sokat adnak, akik tapasztalt segítők. A program sokféle játékos, interaktív és kooperációs gyakorlattal, tapasztalati élményeken keresztül támogatja a veszélyeztetett fiatalok szociális készségeinek fejlesztését, emellett segít a kockázatvállalás gyakorlásában, új dolgok felfedezésében és megismerésében is.

A gyakorlatok hozzájárulnak a társadalomba vagy a közösségbe vetett hit újraalapozásához, sokaknak pedig azt tanítja meg a program, hogy ők is jók valamiben, ők is képesek alkotni, és ezáltal értékesnek érezhetik magukat.

A Recirquel a program magyar partnereként a résztvevők számára ingyenes képzést pályázati és saját forrásból biztosítja - idézi a közlemény Vági Bencét, a társulat alapító-művészeti vezetőjét.

(Képünk illusztráció)