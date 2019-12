Hatvanegy éves korában, korábbi agytumora következtében meghalt Marie Fredriksson, a svéd popzenei duó, a Roxette egyik tagja. A zenekar 1986-ban alakult, az énekesnővel Per Gessle gitáros-dalszerző dolgozott együtt.

Összeszedtünk néhány felejthetetlen Roxette-dalt.

Az It Must Have Been Love-ot valószínűleg az is ismeri, aki soha nem hallgatott magától Roxette-et. Ez a duó egyik legsikeresebb száma, a USA Billboard Hot 100 slágerlistán az első helyen landolt, sőt, a Micsoda nő soundtrackje lett. A filmhez készült albumból kilencmilliót adtak el összesen, a mai napig úgy tartják, a siker többek között a Roxette-nek köszönhető.

Sleeping in My Car

Az 1994-es Sleeping in My Car a duó egyik legnagyobb slágere lett, pedig Per Gessle mindössze egy óra alatt írta. A szám alatt Marie Fredriksson három oktávot énekel végig. A siker persze nem volt töretlen, mikor a duó Pekingben lépett fel, a kínai kormány ragaszkodott hozzá, hogy változtassák meg a dalszöveget, amely arról szól, hogyan szexel egy pár a kocsi hátsó ülésén. A Roxette előbb beleegyezett a módosításba, majd végül nem teljesítette.

Bár Magyarországon már ismert volt a Listen To Your Heart, de igazán a rendszerváltáskori első demokratikus politikai kampány után robbant be a hazai köztudatba. „Hallgass a szívedre – Szavazz a Fideszre” – ez volt az akkor még ifjú fiatal demokraták kampánydala. 1988 szeptemberében jelent meg Svédországban egyébként kislemezen, ez volt a második beharangozója a duó második stúdió-albumának, a Look Sharp!-nak. A következő évben nem csak Magyarországot öntötte el a dal, ez lett az 1989-as év legsikeresebb kislemeze, elképesztő eladási számot produkált az egész világon. A Music TV-n is talán az egyik legjátszottabb klip volt a dal a svéd Öland szigetén egy koncerten felvett klipje.

A magyar rádiókban is rengeteget játszották a How Do You Do!-t, amely a Roxette 1992-ben készült negyedik albumáról származik. A dal gigantikus siker lett, Norvégiában és Spanyolországban uralta a slágerlistákat, de többek között Ausztriában, Finnországban és Németországban is imádták.

Wish I Could Fly: 1999-ben ezt az elektronikus elemekkel feldúsított popballadát játszották a legtöbbször a rádiók Európában. A dal Marie Fredriksson személyes kedvencei közé tartozott, egy interjúban úgy nyilatkozott, hogy nagyon különleges a számára. “Soha nem unom meg.”

Az 1989-es The Look hódította meg a Roxette-nek az amerikai slágerlistákat. A sztorihoz anekdota is tartozik: egy Svédországból hazatérő amerikai cserediák, Dean Cushman kérte egy minneapolisi rádióállomástól, hogy játsszák a számot. A The Look gyorsan nagy siker lett, átvette a többi rádió is. Mindezt azután, hogy korábban az EMI America azzal utasította el a zenekar lemezeinek forgalmazását, hogy a Roxette nem alkalmas az amerikai piacra. A The Look még azelőtt 50. lett a rangos Billboard Hot 100 toplistán, hogy a duó megkezdte volna a hivatalos promóciót. Nyolc héttel később megszerezték a lista első helyét. A dal azután elhangzott a Baywatchban, említették a Family Guyban, és a netflixes sorozat, a GLOW második epizódjának főcímdala is volt.

A duó harmadik albumának címadó dala – a Joyride – 1991-ben tarolt, a kislemezként kiadott szám Európában, Ausztráliában, Kanadában és az Egyesült Államokban is vezette a toplistáit. A Look Sharp! című előző lemezük világsikere után ezzel bizonyították be, hogy nemcsak az ABBA-nak lehet Svédországból évekig elhúzódó sikere. A dalszerző Per Gessle azt mondta, hogy a dal nyitó sorát az akkori barátnője egy zongorán hagyott cetlije ihlette, amin ez állt "Hej, din tok, jag älskar dig" ("Hello, you fool, I love you - Helló, bolond, szeretlek”).

Az érzelmes oboaszólamáról emlékezetes ballada eredetileg a Joyride album záródala lett volna, de végül kiütötte onnan a Perfect Day. Így a következő Tourism című Roxette-albumra került két év múlva. Leginkább a Benelux-államokban, Svédországban és Spanyolországban szerették, de német listákat is három hónapig vezette. A negyedik album, és a dal fogadtatása ugyanakkor már meg sem tudta megközelíteni a korábbi sikereket. Később a duó felvette a dal spanyol változatát is Una reina va detrás de un rey címmel.