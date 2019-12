Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64d92b04-3d13-493e-8ed2-e82a1c747c41","c_author":"Pozsgai Rebeka, Szabó Yvette","category":"360","description":"A Fidesz megtisztította ifjúsági szervezetét: a korábbi vezetés leváltása látványos volt, a botrányos kifizetőhelyeket viszont csendben tüntették el. ","shortLead":"A Fidesz megtisztította ifjúsági szervezetét: a korábbi vezetés leváltása látványos volt, a botrányos kifizetőhelyeket...","id":"201951_megkopott_feny_eltuntetett_cegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64d92b04-3d13-493e-8ed2-e82a1c747c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083c2ce2-ec96-4af3-91f9-232fafb8336d","keywords":null,"link":"/360/201951_megkopott_feny_eltuntetett_cegek","timestamp":"2019. december. 19. 15:00","title":"Megméretett a politikai harcban a Fidelitas, és könnyűnek találtatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10841390-170f-432d-a18e-491c7df8dc89","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A megújuláshoz állapotváltásra, perspektíva-váltásra van szükség. Az évkörök ünnepei épp ezt teszik kézzelfoghatóvá számunkra. Tegyük élvezetessé az adventi készülődést, és öltöztessük ünneplőbe a lelkünket is.","shortLead":"A megújuláshoz állapotváltásra, perspektíva-váltásra van szükség. Az évkörök ünnepei épp ezt teszik kézzelfoghatóvá...","id":"20191219_7_tipp_a_meghittseg_visszaszerzesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10841390-170f-432d-a18e-491c7df8dc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a09489a-9936-4654-8569-f638294a7ca7","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191219_7_tipp_a_meghittseg_visszaszerzesere","timestamp":"2019. december. 19. 12:15","title":"7 tipp a meghittség visszaszerzésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012efcd9-06f7-43e2-84b2-e4d1783b76a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat intézményt von magához.","shortLead":"Hat intézményt von magához.","id":"20191219_meddosegi_kozpont_kormany_novak_katalin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=012efcd9-06f7-43e2-84b2-e4d1783b76a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e672ca32-7370-419d-8393-33ee1089ba00","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_meddosegi_kozpont_kormany_novak_katalin","timestamp":"2019. december. 19. 14:12","title":"Magántulajdonban lévő meddőségi központokat államosít a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97117d30-15a9-4556-ab7b-8d9b287d6f92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magas ár miatt többeknek csak álom, hogy az Apple fülesével hallgassák a zenét. A Realme szerencsére más üzletpolitikát követ.","shortLead":"A magas ár miatt többeknek csak álom, hogy az Apple fülesével hallgassák a zenét. A Realme szerencsére más...","id":"20191218_realme_buds_air_vezetek_nelkuli_fulhallgato_ar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97117d30-15a9-4556-ab7b-8d9b287d6f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697429bb-4a19-4b87-89c9-fe98b6ceafe2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_realme_buds_air_vezetek_nelkuli_fulhallgato_ar","timestamp":"2019. december. 18. 18:03","title":"Olcsó AirPods-klónt készített a Realme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a980149-9ffc-4fb7-b977-70572bac2b4f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tóth Barnabás Akik maradtak című alkotása egy nagyon szép film, amely rólunk szól, ennek révén közelebb kerülhetünk magunkhoz, és a világ is megismerhet minket – mondta Káel Csaba filmügyi kormánybiztos az M1-en szerdán.","shortLead":"Tóth Barnabás Akik maradtak című alkotása egy nagyon szép film, amely rólunk szól, ennek révén közelebb kerülhetünk...","id":"20191219_Kael_Csaba_Egyre_tobb_nezot_tudtak_az_alkotok_megkozeliteni_Hollywood_erre_figyelt_fel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a980149-9ffc-4fb7-b977-70572bac2b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2811f930-d3ee-46af-9534-c80c389c7081","keywords":null,"link":"/kultura/20191219_Kael_Csaba_Egyre_tobb_nezot_tudtak_az_alkotok_megkozeliteni_Hollywood_erre_figyelt_fel","timestamp":"2019. december. 19. 09:55","title":"Káel Csaba: Egyre több nézőt tudtak az alkotók megközelíteni, Hollywood erre figyelt fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d11dd324-7c24-4a42-b464-58f6ecf7c926","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyiptomi vándorsáskák inváziója pusztít Szomáliában. 25 éve nem volt ilyen súlyos a helyzet, a fertőzés ráadásul tovább terjedhet, már most is érinti Etiópiát – közölte az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete, a FAO.","shortLead":"Egyiptomi vándorsáskák inváziója pusztít Szomáliában. 25 éve nem volt ilyen súlyos a helyzet, a fertőzés ráadásul...","id":"20191219_saskajaras_szomalia_etiopia_ensz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d11dd324-7c24-4a42-b464-58f6ecf7c926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d4a70b-020f-456e-a1a7-faf7545b9e29","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_saskajaras_szomalia_etiopia_ensz","timestamp":"2019. december. 19. 19:03","title":"Olyan súlyos a sáskajárás Afrikában, hogy két országot is komoly veszélybe sodort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8a73587-0ca7-4750-bb43-c0fd6ca4ebb7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gól nélküli döntetlennel zárult a Barcelona és a Real Madrid rangadója szerdán. A meccset az La Ligának még a 10. fordulójából pótolták.","shortLead":"Gól nélküli döntetlennel zárult a Barcelona és a Real Madrid rangadója szerdán. A meccset az La Ligának még a 10...","id":"20191218_Nem_birt_egymassal_a_Barcelona_es_a_Real_Madrid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8a73587-0ca7-4750-bb43-c0fd6ca4ebb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3ee88f-7c8c-4d1f-99c2-3e6b982804c2","keywords":null,"link":"/sport/20191218_Nem_birt_egymassal_a_Barcelona_es_a_Real_Madrid","timestamp":"2019. december. 18. 22:05","title":"Nem bírt egymással a Barcelona és a Real Madrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus tavalyi vagyonnyilatkozata alapján hatezer forintja sem volt a bankban.","shortLead":"A politikus tavalyi vagyonnyilatkozata alapján hatezer forintja sem volt a bankban.","id":"20191220_Simonka_szegeny_mint_a_templom_egere_mibol_koboznak_el_850_milliot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143a106a-501e-4d5a-b0a9-1163ec43142e","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_Simonka_szegeny_mint_a_templom_egere_mibol_koboznak_el_850_milliot","timestamp":"2019. december. 20. 09:42","title":"Simonka hivatalosan szegény, mint a templom egere. Miből koboznak el így 850 milliót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]