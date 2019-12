Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c217a0a-97e1-4779-8b57-acc27c13c8c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Nagyon jelentős\" rakétakísérletet hajtott végre Észak-Korea az ország északi részén fekvő Szohe rakétakísérleti telepen - jelentette vasárnap a KCNA állami hírügynökség.","shortLead":"\"Nagyon jelentős\" rakétakísérletet hajtott végre Észak-Korea az ország északi részén fekvő Szohe rakétakísérleti...","id":"20191208_Nagyszabasu_raketakiserletet_hajtott_vegre_EszakKorea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c217a0a-97e1-4779-8b57-acc27c13c8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c3d67e9-354e-4c8a-a53b-53a6ca911482","keywords":null,"link":"/vilag/20191208_Nagyszabasu_raketakiserletet_hajtott_vegre_EszakKorea","timestamp":"2019. december. 08. 08:15","title":"Nagyszabású rakétakísérletet hajtott végre Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fc5bcd-ea9e-48ce-8b3a-0a8144476e6d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A korábban fertőzötté vált Pest megyei zárt vadaskert közvetlen közelében igazolta az afrikai sertéspestis (ASP) jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma, a vírust két elhullott vaddisznóból mutatta ki a hatóság.","shortLead":"A korábban fertőzötté vált Pest megyei zárt vadaskert közvetlen közelében igazolta az afrikai sertéspestis (ASP...","id":"20191206_Bovult_a_sertespestis_miatti_fertozott_terulet_Pest_megyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1fc5bcd-ea9e-48ce-8b3a-0a8144476e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8131d672-3f05-4f38-9798-d6578bf5b14a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_Bovult_a_sertespestis_miatti_fertozott_terulet_Pest_megyeben","timestamp":"2019. december. 06. 21:31","title":"Bővült a sertéspestis miatti fertőzött terület Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2eaa7e0-6493-4f8d-85ee-14cabfff2040","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha Evelyn Farkas lesz a demokraták jelöltje, akkor komoly esélyekkel vághat neki a választásnak, mert a körzetében a pártja hagyományosan erős és nagy számú a magyar közösség is.","shortLead":"Ha Evelyn Farkas lesz a demokraták jelöltje, akkor komoly esélyekkel vághat neki a választásnak, mert a körzetében...","id":"20191207_Egy_magyar_tagja_is_lehet_az_amerikai_szenatusnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2eaa7e0-6493-4f8d-85ee-14cabfff2040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a7daba-2638-4c29-b579-6d269bf54120","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_Egy_magyar_tagja_is_lehet_az_amerikai_szenatusnak","timestamp":"2019. december. 07. 17:20","title":"Egy \"magyar\" tagja is lehet az amerikai képviselőháznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82bbb704-4eff-4c09-af2c-52aa5287f70d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter már válaszolt is a Facebookon Karácsony Gergely budapesti főpolgármester nyílt levelére, röviden összefoglalva: ragaszkodnak ahhoz, hogy beleszóljanak az államilag támogatott színházak vezetőinek kinevezésébe.","shortLead":"Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter már válaszolt is a Facebookon Karácsony Gergely budapesti...","id":"20191206_Gulyas_Gergely_mar_valaszolt_is_Karacsonynak_Nem_engednek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82bbb704-4eff-4c09-af2c-52aa5287f70d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95250ca0-53ca-49a1-8493-2d7e13d97af2","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Gulyas_Gergely_mar_valaszolt_is_Karacsonynak_Nem_engednek","timestamp":"2019. december. 06. 18:40","title":"Gulyás Gergely már válaszolt is Karácsonynak: Nem engednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45645064-a211-4b4a-a211-602298b57931","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az incidensről felvétel is készült, amit aztán megmutattak neki.","shortLead":"Az incidensről felvétel is készült, amit aztán megmutattak neki.","id":"20191207_spanyol_big_brother_megeroszakoltak_szexualis_eroszak_bantalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45645064-a211-4b4a-a211-602298b57931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4ca894-65d2-43e7-acac-63432ba76a41","keywords":null,"link":"/elet/20191207_spanyol_big_brother_megeroszakoltak_szexualis_eroszak_bantalmazas","timestamp":"2019. december. 07. 08:41","title":"A spanyol Big Brother versenyzője állítja, megerőszakolták a műsorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29907ee8-7faa-41ac-9986-aee68ce53d14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kincses Gyula vezette Magyar Orvosi Kamara Horváth Ildikó államtitkárnál járt.","shortLead":"A Kincses Gyula vezette Magyar Orvosi Kamara Horváth Ildikó államtitkárnál járt.","id":"20191207_Az_orvosi_kamara_uj_vezetese_jelezte_az_allamtitkarnak_kemenyebbek_lesznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29907ee8-7faa-41ac-9986-aee68ce53d14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7cb3bad-8251-4466-88d7-6b21f0640a8a","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Az_orvosi_kamara_uj_vezetese_jelezte_az_allamtitkarnak_kemenyebbek_lesznek","timestamp":"2019. december. 07. 09:49","title":"Az orvosi kamara új vezetése jelezte az államtitkárnak: keményebbek lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e9e9a6-c56c-491f-a7bd-bc454b25e7c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 12 emeletes panelház legfelső emeletét még este 7-kor is oltották a tűzoltók. A környéken a robbanás előtti napokban gázszagot lehetett érezni.","shortLead":"A 12 emeletes panelház legfelső emeletét még este 7-kor is oltották a tűzoltók. A környéken a robbanás előtti napokban...","id":"20191206_Eddig_5_halottja_es_40_serultje_van_a_brutalis_eperjesi_gazrobbanasnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73e9e9a6-c56c-491f-a7bd-bc454b25e7c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c200c548-08d9-40c9-87ff-9240a46b5db9","keywords":null,"link":"/vilag/20191206_Eddig_5_halottja_es_40_serultje_van_a_brutalis_eperjesi_gazrobbanasnak","timestamp":"2019. december. 06. 19:40","title":"Eddig 5 halottja és 40 sérültje van a brutális eperjesi gázrobbanásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d852fae3-5686-432d-9344-57abde57d7c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A klímaváltozás miatt folyamatosan csökken az óceánok vízében lévő oxigén mennyisége és ennek nagyon rövid időn belül komoly hatása lesz a tengeri élőlényekre, s közvetve a halászatból élő, illetve a halakat fogyasztó százmilliók számára.","shortLead":"A klímaváltozás miatt folyamatosan csökken az óceánok vízében lévő oxigén mennyisége és ennek nagyon rövid időn belül...","id":"20191207_oxigen_tenger_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d852fae3-5686-432d-9344-57abde57d7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8457bb5a-d932-4dc6-8ba8-2875d1ba19d8","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_oxigen_tenger_klimavaltozas","timestamp":"2019. december. 07. 18:05","title":"Emberek százmillióit fenyegeti az óceánok oxigénszintjének a csökkenése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]