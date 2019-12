Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60825cf8-3b4a-4463-bb10-1a72011993ef","c_author":"Csányi Nikolett - Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Válságstáb alakult Magyarkanizsán az egyre több érkező menekült miatt, a határhoz közeli vajdasági kisvárosban mind elfogytak a boltokból a gumicsónakok, mert vannak, akik azzal vágnak neki a Tiszának, más üzletek azonban nem hajlandók kiszolgálni az idegeneket. Videó.","shortLead":"Válságstáb alakult Magyarkanizsán az egyre több érkező menekült miatt, a határhoz közeli vajdasági kisvárosban mind...","id":"20191217_migracio_szerbia_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60825cf8-3b4a-4463-bb10-1a72011993ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09e149c-7332-4df6-b6b6-8040cd1aa7ac","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_migracio_szerbia_video","timestamp":"2019. december. 17. 14:00","title":"A gumicsónakokat is elkapkodták a Magyarországra tartó menekültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01fe25e5-15b2-4c52-a19d-84ecc0831df9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A VHS-korszakban komoly fegyvertény volt egy lejátszó, de még többet jelentett a filmekről megszerzett tudás. Az Odeon videótékásai olyan profin válogattak, hogy Pálfi György szerint társszerzővé váltak egyik filmjében. Volt egyszer egy téka, második rész. ","shortLead":"A VHS-korszakban komoly fegyvertény volt egy lejátszó, de még többet jelentett a filmekről megszerzett tudás. Az Odeon...","id":"20191217_Doku360_Volt_egyszere_egy_teka_masodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01fe25e5-15b2-4c52-a19d-84ecc0831df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2783ed-0252-4535-abc3-298ee001852c","keywords":null,"link":"/360/20191217_Doku360_Volt_egyszere_egy_teka_masodik_resz","timestamp":"2019. december. 17. 19:00","title":"Doku360: \"Akkoriban nem tudtál utánanézni a filmeknek a neten, mi voltunk az IMDb\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ddbf59-57cb-461e-8b4b-1651d64680ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy baráti társaság emlékezetes karácsonyi ajándékkal kedveskedett Angelicának.","shortLead":"Egy baráti társaság emlékezetes karácsonyi ajándékkal kedveskedett Angelicának.","id":"20191217_360_ezer_forintos_borravalot_kapott_egy_pincerno_New_Jerseyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19ddbf59-57cb-461e-8b4b-1651d64680ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959da8fc-2273-4263-8f7f-b80d4b8862e5","keywords":null,"link":"/elet/20191217_360_ezer_forintos_borravalot_kapott_egy_pincerno_New_Jerseyben","timestamp":"2019. december. 17. 16:46","title":"360 ezer forintos borravalót kapott egy pincérnő New Jersey-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c16609e2-3b47-4795-bd6f-b69ba8b4c2f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tudják megfékezni a bozóttüzeket Ausztráliában, már a fővárosban élők is veszélyben vannak.","shortLead":"Nem tudják megfékezni a bozóttüzeket Ausztráliában, már a fővárosban élők is veszélyben vannak.","id":"20191219_Ausztralia_bozottuz_evakualas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c16609e2-3b47-4795-bd6f-b69ba8b4c2f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aacb3ed4-1668-49bb-b57f-0bf93bdd9aa2","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_Ausztralia_bozottuz_evakualas","timestamp":"2019. december. 19. 11:41","title":"Már Sydney-t fenyegeti a bozóttűz, szükségállapotot rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89323565-0a66-4256-b75d-16ad79c36f40","c_author":"HVG","category":"360","description":"A pártok mind korruptak – szól az általános vélekedés. Kérdés, melyiket mennyire tartják annak, és hogy ez mennyire befolyásolja a szavazókat.","shortLead":"A pártok mind korruptak – szól az általános vélekedés. Kérdés, melyiket mennyire tartják annak, és hogy ez mennyire...","id":"201951__partok__korrupcio__medianfelmeres__elnezesunket_kerik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89323565-0a66-4256-b75d-16ad79c36f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58edf811-fdaf-4272-b767-83bc76d35591","keywords":null,"link":"/360/201951__partok__korrupcio__medianfelmeres__elnezesunket_kerik","timestamp":"2019. december. 19. 11:00","title":"A Fidesz-szavazók többsége szerint is korrupt a pártjuk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab19f85-2a18-4965-9201-5eeeeb43ded3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó első belsőégésű motor nélkül modelljére az eredetileg tervezettnél kicsit többet kell várnunk.","shortLead":"Az olasz gyártó első belsőégésű motor nélkül modelljére az eredetileg tervezettnél kicsit többet kell várnunk.","id":"20191218_nincs_elfelejtve_jon_az_elso_tisztan_elektromos_ferrari","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ab19f85-2a18-4965-9201-5eeeeb43ded3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8837e5-cf96-45a6-a05f-69ce4d4df659","keywords":null,"link":"/cegauto/20191218_nincs_elfelejtve_jon_az_elso_tisztan_elektromos_ferrari","timestamp":"2019. december. 18. 13:21","title":"Nincs elfelejtve, jön az első tisztán elektromos Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Jóváhagyták a Fiat Chrysler és a PSA egyesülésének végleges feltételeit, 2020 végén vagy 2021 elején zárulhat a fúzió.","shortLead":"Jóváhagyták a Fiat Chrysler és a PSA egyesülésének végleges feltételeit, 2020 végén vagy 2021 elején zárulhat a fúzió.","id":"20191218_Ujabb_nagy_lepest_tettek_a_gigantikus_autoipari_egyesules_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc99bb34-42b2-4648-a0ce-0e9b03c90a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a414c167-ede8-438c-a1b7-f90eb8331c7f","keywords":null,"link":"/kkv/20191218_Ujabb_nagy_lepest_tettek_a_gigantikus_autoipari_egyesules_fele","timestamp":"2019. december. 18. 08:38","title":"Újabb nagy lépést tettek a gigantikus autóipari egyesülés felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A meglehetősen gyanús képzések miatt a független országgyűlési képviselő a BRFK korrupciós és gazdasági bűnözés elleni főosztályán tett feljelentést. ","shortLead":"A meglehetősen gyanús képzések miatt a független országgyűlési képviselő a BRFK korrupciós és gazdasági bűnözés elleni...","id":"201912178Hadhazy_rendorseg_korrupcio_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2a0b21-e695-4b4a-98df-1852995ca5f8","keywords":null,"link":"/itthon/201912178Hadhazy_rendorseg_korrupcio_nyomozas","timestamp":"2019. december. 18. 12:34","title":" Hadházy szerint milliókért tartottak álképzéseket, a rendőrség szerint nincs itt semmi látnivaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]