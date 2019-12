Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d791453e-6ff7-427e-9d30-0378d64c6382","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év végéhez közeledve ismét összegezte a SplashData, hogy melyek voltak az évben legtöbbször használt rossz jelszavai. Az első helyezett évek óta tartja magát, de van több új belépő is.","shortLead":"Az év végéhez közeledve ismét összegezte a SplashData, hogy melyek voltak az évben legtöbbször használt rossz...","id":"20191226_2019_legrosszabb_jelszavai_rossz_jelszo_gyenge_jelszo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d791453e-6ff7-427e-9d30-0378d64c6382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b480e18f-2515-4ab1-bfc5-546fed9e0517","keywords":null,"link":"/tudomany/20191226_2019_legrosszabb_jelszavai_rossz_jelszo_gyenge_jelszo","timestamp":"2019. december. 26. 08:03","title":"Íme a 100 legrosszabb jelszó 2019-ből – ugye az öné nincs köztük?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbd6ed6-1bb9-4b2d-a1e2-cff3613a0a86","c_author":"HVG360","category":"kultura","description":"Az elmúlt hónapokban nyolc kiváló dokumentumfilmet mutattunk be a hvg360 válogatásában, a doku360-ban. Az első volt a sorban az Osztálytalálkozó, most az ünnepek alatt ingyenesen hozzáférhetővé tesszük a teljes filmet. A cikkben megtalálja a három részt. ","shortLead":"Az elmúlt hónapokban nyolc kiváló dokumentumfilmet mutattunk be a hvg360 válogatásában, a doku360-ban. Az első volt...","id":"20191225_Karacsonyi_ajandek_a_doku360tol_Osztalytalalkozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dbd6ed6-1bb9-4b2d-a1e2-cff3613a0a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"020de38c-67c5-4514-a8db-e335d949b57c","keywords":null,"link":"/kultura/20191225_Karacsonyi_ajandek_a_doku360tol_Osztalytalalkozo","timestamp":"2019. december. 25. 11:00","title":"Karácsonyi ajándék a hvg360-tól: Osztálytalálkozó, a teljes film ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03b337b-5e6f-4bab-8a6e-ef70fb543c05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan egyre sokoldalúbbá válnak az okostelefonok, a kerékpáros navigációk továbbra is jó szolgálatot tehetnek: jobban bírják az igénybevételt, egyszerűbb a használatuk és pontosabbak is. Ez különösen a túrázóknak lehet fontos, az ő számukra is készült az általunk is kipróbált Mio Cyclo 215, illetve a 605 HC típusú készülék.","shortLead":"Ugyan egyre sokoldalúbbá válnak az okostelefonok, a kerékpáros navigációk továbbra is jó szolgálatot tehetnek: jobban...","id":"20191226_mio_cyclo_215_605_kerekpar_navigacio_teszt_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f03b337b-5e6f-4bab-8a6e-ef70fb543c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613bd0cd-c90b-4015-96d0-f93a243bcc64","keywords":null,"link":"/tudomany/20191226_mio_cyclo_215_605_kerekpar_navigacio_teszt_velemeny","timestamp":"2019. december. 26. 12:03","title":"Túrára fel: bringakomputereket teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34401e88-22ff-4b11-8a12-293d05e76c5f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kaliforniai Szilícium-völgyben teljesít majd szolgálatot.","shortLead":"A kaliforniai Szilícium-völgyben teljesít majd szolgálatot.","id":"20191225_Munkaba_allt_a_vilag_elso_elektromos_tuzolto_autoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34401e88-22ff-4b11-8a12-293d05e76c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86156bb9-dea0-4e90-95f9-e2147a259a19","keywords":null,"link":"/cegauto/20191225_Munkaba_allt_a_vilag_elso_elektromos_tuzolto_autoja","timestamp":"2019. december. 25. 10:14","title":"Hamarosan munkába áll a világ első elektromos tűzoltóautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148b05da-0065-45fb-9a82-7fae732e68de","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A város kormányzata szerint szégyenletes dolog megzavarni a karácsonyi hangulatot.

","shortLead":"A város kormányzata szerint szégyenletes dolog megzavarni a karácsonyi hangulatot.

","id":"20191225_Karacsony_elso_napja_sem_telt_el_osszecsapasok_nelkul_Hongkongban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=148b05da-0065-45fb-9a82-7fae732e68de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c82cc2b8-028d-4db9-b76c-509b73e86ed2","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_Karacsony_elso_napja_sem_telt_el_osszecsapasok_nelkul_Hongkongban","timestamp":"2019. december. 25. 21:39","title":"Karácsony első napja sem telt el összecsapások nélkül Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b666dc-bffd-4248-a508-e15afc0652a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A különleges olasz sportkocsit a magyar rendszerváltáskor vette át osztrák tulajdonosa. ","shortLead":"A különleges olasz sportkocsit a magyar rendszerváltáskor vette át osztrák tulajdonosa. ","id":"20191226_a_szokasosnal_is_ritkabb_ferrari_f40_varja_uj_gazdajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32b666dc-bffd-4248-a508-e15afc0652a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e164e55c-fa74-4bae-b391-a21148d12146","keywords":null,"link":"/cegauto/20191226_a_szokasosnal_is_ritkabb_ferrari_f40_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2019. december. 26. 06:41","title":"A szokásosnál is ritkább Ferrari F40 várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2874547-fc1f-40ff-aa32-4f89bc87f885","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A karácsonykor hullott csapadék ellenére tovább pusztítanak a bozóttüzek Ausztrália legnagyobb városa, Sydney környékén, ahol az ott élők attól tartanak, hogy a közeli Kék-hegységben tomboló két jelentős méretű tűz összeér, és gigantikus kiterjedésűvé nő a napokban várt újabb extrém hőségben.

","shortLead":"A karácsonykor hullott csapadék ellenére tovább pusztítanak a bozóttüzek Ausztrália legnagyobb városa, Sydney...","id":"20191225_Az_eso_sem_tudta_megfekezni_a_bozottuzeket_Sydneynel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2874547-fc1f-40ff-aa32-4f89bc87f885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bafeb8d-f2dc-4294-ab83-ed1b9db30383","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_Az_eso_sem_tudta_megfekezni_a_bozottuzeket_Sydneynel","timestamp":"2019. december. 25. 17:45","title":"Az eső sem tudta megfékezni a bozóttüzeket Sydneynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc14c51-e98e-4de7-8af0-f5d0dd317fb5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány héten belül piacra kerülhet a Samsung idei második csúcstelefonjának (Galaxy Note10) olcsóbb változata. A kiszivárgott specifikációk alapján úgy tűnik, érdemes (volt) várni rá.","shortLead":"Néhány héten belül piacra kerülhet a Samsung idei második csúcstelefonjának (Galaxy Note10) olcsóbb változata...","id":"20191225_samsung_galaxy_note10_lite_specifikacioi_android_spen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bc14c51-e98e-4de7-8af0-f5d0dd317fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fccf1ab-bddc-485f-8a1d-7b589125d3be","keywords":null,"link":"/tudomany/20191225_samsung_galaxy_note10_lite_specifikacioi_android_spen","timestamp":"2019. december. 25. 10:03","title":"Nincs titok többé: kiszivárgott az olcsóbb Galaxy Note10 valamennyi fontos jellemzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]