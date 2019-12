Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Jászai Mari-díjas művész azt állítja, semmi nem igaz a zaklatási vádakból, felesége is kiáll mellette, hisz az ártatlanságában.

A Jászai Mari-díjas művész azt állítja, semmi nem igaz a zaklatási vádakból, felesége is kiáll mellette, hisz az ártatlanságában.

„Nem akarom végignézni, ahogy ártatlanul tönkreteszik" – megszólalt Mihályi Győző felesége

Az ellenzék nem tudott labdába rúgni.

Csak fideszes tagjai lettek a Médiatanácsnak

Életének 97. évében elhunyt Varga Imre szobrászművész, a nemzet művésze – tette közzé honlapján a Magyar Művészeti Akadémia.

Meghalt Varga Imre szobrászművész

Gy. Németh Erzsébet nyilvánosságra hozta Dörner György levelét is.

Gy. Németh Erzsébet nyilvánosságra hozta Dörner György levelét is.

Felügyelőbizottsági vizsgálatot rendelt el a főváros az Újszínház ügyében

Van némi valóságalapja, az időzítést és a tálalást figyelembe véve mégis erősen megtévesztőnek tekinthető a népszerű álhíroldalak közül többre is kikerült nyugdíjprémiumot anyag.

115 ezer forintos átverés terjed a neten, a nyugdíjasokat célozzák

A drónokhoz képest jóval többet bír egy kerékpár, bár a légi szállításnál legalább a munkaerőhiány nem probléma.

Van egy iparág, amelyet a bicikli menthet meg A kormánypártok először megüzenték, majd meg is szavazták, hogy az ellenzéknek kuss a neve. A parlament keddi ülésén módosították a Házszabályt és az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő törvényeket. Innentől sokkal nehezebb lesz az ellenzéki politikusoknak a parlamenti patkóban. A parlament keddi ülésén módosították a Házszabályt és az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő törvényeket. Innentől sokkal nehezebb lesz az ellenzéki politikusoknak a parlamenti patkóban.

Megszavazta a Fidesz, szájkosarat kapott az ellenzék Rettegett a nélkülözéstől, ezért eldöntötte, hogy eltitkolja édesanyja halálát. Most emeltek vádat ellene.

Másfél évig vette fel halott anyja járandóságait egy somogyi nő