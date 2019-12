Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80e30239-0474-493c-9b45-e30f14540b59","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Románia elleni meccs eredményén múlt a továbbjutás a magyar női kézilabda-válogatott számára a Japánban zajló kvalifikációs világbajnokság csoportköréből. Nem jött össze. Kovacsicsék végig vezettek, a második félidőt hat gólos előnyről kezdték, ezt dolgozták le a románok, és fordítottak az utolsó másodpercekben. 28-27 lett a vége.","shortLead":"A Románia elleni meccs eredményén múlt a továbbjutás a magyar női kézilabda-válogatott számára a Japánban zajló...","id":"20191206_kezilabda_vb_magyarorszag_romania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80e30239-0474-493c-9b45-e30f14540b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3016780d-a539-4500-a48d-7a01a6f8e837","keywords":null,"link":"/sport/20191206_kezilabda_vb_magyarorszag_romania","timestamp":"2019. december. 06. 11:01","title":"Kézilabda-vb: drámai végjátékban esett ki a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f19e3f-37c0-44c9-93f6-ba2291743fd2","c_author":"Generali","category":"brandchannel","description":"Magyarországon több milliós megtakarításra vágynak az emberek nyugdíjas korukra, mégis kevesen terveznek előre. Számukra marad a félelem a kiszolgáltatottságtól, az anyagi bizonytalanságtól. Mi most olyan friss nyugdíjasokkal beszélgettünk, akik még jócskán aktív munkavállalóként elkezdtek félretenni a nyugdíjas éveikre. ","shortLead":"Magyarországon több milliós megtakarításra vágynak az emberek nyugdíjas korukra, mégis kevesen terveznek előre...","id":"generali_20191104_Minel_elobb_annal_tobb__hogy_a_nyugdijas_evek_az_almok_megvalositasarol_szoljanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51f19e3f-37c0-44c9-93f6-ba2291743fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ea0dbc-62b8-4d14-a715-b84ad73d9c48","keywords":null,"link":"/brandchannel/generali_20191104_Minel_elobb_annal_tobb__hogy_a_nyugdijas_evek_az_almok_megvalositasarol_szoljanak","timestamp":"2019. december. 06. 10:30","title":"Minél előbb, annál több – hogy a nyugdíjas évek az álmok megvalósításáról szóljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Generali Biztosító","c_partnerlogo":"649916fb-41b3-44a0-bc9e-226061eafd0d","c_partnertag":"Generali"},{"available":true,"c_guid":"a73fad6d-e331-4119-a22b-e9f0d519a37b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ártatlan, aki hagyja megfagyni embertársát.","shortLead":"Nem ártatlan, aki hagyja megfagyni embertársát.","id":"20191206_Halalra_fagyott_a_sorozo_elott_emberoles_miatt_nyomoznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a73fad6d-e331-4119-a22b-e9f0d519a37b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"597c34f0-6503-424b-9ad1-6ff0b7c1d75a","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Halalra_fagyott_a_sorozo_elott_emberoles_miatt_nyomoznak","timestamp":"2019. december. 06. 13:46","title":"Halálra fagyott a söröző előtt: emberölés miatt nyomoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3911ce7a-21c9-4135-919f-a873c72e9d2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz szerint a választói akarat érvényesül azzal, hogy a független képviselők nem ülhetnek be egy frakcióba sem, a politikai elemző nem pont így látja. ","shortLead":"A Fidesz szerint a választói akarat érvényesül azzal, hogy a független képviselők nem ülhetnek be egy frakcióba sem...","id":"20191206_Torok_Gabor_A_kormanytobbsegnel_van_a_stukker_es_nem_felnek_hasznalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3911ce7a-21c9-4135-919f-a873c72e9d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5b43e6-9ee9-434a-8b70-edbbc4e58d24","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Torok_Gabor_A_kormanytobbsegnel_van_a_stukker_es_nem_felnek_hasznalni","timestamp":"2019. december. 06. 14:48","title":"Török Gábor: A kormánytöbbségnél van a stukker, és nem félnek használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720b5775-785a-4642-ad6a-3a154d013ba5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss pletyka, valamint a hozzá tartozó fotó szerint a Samsung Galaxy S11+-ba hatalmas akkumulátor kerül majd.","shortLead":"Egy friss pletyka, valamint a hozzá tartozó fotó szerint a Samsung Galaxy S11+-ba hatalmas akkumulátor kerül majd.","id":"20191206_samsung_galaxy_s11_plus_akkumulatora_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=720b5775-785a-4642-ad6a-3a154d013ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329cb6e1-6e78-4923-b3c3-6087b9be96a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_samsung_galaxy_s11_plus_akkumulatora_specifikacio","timestamp":"2019. december. 06. 15:03","title":"Fotón látszik, milyen óriási akkumulátor kerülhet a Galaxy S11+-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hármast kapott, ezért szúrt a győri diák, inkorrektnek tartja kirúgását a volt FKF-vezér, nigériai sportolókat zártak menekülttáborba a horvát rendőrök. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Hármast kapott, ezért szúrt a győri diák, inkorrektnek tartja kirúgását a volt FKF-vezér, nigériai sportolókat zártak...","id":"20191206_Radar360_Karacsony_totalis_Fideszfelugyeletrol_beszel_lesujto_a_velemenyunk_az_egeszsegugyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de012e0-04c6-4a2e-96e9-4b5a8ab28ba3","keywords":null,"link":"/360/20191206_Radar360_Karacsony_totalis_Fideszfelugyeletrol_beszel_lesujto_a_velemenyunk_az_egeszsegugyrol","timestamp":"2019. december. 06. 08:00","title":"Radar360: Karácsony totális Fidesz-felügyeletről beszél, lesújtó a véleményünk az egészségügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f6e9fb-e244-407f-9f78-230ff39c4cea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először figyeltek meg óriásbolygót fehér törpecsillag közelében. Az Európai Űrügynökség (ESO) Nagyon Nagy Teleszkópjával tett felfedezés választ adhat arra a kérdésre is, mi minden történhet a jövőben a saját Naprendszerünkkel.","shortLead":"Először figyeltek meg óriásbolygót fehér törpecsillag közelében. Az Európai Űrügynökség (ESO) Nagyon Nagy...","id":"20191206_oriasbolygo_torpecsillag_europai_urugynokseg_eso_nagyon_nagy_teleszkop_naprendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01f6e9fb-e244-407f-9f78-230ff39c4cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7efcaf7-5bc6-4ce9-b402-66398d3ff08c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_oriasbolygo_torpecsillag_europai_urugynokseg_eso_nagyon_nagy_teleszkop_naprendszer","timestamp":"2019. december. 06. 11:33","title":"Van valami szokatlan az űr mélyén, ez lehet a mi Naprendszerünk sorsa is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank azt se vette jó néven, hogy nincs engedélye, 22,5 milliós bírságot szabtak ki rá.","shortLead":"A jegybank azt se vette jó néven, hogy nincs engedélye, 22,5 milliós bírságot szabtak ki rá.","id":"20191206_Megbuntette_az_MNB_az_ugynokot_akik_azzal_hirdette_magat_ne_dolgozz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d758dc-6e73-4988-9266-b97e901f545d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_Megbuntette_az_MNB_az_ugynokot_akik_azzal_hirdette_magat_ne_dolgozz","timestamp":"2019. december. 06. 10:51","title":"Megbüntette az MNB az ügynököt, aki azzal hirdette magát: \"ne dolgozz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]