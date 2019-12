Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az év utolsó meccsén 5-0-ra kikapott Dubajtól az Ittihad Kalba.","shortLead":"Az év utolsó meccsén 5-0-ra kikapott Dubajtól az Ittihad Kalba.","id":"20191229_Csunyan_eltangaltak_Dzsudzsakekat_Dubajban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"076721cb-7b74-41b8-aa91-d04307a22293","keywords":null,"link":"/sport/20191229_Csunyan_eltangaltak_Dzsudzsakekat_Dubajban","timestamp":"2019. december. 29. 11:20","title":"Csúnyán eltángálták Dzsudzsákékat Dubajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850f2849-47cf-4327-99b1-5a8e8b312827","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Évértékelő podcast a politológussal arról, hogy mennyire instabil a Nemzeti Együttműködés Rendszere, eldől-e 2020-ban, hogy ki az ellenzék vezető ereje, illetve mi a legnagyobb kockázat a Fidesz számára.","shortLead":"Évértékelő podcast a politológussal arról, hogy mennyire instabil a Nemzeti Együttműködés Rendszere, eldől-e 2020-ban...","id":"20191228_Csizmadia_Ervin_a_Fulkeben_Nem_Orban_farad_hanem_a_kozonseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=850f2849-47cf-4327-99b1-5a8e8b312827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a9040e-a168-4d68-9815-f725addd349a","keywords":null,"link":"/itthon/20191228_Csizmadia_Ervin_a_Fulkeben_Nem_Orban_farad_hanem_a_kozonseg","timestamp":"2019. december. 28. 07:00","title":"Csizmadia Ervin a Fülkében: Nem Orbán fárad, hanem a közönség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25306802-3f3e-427b-81ac-a7e9d5b24fc6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Avangard szuperrakéta Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint nukleáris töltettel is felszerelhető, a hangsebesség több mint hússzorosával repül és nincs védelmi rendszer, amely megállítaná.","shortLead":"Az Avangard szuperrakéta Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint nukleáris töltettel is felszerelhető, a hangsebesség több...","id":"20191229_avangard_nuklearis_toltet_robbanofej_oroszorszag_raketa_vlagyimir_putyin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25306802-3f3e-427b-81ac-a7e9d5b24fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa77157-c8ac-4f22-bdf4-ca76ebffae70","keywords":null,"link":"/tudomany/20191229_avangard_nuklearis_toltet_robbanofej_oroszorszag_raketa_vlagyimir_putyin","timestamp":"2019. december. 29. 13:03","title":"Hadrendbe állt az új orosz csodafegyver, amilyen Putyin szerint senki másnak nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bfce707-ec49-425b-9c99-11509626a000","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gépén talált fotók cáfolták az állításait.","shortLead":"A gépén talált fotók cáfolták az állításait.","id":"20191228_Napfelkeltet_mondott_de_katonai_tamaszpontot_fotozott_Floridaban_egy_kinai_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bfce707-ec49-425b-9c99-11509626a000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0517c28b-3987-4aa5-b398-2e6e28fe678f","keywords":null,"link":"/vilag/20191228_Napfelkeltet_mondott_de_katonai_tamaszpontot_fotozott_Floridaban_egy_kinai_ferfi","timestamp":"2019. december. 28. 08:57","title":"Napfelkeltét mondott, de katonai támaszpontot fotózott Floridában egy kínai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miskolcon egy lakóház gyulladt ki, Vas megyében egy családi ház tetőszerkezete ég.","shortLead":"Miskolcon egy lakóház gyulladt ki, Vas megyében egy családi ház tetőszerkezete ég.","id":"20191229_Ket_ego_hazhoz_riasztottak_a_tuzoltokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b224a192-035d-4c0e-9529-d24fb9e93602","keywords":null,"link":"/itthon/20191229_Ket_ego_hazhoz_riasztottak_a_tuzoltokat","timestamp":"2019. december. 29. 09:00","title":"Két égő házhoz riasztották a tűzoltókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ez több mint a háromnegyede.","shortLead":"Ez több mint a háromnegyede.","id":"20191228_Tobb_mint_17_milliard_forintert_valtottak_be_eddig_rezsiutalvanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57665fa9-ec16-4bdb-b37e-83c15fa8cce0","keywords":null,"link":"/itthon/20191228_Tobb_mint_17_milliard_forintert_valtottak_be_eddig_rezsiutalvanyt","timestamp":"2019. december. 28. 10:52","title":"Több mint 17 milliárd forintért váltottak be eddig rezsiutalványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Letartóztatták a férfit, aki két testvérét is megkéselte.","shortLead":"Letartóztatták a férfit, aki két testvérét is megkéselte.","id":"20191228_Keseles_lett_a_rozsalyi_testverek_kozos_karacsonyozasanak_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054f4b3d-205b-4608-98d2-f6a0ca10c24b","keywords":null,"link":"/elet/20191228_Keseles_lett_a_rozsalyi_testverek_kozos_karacsonyozasanak_vege","timestamp":"2019. december. 28. 16:58","title":"Késelés lett a rozsályi testvérek közös karácsonyozásának vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb4e64d-b766-447b-8ca4-7c40142494e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20191229_Facebookon_elozik_a_nagyszabasu_ukrajnai_fogolycseret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bb4e64d-b766-447b-8ca4-7c40142494e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb13b784-c5e8-4093-87d9-8a6db8ba5863","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Facebookon_elozik_a_nagyszabasu_ukrajnai_fogolycseret","timestamp":"2019. december. 29. 12:46","title":"A Facebookon élőzik a nagyszabású ukrajnai fogolycserét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]