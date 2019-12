Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szövetségi legfelsőbb bíróság novemberben már megtiltotta több dokumentum kiadását, de csak átmeneti időre.","shortLead":"A szövetségi legfelsőbb bíróság novemberben már megtiltotta több dokumentum kiadását, de csak átmeneti időre.","id":"20191205_Trump_mindent_megtesz_hogy_az_adobevallasa_ne_keruljon_a_kepviselohaz_ele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34c00ed-89e8-4703-bdb1-3c3c629df9c9","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Trump_mindent_megtesz_hogy_az_adobevallasa_ne_keruljon_a_kepviselohaz_ele","timestamp":"2019. december. 05. 20:49","title":"Trump mindent megtesz, hogy az adóbevallása ne kerüljön a képviselőház elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a8249b1-5c4f-4040-9063-fdf4d92b0adf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár a lengyel miniszterelnökkel, Mateusz Morawieckivel együtt járta be az egykori koncentrációs tábort","shortLead":"A német kancellár a lengyel miniszterelnökkel, Mateusz Morawieckivel együtt járta be az egykori koncentrációs tábort","id":"20191206_Eloszor_latogatott_Auschwitzba_Merkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a8249b1-5c4f-4040-9063-fdf4d92b0adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3907b3-cc38-4e03-8e4d-7bea054dc661","keywords":null,"link":"/vilag/20191206_Eloszor_latogatott_Auschwitzba_Merkel","timestamp":"2019. december. 06. 14:24","title":"Először látogatott Auschwitzba Merkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ne ítélkezzenek a nevünkben a megkérdezésünk nélkül, a fejünk fölött, se az egyetem hallgatóiról, se az oktatóiról, se a képzéseinkről\" - áll a Színház- és Filmművészeti Egyetem Hallgatói Önkormányzatának közleményében.



","shortLead":"\"Ne ítélkezzenek a nevünkben a megkérdezésünk nélkül, a fejünk fölött, se az egyetem hallgatóiról, se az oktatóiról, se...","id":"20191205_Az_egyetemi_oktatas_ideologiatol_mentes__megszolalt_a_Szinmuveszei_Egyetem_Hallhatoi_Onkormanyzata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d3ee2c9-ee25-4a98-b1ac-f9772358578a","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Az_egyetemi_oktatas_ideologiatol_mentes__megszolalt_a_Szinmuveszei_Egyetem_Hallhatoi_Onkormanyzata","timestamp":"2019. december. 05. 22:46","title":"\"Az egyetemi oktatás ideológiától mentes\" - megszólalt a Színművészei Egyetem Hallgatói Önkormányzata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f18632-0882-4749-99d5-e9fb06d4cdc5","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"itthon","description":"Csaknem három hónapja indítottuk el a hvg360 oldalt, Magyarország első fizetős online hírmagazinját, és így, a bűvös századik naphoz közeledve talán már nem annyira kockázatos kimondani: a modell működik!","shortLead":"Csaknem három hónapja indítottuk el a hvg360 oldalt, Magyarország első fizetős online hírmagazinját, és így, a bűvös...","id":"20191206_hvg360hu_harom_honap_9000_elofizeto_es_megyunk_tovabb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1f18632-0882-4749-99d5-e9fb06d4cdc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24f1fbe-0d56-439c-8c5a-b29cce91c03a","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_hvg360hu_harom_honap_9000_elofizeto_es_megyunk_tovabb","timestamp":"2019. december. 06. 09:45","title":"hvg360: három hónap, 9000 előfizető, és megyünk tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az ifjúságpolitikai helyettes államtitkárnál elég, ha még képzésre jár.","shortLead":"Az ifjúságpolitikai helyettes államtitkárnál elég, ha még képzésre jár.","id":"20191206_racz_torvenymodositas_kormany_novak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab61233-8d8d-4dee-abe6-ec3420b05695","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_racz_torvenymodositas_kormany_novak","timestamp":"2019. december. 06. 09:41","title":"Kiderült, hogyan mentesíti Rácz Zsófiát a kormány a hatályos törvények alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tűzeset a Rekettye utcában történt.","shortLead":"A tűzeset a Rekettye utcában történt.","id":"20191205_Kigyulladt_egy_auto_a_XV_keruletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f43a68f-fea1-47d7-b72d-4255a71735a7","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Kigyulladt_egy_auto_a_XV_keruletben","timestamp":"2019. december. 05. 22:00","title":"Kigyulladt egy autó a XV. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat elemzése szerint az őszi középhőmérséklet ebben az évben 12,64 Celsius-fok volt, ami 0,05 fokkal haladja meg az eddigi legmelegebb, 1926-os ősz hőmérsékletét.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat elemzése szerint az őszi középhőmérséklet ebben az évben 12,64 Celsius-fok volt...","id":"20191206_osz_idojaras_homerseklet_meteorologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7617a752-4fcb-4bbb-97e5-d8375a6921c2","keywords":null,"link":"/elet/20191206_osz_idojaras_homerseklet_meteorologia","timestamp":"2019. december. 06. 15:31","title":"Az idei volt a legmelegebb ősz 1926 óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e96b65-4ecf-4f00-a63c-85371094cd98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerekek pálcikákra ragasztott szívecskéket is vittek magukkal. ","shortLead":"A gyerekek pálcikákra ragasztott szívecskéket is vittek magukkal. ","id":"20191206_Orokbefogadas_meghallgatas_Michigan_kisfiu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0e96b65-4ecf-4f00-a63c-85371094cd98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a126bcb0-15a3-4589-8682-5ea2f22fea20","keywords":null,"link":"/elet/20191206_Orokbefogadas_meghallgatas_Michigan_kisfiu","timestamp":"2019. december. 06. 10:45","title":"Az egész ovis csoportja elkísérte a kisfiút az örökbefogadási meghallgatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]