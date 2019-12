Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45b10737-aa0a-4070-b288-f9076df1ce6d","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"elet","description":"Blogíró, bestsellerszerző, boldogságkutató, motivációs tréner, manapság pedig mozgóképes vonalra váltott. Mosolyka, azaz Hozleiter Fanny és férje, Sándor (Sankó), valamint Vékony Zoli producer a közelmúltban fejezték be első közös filmjük, a Mosolyka – Majd helyett MOST forgatását. Csuja Imrétől Udvaros Dorottyáig, Kiss Tibitől Szabó Győzőig a művészvilág nagy nevei csatlakoztak a szerethetőnek és különlegesnek ígérkező vállalkozáshoz. Mosolyka történetére ugyanis tényleg azt lehet mondani, hogy filmbe illő. ","shortLead":"Blogíró, bestsellerszerző, boldogságkutató, motivációs tréner, manapság pedig mozgóképes vonalra váltott. Mosolyka...","id":"20191227_Hozleiter_Fanny_Mosolyka_Nem_akarom_senkivel_elhitetni_hogy_mindig_boldog_vagyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45b10737-aa0a-4070-b288-f9076df1ce6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2ebf98-9585-46f6-ae48-9930ec43adf1","keywords":null,"link":"/elet/20191227_Hozleiter_Fanny_Mosolyka_Nem_akarom_senkivel_elhitetni_hogy_mindig_boldog_vagyok","timestamp":"2019. december. 27. 20:00","title":"Hozleiter Fanny Mosolyka: Nem akarom elhitetni, hogy mindig boldog vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a08003-6651-4854-8cd8-0c53b7c0f72e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok zöme egyetemista.","shortLead":"Az áldozatok zöme egyetemista.","id":"20191228_Pokolgepes_merenyletben_tobben_meghaltak_a_szomaliai_fovarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78a08003-6651-4854-8cd8-0c53b7c0f72e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2111388a-2210-45a8-88cd-82a6b7f5b5f1","keywords":null,"link":"/vilag/20191228_Pokolgepes_merenyletben_tobben_meghaltak_a_szomaliai_fovarosban","timestamp":"2019. december. 28. 09:14","title":"Több mint kilencvenen meghaltak a szomáliai pokolgépes merényletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee6850cb-c47b-4bfb-8717-3db08abe22b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat még a biciklire is felmászott, miközben megitatták.\r

","shortLead":"Az állat még a biciklire is felmászott, miközben megitatták.\r

","id":"20191227_szomjas_koala_ausztralia_biciklisek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee6850cb-c47b-4bfb-8717-3db08abe22b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a6eca77-4e86-4fc6-9174-9966932daa94","keywords":null,"link":"/elet/20191227_szomjas_koala_ausztralia_biciklisek","timestamp":"2019. december. 27. 21:49","title":"Kerékpárostól kunyerált inni a kiszáradt koala – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452bbcfe-e9b8-49dc-9948-ed311b345e0c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mi másra lenne jó az év utolsó szombatja?","shortLead":"Mi másra lenne jó az év utolsó szombatja?","id":"20191228_Tejbol_es_kavescseszekbol_keszult_el_a_vilag_legnagyobb_Tutanhamonmaszkja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=452bbcfe-e9b8-49dc-9948-ed311b345e0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cdf0995-09b5-4e90-8576-3594dfa486df","keywords":null,"link":"/elet/20191228_Tejbol_es_kavescseszekbol_keszult_el_a_vilag_legnagyobb_Tutanhamonmaszkja","timestamp":"2019. december. 28. 16:01","title":"Tejből és kávéból készült egy gigantikus Tutanhamon-maszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812dceaa-792b-451c-a865-c71180f50f94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár negyedik negyedéve vezeti a legkelendőbb telefonok listáját az Apple egyik modellje.","shortLead":"Immár negyedik negyedéve vezeti a legkelendőbb telefonok listáját az Apple egyik modellje.","id":"20191227_counterpoint_research_2019_q3_apple_iphone_xr_legkelenedobb_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=812dceaa-792b-451c-a865-c71180f50f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490d03c3-f555-444d-89c9-6303828af0cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191227_counterpoint_research_2019_q3_apple_iphone_xr_legkelenedobb_telefon","timestamp":"2019. december. 27. 08:03","title":"Ezek a telefonok voltak a világ kedvencei 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f5650f-8c6e-4ea5-98d0-7670c5839526","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Herczeg András úgy fogalmazott, azzal szolgálja a klub javát, ha távozik.","shortLead":"Herczeg András úgy fogalmazott, azzal szolgálja a klub javát, ha távozik.","id":"20191227_dvsc_debrecen_herczeg_andras_edzo_lemondas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35f5650f-8c6e-4ea5-98d0-7670c5839526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3668b4-3d8e-4696-ab51-2cac7673b20c","keywords":null,"link":"/sport/20191227_dvsc_debrecen_herczeg_andras_edzo_lemondas","timestamp":"2019. december. 27. 19:47","title":"Lemondott a Debrecen vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a93769-d068-480f-b3cb-0fac9a4672b1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Idővel a hagyományos légitársaságokra is kiterjesztenék az akciótervet.","shortLead":"Idővel a hagyományos légitársaságokra is kiterjesztenék az akciótervet.","id":"20191228_Uj_fogyasztovedelmi_szabalyokkal_segitenek_a_fapados_legitarsasagok_utasait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42a93769-d068-480f-b3cb-0fac9a4672b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ebd9ae2-9d2c-4bae-ba8b-9098894eb604","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191228_Uj_fogyasztovedelmi_szabalyokkal_segitenek_a_fapados_legitarsasagok_utasait","timestamp":"2019. december. 28. 15:06","title":"Új fogyasztóvédelmi szabályokkal segítenék a fapados légitársaságok utasait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba28da4-c689-4db2-b292-f73c930d27c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191226_Egy_utolso_karacsonyi_cukisag_kisfilm_a_2019es_ev_mentett_allatairol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bba28da4-c689-4db2-b292-f73c930d27c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ad3e8c-6809-4faf-a91b-986ea9a62ca0","keywords":null,"link":"/elet/20191226_Egy_utolso_karacsonyi_cukisag_kisfilm_a_2019es_ev_mentett_allatairol","timestamp":"2019. december. 26. 21:45","title":"Egy utolsó karácsonyi cukiság: kisfilm a 2019-es év mentett állatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]