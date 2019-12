Végül is, a Fidesz kampányát elég jól megtámogatta a svéd együttes dala a kilencvenes években. Nem véletlenül emlékszünk még most is a szlogenre.

Orbán Viktor Facebook-oldala a Listen To Your Heart című dallal emlékezik a 61 éves korában elhunyt Marie Fredrikssonra.

Bár Magyarországon már ismert volt a Listen To Your Heart, de igazán a rendszerváltáskori első demokratikus politikai kampány után robbant be a hazai köztudatba. „Hallgass a szívedre – Szavazz a Fideszre” – ez volt az akkor még ifjú fiatal demokraták kampánydala. 1988 szeptemberében jelent meg Svédországban egyébként kislemezen, ez volt a második beharangozója a duó második stúdió-albumának, a Look Sharp!-nak. A következő évben nem csak Magyarországot öntötte el a dal, ez lett az 1989-as év legsikeresebb kislemeze, elképesztő eladási számot produkált az egész világon. A Music TV-n is talán az egyik legjátszottabb klip volt a dal a svéd Öland szigetén egy koncerten felvett klipje.