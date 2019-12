Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Xbox Series X – így nevezi a következő generációra tervezett konzolját a Microsoft. A The Game Awardson tartott bemutatón a PlayStation 5 első játékára is fény derült.","shortLead":"Xbox Series X – így nevezi a következő generációra tervezett konzolját a Microsoft. A The Game Awardson tartott...","id":"20191213_xbox_series_x_uj_xbox_hellblade_2_godfall_playstation_5_ps5_konzol_konzoljatek_the_game_awards","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20ccbd4-b72f-4dda-800e-172805cbc8b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_xbox_series_x_uj_xbox_hellblade_2_godfall_playstation_5_ps5_konzol_konzoljatek_the_game_awards","timestamp":"2019. december. 13. 08:33","title":"Bemutatták az új Xboxot, a nevét még szokni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a56508-773f-469d-b5d0-4329563b0f58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyártók nem csak az új eszközeiket igyekeznek naprakészen tartani, ritkán, de a régebbiekhez is kiadnak egy-egy javítást. Főleg, ha biztonsági okokról van szó.","shortLead":"A gyártók nem csak az új eszközeiket igyekeznek naprakészen tartani, ritkán, de a régebbiekhez is kiadnak egy-egy...","id":"20191212_ios_12_4_4_frissites_letoltes_telepites_regi_iphone_szoftver_biztonsagi_javitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2a56508-773f-469d-b5d0-4329563b0f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f58634-c0d4-491c-9453-2a3045c9d71b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_ios_12_4_4_frissites_letoltes_telepites_regi_iphone_szoftver_biztonsagi_javitas","timestamp":"2019. december. 12. 20:03","title":"Fontos új frissítés érkezett a régebbi iPhone-okra, töltse le mielőbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881f5896-4924-453d-a65a-139f48a841cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Milliókat kapna Bácskai János, de egyelőre nem kap.","shortLead":"Milliókat kapna Bácskai János, de egyelőre nem kap.","id":"20191213_Ferencvaros_sem_fizet_a_szabadsagokert_a_levaltott_fideszeseknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=881f5896-4924-453d-a65a-139f48a841cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881ef218-c88d-413b-8274-2a4e4b86f53b","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Ferencvaros_sem_fizet_a_szabadsagokert_a_levaltott_fideszeseknek","timestamp":"2019. december. 13. 08:52","title":"Ferencváros sem fizet a szabadságokért a leváltott fideszeseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a30015-4ff4-4ad6-b627-948f354e2065","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök négy feltétele közül három teljesült, a negyedik még nyitott kérdés.","shortLead":"A miniszterelnök négy feltétele közül három teljesült, a negyedik még nyitott kérdés.","id":"20191213_Orban_az_EUcsucsrol_nem_gyoztunk_de_eselyt_teremtettunk_a_gyozelemre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53a30015-4ff4-4ad6-b627-948f354e2065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674a2c0a-86db-4222-a7b7-8631ac946bec","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Orban_az_EUcsucsrol_nem_gyoztunk_de_eselyt_teremtettunk_a_gyozelemre","timestamp":"2019. december. 13. 12:05","title":"Orbán az EU-csúcsról: Nem győztünk, de esélyt teremtettünk a győzelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc37b4ec-9cf2-42e3-bc44-e9bb0e9efecf","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Még mindig jó befektetés az ingatlan, de azért alaposan meg kell fontolni, hol és mibe teszi az ember a pénzét. Olykor jobban megérheti államkötvényt venni.","shortLead":"Még mindig jó befektetés az ingatlan, de azért alaposan meg kell fontolni, hol és mibe teszi az ember a pénzét. Olykor...","id":"201950__ingatlanpiac__hozamvadaszat__csabito_map__novekvo_kiadasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc37b4ec-9cf2-42e3-bc44-e9bb0e9efecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87988592-c842-476d-b4bd-7d4271ee4270","keywords":null,"link":"/360/201950__ingatlanpiac__hozamvadaszat__csabito_map__novekvo_kiadasok","timestamp":"2019. december. 14. 12:00","title":"Ezekben a városokban érdemes most lakást venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2f3b5d-12da-4dec-81eb-8d7090801ceb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Indonéziában csak most felfedezett barlangfestmény a kutatók szerint a legrégebbi bizonyíték arra, hogy képesek vagyunk elképzelni a természetfeletti lények létezését.","shortLead":"Egy Indonéziában csak most felfedezett barlangfestmény a kutatók szerint a legrégebbi bizonyíték arra, hogy képesek...","id":"20191212_44_ezer_eves_barlangrajz_barlangfestmeny_indonezia_vadaszat_landzsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec2f3b5d-12da-4dec-81eb-8d7090801ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a266c72-12ff-47e0-a68c-98996e87a7c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_44_ezer_eves_barlangrajz_barlangfestmeny_indonezia_vadaszat_landzsa","timestamp":"2019. december. 12. 15:03","title":"Találtak egy 44 ezer éves barlangrajzot, nagyon fontos jelentése van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a68e9c2-f3ae-477d-9e69-eff34b4e2875","c_author":"Nyusztay Máté - Tóta W. Árpád","category":"tudomany","description":"Akár a NASA-hoz, akár a Roszkoszmoszhoz jelentkezne űrhajósnak, mese nincs: oroszul tudni kell. Ha alacsony termetű, inkább az oroszoknál felvételizzen, ha viszont nem ért a vírusirtókhoz, akkor inkább az amerikaiaknál érdemes kopogtatni.","shortLead":"Akár a NASA-hoz, akár a Roszkoszmoszhoz jelentkezne űrhajósnak, mese nincs: oroszul tudni kell. Ha alacsony termetű...","id":"20191213_Kibol_lehet_urhajos_kikepzes_toborzas_Roszkoszmosz_NASA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a68e9c2-f3ae-477d-9e69-eff34b4e2875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498e01ca-af37-49b0-b4bf-817ceb8dba2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_Kibol_lehet_urhajos_kikepzes_toborzas_Roszkoszmosz_NASA","timestamp":"2019. december. 13. 17:00","title":"Máris jelentkezne űrhajósnak? És hogy megy az orosz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14aa0e63-818f-4af6-b118-bdf264272c13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 100 Microsoft-termékikon áttervezésére került sor, és úgy tűnik, a Windows-logó sem kivétel.","shortLead":"Több mint 100 Microsoft-termékikon áttervezésére került sor, és úgy tűnik, a Windows-logó sem kivétel.","id":"20191213_microsoft_uj_windows_logo_ikonok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14aa0e63-818f-4af6-b118-bdf264272c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb1e4bb-032c-45b6-9251-daecdf882533","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_microsoft_uj_windows_logo_ikonok","timestamp":"2019. december. 13. 16:03","title":"Megváltozik a Windows logója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]