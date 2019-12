Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d50cae93-e81f-4670-875c-a5b1f7685ad3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Átszámítva egy budapesti panellakás árát fizették ki egy banánért, amelyet szigetelőszalaggal ragasztottak egy fehér falra. A műalkotás gazdája a kortárs képzőművészeti piac nagy tréfamestere, Maurizio Cattelan, akinek a műve iránt olyan nagy az érdeklődés, hogy már a harmadik banánján dolgozik. ","shortLead":"Átszámítva egy budapesti panellakás árát fizették ki egy banánért, amelyet szigetelőszalaggal ragasztottak egy fehér...","id":"20191205_Atszamitva_35_millio_forintert_kelt_el_egy_falra_felragasztott_banan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d50cae93-e81f-4670-875c-a5b1f7685ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32345542-85ca-4097-a8cb-836496468d67","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_Atszamitva_35_millio_forintert_kelt_el_egy_falra_felragasztott_banan","timestamp":"2019. december. 05. 11:58","title":"Milliókért kelt el egy falra felragasztott banán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b14aaa-6272-49b7-9f61-c78dbe253966","c_author":"Balavány György","category":"itthon","description":"Sajnálatos, de a lakosság bő egyharmada szerint az űr a hűtőszekrényben van, meg a spájzban. ","shortLead":"Sajnálatos, de a lakosság bő egyharmada szerint az űr a hűtőszekrényben van, meg a spájzban. ","id":"20191205_balavany_magyart_az_urbe_avagy_kinek_faj_az_a_vacak_tizmilliard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62b14aaa-6272-49b7-9f61-c78dbe253966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465c9113-3e54-4791-b3bd-5f453cd2ec0c","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_balavany_magyart_az_urbe_avagy_kinek_faj_az_a_vacak_tizmilliard","timestamp":"2019. december. 05. 12:30","title":"Balavány: Magyart az űrbe, avagy kinek fáj az a vacak tízmilliárd?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a183195a-1e22-4b71-a012-91c13aa40d2e","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A második világháború után 74 évvel Európa képes az önpusztító üzemmódra, pedig létrehozta a legjobbat, az Európai Uniót – állítja a 2019-es budapesti Lengyel Filmnapokon bemutatott Éter című film lengyel rendezője. Interjú.","shortLead":"A második világháború után 74 évvel Európa képes az önpusztító üzemmódra, pedig létrehozta a legjobbat, az Európai...","id":"201920__krzysztof_zanussi__apopulizmus_ordogerol_fenevadrol__kiserleti_alany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a183195a-1e22-4b71-a012-91c13aa40d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc4ca55-949a-4469-8dcc-a5cdf81f871d","keywords":null,"link":"/360/201920__krzysztof_zanussi__apopulizmus_ordogerol_fenevadrol__kiserleti_alany","timestamp":"2019. december. 06. 17:00","title":"Krzysztof Zanussi: A populizmus Európa öngyilkosságának harmadik felvonása lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f6e9fb-e244-407f-9f78-230ff39c4cea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először figyeltek meg óriásbolygót fehér törpecsillag közelében. Az Európai Űrügynökség (ESO) Nagyon Nagy Teleszkópjával tett felfedezés választ adhat arra a kérdésre is, mi minden történhet a jövőben a saját Naprendszerünkkel.","shortLead":"Először figyeltek meg óriásbolygót fehér törpecsillag közelében. Az Európai Űrügynökség (ESO) Nagyon Nagy...","id":"20191206_oriasbolygo_torpecsillag_europai_urugynokseg_eso_nagyon_nagy_teleszkop_naprendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01f6e9fb-e244-407f-9f78-230ff39c4cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7efcaf7-5bc6-4ce9-b402-66398d3ff08c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_oriasbolygo_torpecsillag_europai_urugynokseg_eso_nagyon_nagy_teleszkop_naprendszer","timestamp":"2019. december. 06. 11:33","title":"Van valami szokatlan az űr mélyén, ez lehet a mi Naprendszerünk sorsa is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3911ce7a-21c9-4135-919f-a873c72e9d2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz szerint a választói akarat érvényesül azzal, hogy a független képviselők nem ülhetnek be egy frakcióba sem, a politikai elemző nem pont így látja. ","shortLead":"A Fidesz szerint a választói akarat érvényesül azzal, hogy a független képviselők nem ülhetnek be egy frakcióba sem...","id":"20191206_Torok_Gabor_A_kormanytobbsegnel_van_a_stukker_es_nem_felnek_hasznalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3911ce7a-21c9-4135-919f-a873c72e9d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5b43e6-9ee9-434a-8b70-edbbc4e58d24","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Torok_Gabor_A_kormanytobbsegnel_van_a_stukker_es_nem_felnek_hasznalni","timestamp":"2019. december. 06. 14:48","title":"Török Gábor: A kormánytöbbségnél van a stukker, és nem félnek használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e75592f-8b0b-410a-ab39-ebcf93ae78c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei évben megháromszorozódott a böngészős értesítések formájában érkező átverések száma – közölte a Kaspersky kiberbiztonsági cég.","shortLead":"Az idei évben megháromszorozódott a böngészős értesítések formájában érkező átverések száma – közölte a Kaspersky...","id":"20191206_atveros_bongeszo_ertesitesek_engedelykeres_felugro_ablak_reklam_virus_csalas_kaspersky_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e75592f-8b0b-410a-ab39-ebcf93ae78c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8947613e-e327-4407-9647-8734e921ded7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_atveros_bongeszo_ertesitesek_engedelykeres_felugro_ablak_reklam_virus_csalas_kaspersky_jelentes","timestamp":"2019. december. 06. 08:03","title":"Ne nyomja meg a gombot, ha felugrik egy ilyen értesítés a böngészőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff9f5a05-27a9-4dbc-b7e6-565adcd3f3b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel 15 millió forintot adtak rá. Az átadón elhangzott: Magyarország megbízható, jó partnere Ukrajnának.","shortLead":"Közel 15 millió forintot adtak rá. 