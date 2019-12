Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b018f209-520e-4ace-8339-e6b8374e47ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ankara semmilyen körülmények között nem fog visszakozni az orosz Sz-400-as légvédelmi rakétarendszerek megvásárlásától, mert az országnak életbe vágóan fontos, hogy hatékonyan meg tudja védeni légterét – jelentette ki Mevlut Cavusoglu török külügyminiszter.","shortLead":"Ankara semmilyen körülmények között nem fog visszakozni az orosz Sz-400-as légvédelmi rakétarendszerek megvásárlásától...","id":"20191215_Torokorszag_nem_mond_le_az_orosz_legvedelmi_raketarendszerrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b018f209-520e-4ace-8339-e6b8374e47ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7451a9ed-4212-4026-a682-58874483a877","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Torokorszag_nem_mond_le_az_orosz_legvedelmi_raketarendszerrol","timestamp":"2019. december. 15. 12:34","title":"Törökország nem mond le az orosz légvédelmi rakétarendszerről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azt nem árulta el a MÁV, hogy mennyi pénzt oszt szét.","shortLead":"Azt nem árulta el a MÁV, hogy mennyi pénzt oszt szét.","id":"20191214_mav_vasotasok_juttatas_karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54f9049-3eaf-4870-b002-239e134b1629","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_mav_vasotasok_juttatas_karacsony","timestamp":"2019. december. 14. 15:24","title":"Harmincezernél is több vasutas kap pluszpénzt karácsony előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8c7ffc-aca0-43e6-b39f-cdc0a4c2d869","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Jean-Luc Godard múzsája 79 éves volt.","shortLead":"Jean-Luc Godard múzsája 79 éves volt.","id":"20191215_Meghalt_Anna_Karina_francia_szineszno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c8c7ffc-aca0-43e6-b39f-cdc0a4c2d869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f121c74-20f8-44b9-87e9-c92f054ec2f2","keywords":null,"link":"/kultura/20191215_Meghalt_Anna_Karina_francia_szineszno","timestamp":"2019. december. 15. 15:31","title":"Meghalt Anna Karina francia színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0fc4b28-93bb-4269-bdae-2d72166330a6","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Ötven éve, a véres milánói robbantással kezdődött az olaszországi terrorkorszak.","shortLead":"Ötven éve, a véres milánói robbantással kezdődött az olaszországi terrorkorszak.","id":"20191215_Otven_eve_a_veres_milanoi_robbantassal_kezdodott_az_olaszorszagi_terrorkorszak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0fc4b28-93bb-4269-bdae-2d72166330a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe40f120-8f15-4bd9-b58f-4e5eb3f80123","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Otven_eve_a_veres_milanoi_robbantassal_kezdodott_az_olaszorszagi_terrorkorszak","timestamp":"2019. december. 15. 16:00","title":"\"Azt kérdezték, mit látok. Egy leszakadt kezet, válaszoltam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Igaz, csupa páros számmal sem sikerült senkinek.","shortLead":"Igaz, csupa páros számmal sem sikerült senkinek.","id":"20191214_Otos_lotto_ha_paratlan_szamot_ikszelt_be_eselye_sem_volt_milliardossa_valni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d3ef5f-a185-44cb-9078-1fca2e7829cc","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Otos_lotto_ha_paratlan_szamot_ikszelt_be_eselye_sem_volt_milliardossa_valni","timestamp":"2019. december. 14. 20:35","title":"Ötös lottó: ha páratlan számot ikszelt be, esélye sem volt milliárdossá válni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5acca90e-3749-43cf-bef4-5840efa9d013","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budai rablásokkal gyanúsított fiatalok közül kettőt letartóztattak, javítóintézetbe kerülhetnek. Másik két fiú nyomkövetőt kaphat.","shortLead":"A budai rablásokkal gyanúsított fiatalok közül kettőt letartóztattak, javítóintézetbe kerülhetnek. Másik két fiú...","id":"20191214_Letartoztattak_az_iskolasokat_akiket_a_budai_rablasokkal_gyanusitanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5acca90e-3749-43cf-bef4-5840efa9d013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18faedda-505e-4e2e-96b5-609d8114b256","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Letartoztattak_az_iskolasokat_akiket_a_budai_rablasokkal_gyanusitanak","timestamp":"2019. december. 14. 17:57","title":"Letartóztatták az iskolásokat, akiket a budai rablásokkal gyanúsítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jól járt, aki hatosokkal próbálkozott.","shortLead":"Jól járt, aki hatosokkal próbálkozott.","id":"20191215_Ketten_is_eltalaltak_a_hatos_lotto_nyeroszamait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda89e74-d2b5-4f1d-a698-496817c3fc2d","keywords":null,"link":"/elet/20191215_Ketten_is_eltalaltak_a_hatos_lotto_nyeroszamait","timestamp":"2019. december. 15. 17:05","title":"Ketten is eltalálták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56570276-8b16-48d2-b55c-ed515f965807","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"Bakizott\" a Samsung elnöke, amikor egymillió eladott Galaxy Foldról beszélt.","shortLead":"\"Bakizott\" a Samsung elnöke, amikor egymillió eladott Galaxy Foldról beszélt.","id":"20191216_samsung_galaxy_fold_1_millio_eladas_osszehajthato_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56570276-8b16-48d2-b55c-ed515f965807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4738fc1-68d3-4dc3-ada6-424ef0dc9124","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_samsung_galaxy_fold_1_millio_eladas_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. december. 16. 10:33","title":"Cáfol a Samsung: bakizott az elnök, valójában mégsem adtak el 1 millió összehajtható telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]