Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75d7a6dc-7858-4325-a149-86833c6f9a06","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Idén minden huszadik vásárló külföldi volt a magyar lakáspiacon.","shortLead":"Idén minden huszadik vásárló külföldi volt a magyar lakáspiacon.","id":"20191229_ingatlanpiac_2020_lakasvasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75d7a6dc-7858-4325-a149-86833c6f9a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7ad7bb-f8e4-4e56-8c5e-74447351a619","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191229_ingatlanpiac_2020_lakasvasarlas","timestamp":"2019. december. 29. 11:40","title":"Fordulatot várnak az ingatlanpiacon 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109da510-c922-46fb-bc65-62c386b6ef54","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az Ausztriában élők közel ötöde nem ott született, a világ legélhetőbb városában ehhez képest is több, mint kétszeres a bevándorlók aránya.","shortLead":"Az Ausztriában élők közel ötöde nem ott született, a világ legélhetőbb városában ehhez képest is több, mint kétszeres...","id":"20191228_Becs_lakoinak_40_szazaleka_kulfoldi_szarmazasu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=109da510-c922-46fb-bc65-62c386b6ef54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8ea011-2cc0-4980-a48a-5b54e58090e2","keywords":null,"link":"/elet/20191228_Becs_lakoinak_40_szazaleka_kulfoldi_szarmazasu","timestamp":"2019. december. 28. 18:26","title":"Bécs lakóinak 40 százaléka külföldi származású","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7728e016-3bc9-4d60-8faf-62b8470775b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év nagy gazdasági-politikai történetei, izgalmas egyéni sztorik és kicsit számunkra is meglepően népszerű hírek is bekerültek 2019 legolvasottabb gazdasági cikkei közé. Sokféleképp lehetne összefoglalni az év történéseit, mi ezúttal azt néztük meg, önök melyik cikkeinket olvasták a leginkább a Gazdaság és a Vállalkozás rovatokban.","shortLead":"Az év nagy gazdasági-politikai történetei, izgalmas egyéni sztorik és kicsit számunkra is meglepően népszerű hírek is...","id":"20191229_Es_akkor_vajna_utalvany_notre_dame_karacsony_ceu_korrupcio_youtube_lidl_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7728e016-3bc9-4d60-8faf-62b8470775b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe4ed77-a888-4302-a908-fcdad0cd78e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191229_Es_akkor_vajna_utalvany_notre_dame_karacsony_ceu_korrupcio_youtube_lidl_2019","timestamp":"2019. december. 29. 07:00","title":"És akkor megnéztük, mi érdekelte önöket 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c410563-c8d7-4fdd-93cb-ac3c2cb5956a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sokat kellett várni az első hivatalos jelöltállításra.","shortLead":"Nem sokat kellett várni az első hivatalos jelöltállításra.","id":"20191228_Az_ellenzeki_jelolt_mar_az_elso_napon_le_is_adta_a_kello_szamu_alairast_Dunaujvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c410563-c8d7-4fdd-93cb-ac3c2cb5956a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0c3991-6bca-40f7-94ce-93b907513577","keywords":null,"link":"/itthon/20191228_Az_ellenzeki_jelolt_mar_az_elso_napon_le_is_adta_a_kello_szamu_alairast_Dunaujvarosban","timestamp":"2019. december. 28. 18:37","title":"Az ellenzéki jelölt már az első napon le is adta a kellő számú aláírást Dunaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b43e6c-6932-49ca-84f0-1789a038d57c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Még jó, hogy kilépnek az EU-ból, nincs többé GDPR.","shortLead":"Még jó, hogy kilépnek az EU-ból, nincs többé GDPR.","id":"20191228_Nem_csak_az_ujevi_kituntetettek_listajat_adta_ki_a_brit_kormany_hanem_veletlenul_a_lakcimeiket_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58b43e6c-6932-49ca-84f0-1789a038d57c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176d1dec-0c57-47fa-afa0-0377e267bbd0","keywords":null,"link":"/kultura/20191228_Nem_csak_az_ujevi_kituntetettek_listajat_adta_ki_a_brit_kormany_hanem_veletlenul_a_lakcimeiket_is","timestamp":"2019. december. 28. 21:23","title":"Nem csak az újévi kitüntetettek listáját adta ki a brit kormány, hanem véletlenül a lakcímeiket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mindenütt ott vannak!","shortLead":"Mindenütt ott vannak!","id":"20191229_Tudta_hogy_a_szamvevoszeknek_koszonhetjuk_hogy_meg_demokracia_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059aebab-5645-4aa8-8981-bbe3595bac5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191229_Tudta_hogy_a_szamvevoszeknek_koszonhetjuk_hogy_meg_demokracia_van","timestamp":"2019. december. 29. 10:15","title":"Tudta, hogy a számvevőszéknek köszönhetjük, hogy még demokrácia van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae545cfd-bfd5-42ee-9124-46628536bfb9","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nem kellett sem a moszkvai kenyér, sem a reformkenyér a kelet-berlini főpékmesternek, pedig Moszkvában Gorbacsov már új receptekkel dolgozott. Aztán Berlinben is nagyon megváltozott a menü. Év végi összefoglaló '89-ből – szűk két hónappal a berlini fal leomlása után. ","shortLead":"Nem kellett sem a moszkvai kenyér, sem a reformkenyér a kelet-berlini főpékmesternek, pedig Moszkvában Gorbacsov már új...","id":"20191228_Vilag_privilegizaltjai_egyesuljetek__Eljott_a_paradicsom_1989_december_27","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae545cfd-bfd5-42ee-9124-46628536bfb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2144d981-50cc-40ed-892a-17c04b792368","keywords":null,"link":"/360/20191228_Vilag_privilegizaltjai_egyesuljetek__Eljott_a_paradicsom_1989_december_27","timestamp":"2019. december. 28. 16:30","title":"Világ privilegizáltjai, egyesüljetek! – \"Eljött a paradicsom\", 1989. december 27.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df90710-54c2-4546-8393-204c0772c145","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az év egyik legnagyobb fogása egy gyrost gyártó üzemben volt, csak ott 114 tonna ismeretlen anyagot találtak a hatóság emberei.","shortLead":"Az év egyik legnagyobb fogása egy gyrost gyártó üzemben volt, csak ott 114 tonna ismeretlen anyagot találtak a hatóság...","id":"20191230_veszelyes_aru_nebih_birsag_forgalombol_kivonas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0df90710-54c2-4546-8393-204c0772c145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f4a377-451a-42a1-a540-73b565521b49","keywords":null,"link":"/kkv/20191230_veszelyes_aru_nebih_birsag_forgalombol_kivonas","timestamp":"2019. december. 30. 08:25","title":"Több száz tonna veszélyes árut vont ki a forgalomból az idén a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]