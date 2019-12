Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecb8119f-0aae-4cff-a6ce-3d8c334113ec","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Nem hajlandó a Magyar Honvédség elárulni a részletes adatokat arról, hogy melyik állami vezetőt hova utaztatták a “nem kormánygép” repülőgépekkel, csak egy összesített listát adtak ki a hvg.hu-nak. A részletes költségekről ugyanígy titkolóznak, azt viszont megtudtuk, hogy a legolcsóbb út 1,2 millió forintba, míg a legdrágább 28,6 millióba került.","shortLead":"Nem hajlandó a Magyar Honvédség elárulni a részletes adatokat arról, hogy melyik állami vezetőt hova utaztatták a “nem...","id":"20191212_nem_kormanygep_repules_honvedseg_orban_pinter_szijjarto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecb8119f-0aae-4cff-a6ce-3d8c334113ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0a5c5a-e3ab-42df-923f-fef42588efea","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_nem_kormanygep_repules_honvedseg_orban_pinter_szijjarto","timestamp":"2019. december. 12. 12:15","title":"Megszereztük a listát, hova reptették a \"nem kormánygépekkel\" Orbánt, Pintért, Szijjártót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425d37e4-9182-4263-a214-69e33298a91f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem olcsó, de nagyon megy, és szinte alig fogyaszt a négykarikás márka sportos új divatterepjárója.","shortLead":"Nem olcsó, de nagyon megy, és szinte alig fogyaszt a négykarikás márka sportos új divatterepjárója.","id":"20191213_dizel_fenevad_hazankban_a_435_loeros_gazolajos_uj_audi_sq7","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=425d37e4-9182-4263-a214-69e33298a91f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d08123-9268-488f-bc01-bae4d7864f1a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_dizel_fenevad_hazankban_a_435_loeros_gazolajos_uj_audi_sq7","timestamp":"2019. december. 13. 07:59","title":"Dízel fenevad: hazánkban a 435 lóerős gázolajos új Audi SQ7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb299b5-5395-42d5-94b5-8182b0e3714f","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A telefonok mozgása alapján minden eddiginél hatalmasabb adatbázist épít a Magyar Turisztikai Ügynökség, amely a saját tevékenységéről még a jogszabályban előírt információkat sem hozza nyilvánosságra.","shortLead":"A telefonok mozgása alapján minden eddiginél hatalmasabb adatbázist épít a Magyar Turisztikai Ügynökség, amely a saját...","id":"20191212_Szigoruan_bizalmaskodo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6eb299b5-5395-42d5-94b5-8182b0e3714f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7db88f4-3f34-469c-b245-18aa7eadeb54","keywords":null,"link":"/360/20191212_Szigoruan_bizalmaskodo","timestamp":"2019. december. 12. 06:30","title":"Mindenkiről mindent tudnak: 50 milliárd mobiladatot vett meg a turisztikai ügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő hónapokban újból Magyarországra látogatna a Sargentini-jelentést készítő parlamenti bizottság – mondta el Gwendoline Delbos-Corfield EP-képviselő, aki Judith Sargentinitől vette át a jogállamiság ügyét.","shortLead":"A következő hónapokban újból Magyarországra látogatna a Sargentini-jelentést készítő parlamenti bizottság – mondta el...","id":"20191212_EP_Veszelyes_utra_lepett_a_magyar_kormany_Kovacs_Zoltan_Twitterposztjaival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1196ebd-a604-4303-ae31-3a7a7a57caad","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_EP_Veszelyes_utra_lepett_a_magyar_kormany_Kovacs_Zoltan_Twitterposztjaival","timestamp":"2019. december. 12. 11:26","title":"EP: Veszélyes útra lépett a magyar kormány Kovács Zoltán Twitter-posztjaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d612c8-9e7c-42e0-89e2-45ddfea777e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Politikai boszorkányüldözést végez a Soros-zenekar, legalábbis az államtitkár szerint.","shortLead":"Politikai boszorkányüldözést végez a Soros-zenekar, legalábbis az államtitkár szerint.","id":"20191211_kovacs_zoltan_eu_sorosozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07d612c8-9e7c-42e0-89e2-45ddfea777e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af349438-9ec2-47c7-8704-54390491e17c","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_kovacs_zoltan_eu_sorosozas","timestamp":"2019. december. 11. 21:01","title":"Kettős mércét emlegetve magyarázza Kovács Zoltán a maratoni sorosozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55afa2c7-704d-439b-9cad-80c854f22c50","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A színháztörvény miatt nem volt sima a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első ülése, Karácsony Gergely főpolgármester ugyanis az új verziót sem fogadja el. Erről most nem egyeztettek részletesen. A Liget-projektet még nem engedte el a kormány, az atlétikai vb-ről viszont sikerült megállapodni. A Lánchíd felújítása biztos, az Alagúté viszont pénzhiány miatt nem.","shortLead":"A színháztörvény miatt nem volt sima a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első ülése, Karácsony Gergely főpolgármester...","id":"20191212_karacsony_gulyas_fovarosi_kozfejlesztesek_tanacsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55afa2c7-704d-439b-9cad-80c854f22c50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bde2398-cc8d-4b3b-bd0c-2ee8eec3925d","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_karacsony_gulyas_fovarosi_kozfejlesztesek_tanacsa","timestamp":"2019. december. 12. 18:15","title":"Baljós árnyak: a színháztörvény új formájában sem tetszik Karácsonynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74d41cf-f2e9-44f4-9b8f-d244c85b0aa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év és az évtized utolsó teliholdját lehet ma megfigyelni, amennyiben az időjárás engedi. A mostani jelenségnek a neve is különleges.","shortLead":"Az év és az évtized utolsó teliholdját lehet ma megfigyelni, amennyiben az időjárás engedi. A mostani jelenségnek...","id":"20191212_telihold_2019_december_12_geminidak_meteorraj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a74d41cf-f2e9-44f4-9b8f-d244c85b0aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9879875-7da7-4bac-a52f-59607927f0bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_telihold_2019_december_12_geminidak_meteorraj","timestamp":"2019. december. 12. 19:03","title":"Az évtized utolsó teliholdját láthatja ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1150880c-649b-4671-b396-89385d75a9a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A külföldiek miatt pörgött a magyarországi turizmus, ha csak a magyarok utaznának az országon belül, nemhogy nem nőttek, visszaestek volna a szállodaipar mutatói.","shortLead":"A külföldiek miatt pörgött a magyarországi turizmus, ha csak a magyarok utaznának az országon belül, nemhogy nem...","id":"20191212_Meg_oktoberben_is_a_Balaton_volt_a_magyar_turistak_kedvence","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1150880c-649b-4671-b396-89385d75a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0416acfc-4309-4e9c-87b2-05cd9786e3ed","keywords":null,"link":"/kkv/20191212_Meg_oktoberben_is_a_Balaton_volt_a_magyar_turistak_kedvence","timestamp":"2019. december. 12. 09:40","title":"Még októberben is a Balaton volt a magyar turisták kedvence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]