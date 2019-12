Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"995c7eaa-4c19-4188-b283-6842e7326bf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudták megmenteni.","shortLead":"Nem tudták megmenteni.","id":"20191220_Ongyilkos_lett_az_Ujpalotan_elfogott_fegyveres_szokeveny_a_bortonben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=995c7eaa-4c19-4188-b283-6842e7326bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ecd884-8d19-4855-b513-0ae964fbdab9","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_Ongyilkos_lett_az_Ujpalotan_elfogott_fegyveres_szokeveny_a_bortonben","timestamp":"2019. december. 20. 10:34","title":"Öngyilkos lett az Újpalotán elfogott fegyveres szökevény a börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e3f05d-b6d1-42c7-af07-eb8d352cb45e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy egész iparág épül arra, hogy az okostelefonokból kinyert lokációs adatokat a cégek hasznosítani tudják. A New York Times ezzel kapcsolatos nyomozása arra világít rá, milyen veszélyes ez, és miért nehéz kivédeniük a felhasználóknak.","shortLead":"Egy egész iparág épül arra, hogy az okostelefonokból kinyert lokációs adatokat a cégek hasznosítani tudják. A New York...","id":"20191220_helyadat_helymeghatarozas_lekovetes_tavolrol_adatgyujtes_lokacios_adat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92e3f05d-b6d1-42c7-af07-eb8d352cb45e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5ead83-f3ee-42b1-9f8c-3a00e4f90387","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_helyadat_helymeghatarozas_lekovetes_tavolrol_adatgyujtes_lokacios_adat","timestamp":"2019. december. 20. 14:03","title":"Azt hiszi, hogy önt nem követik le távolról? Simán lehet, hogy téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dabc6eed-397f-4520-80c8-0d5215833f82","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Orbán Gáspárnak éppúgy meg kellett volna tagadnia apja segítségét, mint Szent Ferencnek – mondja Iványi Gábor. A HVG-nek adott interjúban a lelkész beszél Orbánnal való megismerkedéséről, az SZDSZ-ről, és az egyházak helyzetéről is. \r

","shortLead":"Orbán Gáspárnak éppúgy meg kellett volna tagadnia apja segítségét, mint Szent Ferencnek – mondja Iványi Gábor...","id":"20191218_Ivanyi_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dabc6eed-397f-4520-80c8-0d5215833f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859bbf35-d944-4026-a6cc-e3e353217677","keywords":null,"link":"/360/20191218_Ivanyi_interju","timestamp":"2019. december. 20. 07:00","title":"Iványi: Ha Hitler rothadt alma, Orbán dohos mogyoró, de egyik sem való a karácsonyi kosárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sándor-palota megdobálása miatt a Menhely Alapítvány krízisautó programjában fog dolgozni. ","shortLead":"A Sándor-palota megdobálása miatt a Menhely Alapítvány krízisautó programjában fog dolgozni. ","id":"20191219_kozmunka_Gulyas_Marton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c3ee3d-5c2b-4dc3-8e25-ec0a51904329","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_kozmunka_Gulyas_Marton","timestamp":"2019. december. 19. 20:40","title":"Megkezdte a rá kiszabott közmunkát Gulyás Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9baa4287-daf8-4992-8945-5d407388ccb7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az egyetlen valódi megoldás a klímaváltozás ellen, vagy veszélyes alternatíva, ami elveszi a pénzt és az időt a megújuló energiaforrások elől. Élesen eltérnek a vélemények az atomenergiáról. Bemutatjuk az érveket pró és kontra.","shortLead":"Az egyetlen valódi megoldás a klímaváltozás ellen, vagy veszélyes alternatíva, ami elveszi a pénzt és az időt...","id":"20191221_Atomenergia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9baa4287-daf8-4992-8945-5d407388ccb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c25061f-0e78-4192-961f-02e546c3dcb6","keywords":null,"link":"/360/20191221_Atomenergia","timestamp":"2019. december. 21. 16:00","title":"A világ legdrágább vízforralója, amely segíthet mérsékelni a klímaváltozást. Vagy nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c4644b-119c-47ac-a831-1a83ffbdf7b4","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Oszlassuk el azt a képet, ami a magyar ember fejében élhet a magasztos brit társadalomról: a mostani választáson bebizonyosodott, hogy Nagy-Britannia is ugyanúgy el van veszve a problémáival, mint bármely más ország. A gazdagok és a nyugdíjasok erősebbek, mint a szegények és a fiatalok; az egybites üzenetek hatásosabbak, mint a komplex programok; a politikai PR pedig csodásan működik, pláne, ha az ellenzék kellő inkompetenciával járul hozzá. Ismerős?","shortLead":"Oszlassuk el azt a képet, ami a magyar ember fejében élhet a magasztos brit társadalomról: a mostani választáson...","id":"20191221_Brit_valasztas_magyar_modra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09c4644b-119c-47ac-a831-1a83ffbdf7b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a0e9fd8-ad0e-4864-8604-e53771a75ef4","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Brit_valasztas_magyar_modra","timestamp":"2019. december. 21. 16:30","title":"Amikor Boris Johnson Orbán Viktort játszik, avagy brit választás magyar módra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2154fcea-43d3-45c6-8ce5-a6f4a7b8f409","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljes útlezárás van érvényben a 74106-os úton.","shortLead":"Teljes útlezárás van érvényben a 74106-os úton.","id":"20191220_Fanak_csapodott_egy_auto_Zalaegerszegnel_ketten_meghaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2154fcea-43d3-45c6-8ce5-a6f4a7b8f409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd6a146-1cfc-4b60-9fb7-a1b00c21993e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191220_Fanak_csapodott_egy_auto_Zalaegerszegnel_ketten_meghaltak","timestamp":"2019. december. 20. 17:51","title":"Fának csapódott egy autó Zalaegerszegnél, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a329906-ce15-435d-8bd1-3807e536e3e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Tenni kell” – üzente a párt.","shortLead":"„Tenni kell” – üzente a párt.","id":"20191220_Raszoruloknak_osztott_etelt_a_Parbeszed_a_Blahan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a329906-ce15-435d-8bd1-3807e536e3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2485ef50-af3e-428f-a9a0-b8df22d79079","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_Raszoruloknak_osztott_etelt_a_Parbeszed_a_Blahan","timestamp":"2019. december. 20. 13:27","title":"Rászorulóknak osztott ételt a Párbeszéd a Blahán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]