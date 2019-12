Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a253611b-5e9b-4edf-a1d2-380e83fd2a45","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány szerint Magyarország nemcsak szavakkal, hanem már tettekkel is bizonyította klímavédelmi elkötelezettségét.","shortLead":"A kormány szerint Magyarország nemcsak szavakkal, hanem már tettekkel is bizonyította klímavédelmi elkötelezettségét.","id":"20191212_klimasemlegesseg_magyar_kormany_unios_klimaegyezmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a253611b-5e9b-4edf-a1d2-380e83fd2a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb2b4a8d-2698-47cc-a903-d6dd69dc42fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191212_klimasemlegesseg_magyar_kormany_unios_klimaegyezmeny","timestamp":"2019. december. 12. 14:07","title":"Négy feltételt szab a kormány az EU-s klímaegyezmény aláírására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac4a422-cedc-41bd-a30a-d6f584ee3640","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Drakes Beach-en most nem biztos, hogy sokan szeretnének fürdeni.\r

\r

","shortLead":"Drakes Beach-en most nem biztos, hogy sokan szeretnének fürdeni.\r

\r

","id":"20191213_Elarasztottak_egy_partot_a_peniszhalak_Kaliforniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dac4a422-cedc-41bd-a30a-d6f584ee3640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ea493e7-906a-49cc-a3b9-818f45f49e26","keywords":null,"link":"/elet/20191213_Elarasztottak_egy_partot_a_peniszhalak_Kaliforniaban","timestamp":"2019. december. 13. 09:19","title":"Elárasztottak egy partot a péniszhalak Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42585fc-cefb-4799-9e03-b3a3f26e2249","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tűzhányó még most is nagyon veszélyes.","shortLead":"A tűzhányó még most is nagyon veszélyes.","id":"20191213_uj_zeland_vulkan_vulkankitores_holttest_tuzhanyo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a42585fc-cefb-4799-9e03-b3a3f26e2249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465ba650-b12e-40b3-b0b0-a333fc2f9366","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_uj_zeland_vulkan_vulkankitores_holttest_tuzhanyo","timestamp":"2019. december. 13. 05:05","title":"Kihoztak hat holttestet az új-zélandi szigetről, ahol korábban vulkán tört ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff0e59a-b4a0-4898-a62f-09d23a8d2d7c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház igazgatója elfogadhatatlannak tartja, hogy egy színházat megbélyegeznek azzal, hogy \"zaklató\".","shortLead":"A Vígszínház igazgatója elfogadhatatlannak tartja, hogy egy színházat megbélyegeznek azzal, hogy \"zaklató\".","id":"20191213_Eszenyi_Eniko_elmondta_miert_nem_vett_reszt_a_hetfoi_tuntetesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ff0e59a-b4a0-4898-a62f-09d23a8d2d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a354270-ce34-40ae-9f2a-9c29a6104d18","keywords":null,"link":"/kultura/20191213_Eszenyi_Eniko_elmondta_miert_nem_vett_reszt_a_hetfoi_tuntetesen","timestamp":"2019. december. 13. 21:33","title":"Eszenyi Enikő elmondta, miért nem vett részt a hétfői tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed39d76-95f9-4ca2-bc75-7f6f309f1e2a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szexuális úton terjedő fertőzések előfordulási gyakorisága világszerte nő – Magyarország sem kivétel.","shortLead":"A szexuális úton terjedő fertőzések előfordulási gyakorisága világszerte nő – Magyarország sem kivétel.","id":"20191213_Szexualis_uton_terjedo_betegsegek_megelozesere_inditott_programot_az_UNICEF_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ed39d76-95f9-4ca2-bc75-7f6f309f1e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752cd39f-9a92-4f3e-ad71-1d805ecc27a3","keywords":null,"link":"/elet/20191213_Szexualis_uton_terjedo_betegsegek_megelozesere_inditott_programot_az_UNICEF_Magyarorszag","timestamp":"2019. december. 13. 11:58","title":"Egyre több a magyar szifiliszes, prevenciós programot indít az UNICEF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99ac47e9-9cbc-40bb-8c2e-d3b3ea570b8c","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"Bár a miniszterelnök fia már nem vezetője a társaival alapított vallási mozgalomnak, továbbra is a legfontosabb tagjuknak tartják. A Felház utódszervezetei a vidéki hálózatépítés mellett Brazíliáig is eljutottak.","shortLead":"Bár a miniszterelnök fia már nem vezetője a társaival alapított vallási mozgalomnak, továbbra is a legfontosabb...","id":"201950__a_felhaz_utan__orban_gaspar__fekete_profil__transzmisszio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99ac47e9-9cbc-40bb-8c2e-d3b3ea570b8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741bd51a-bdab-41e2-8ef5-194ac7fc7b06","keywords":null,"link":"/360/201950__a_felhaz_utan__orban_gaspar__fekete_profil__transzmisszio","timestamp":"2019. december. 12. 13:00","title":"A katonának állt Orbán Gáspár után is van élet a Felházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a40d512b-d19e-4935-a10e-872f3e73fb8f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hiányzik a fél agyuk. A szó szoros értelmében. Ilyen kísérleti alanyokat vizsgált Dorit Kliemann, a pasadenai CalTech műegyetem idegtudósa. ","shortLead":"Hiányzik a fél agyuk. A szó szoros értelmében. Ilyen kísérleti alanyokat vizsgált Dorit Kliemann, a pasadenai CalTech...","id":"201950_felagyuak_nem_feleszuek_az_elme_csodalatos_rugalmassaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a40d512b-d19e-4935-a10e-872f3e73fb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff07c0ef-bd94-4bef-a4fb-91dfcb926ddb","keywords":null,"link":"/360/201950_felagyuak_nem_feleszuek_az_elme_csodalatos_rugalmassaga","timestamp":"2019. december. 13. 12:00","title":"Gyerekkorukban kiműtötték az agyuk felét, csodálatosan reagált a szervezetük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb4088d-5e25-4df2-aa71-57d78a35f335","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Kisvakarcs című önéletrajzi könyvében Lisa Brennan-Jobs, Steve Jobs elsőszülött lánya felnőtté válásának történét osztja meg velünk. Ebből a könyvből szemlézünk egy anekdotát, főszerepben Bonóval.","shortLead":"Kisvakarcs című önéletrajzi könyvében Lisa Brennan-Jobs, Steve Jobs elsőszülött lánya felnőtté válásának történét...","id":"20191212_lisa_brennan_jobs_kisvakarcs_reszlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbb4088d-5e25-4df2-aa71-57d78a35f335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86784be9-832c-4a0f-80c7-fa2d030706ea","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191212_lisa_brennan_jobs_kisvakarcs_reszlet","timestamp":"2019. december. 12. 14:15","title":"\"Híres emberek csak más híres emberek társaságában árulják el a titkaikat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]