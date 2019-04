Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A magyar teniszező az egyes után párosban sem tudta kivívni a harmadik fordulóba jutást az 5,2 millió euró (1,6 milliárd forint) összdíjazású, monte-carlói salakpályás férfi tenisztornán. Párosban sem jutott tovább Fucsovics

Meg is csókolta az elítéltek lábát. Tizenkét rab lábát mosta meg Ferenc pápa

Új gépsort telepítenek az AGC tatabányai üzemében. Négymilliárd forintból fejlesztik a tatabányai autóüveggyárat, de új dolgozókat nem vesznek fel

Hiába a húsvét, a tojás ára mélypontra került, nem jó most tojóhibridnek lenni. Kellemetlen meglepetést hozott a nyuszi a Tojásszövetségnek

A 448 oldalas dokumentum arra jutott, hogy Trump nem játszott össze az oroszokkal a 2016-os elnökválasztáskor. Nyilvánosságra hozták a Mueller-bizottság Trumpot tisztázó jelentését

Indulhat a húsvéti roham a boltokban, péntektől csak néhány üzlettípus nyithat ki. Így változik a boltok nyitvatartása a hosszú hétvégén

Néhány nappal az ukrajnai elnökválasztás második fordulója előtt az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vizsgálni kezdte azokat a vádakat, melyek szerint a nyerésre álló elnökjelöltet, Volodimir Zelenszkijt a Kremlhez közeli személyek támogatják pénzzel. A vizsgálat akkor kezdődött, amikor a legutóbbi közvélemény-kutatás szerint Zelenszkijre a választók hetven százaléka voksolhat a vasárnapi döntő körben. Utolsó ellentámadásba kezdett a vesztésre álló ukrán elnök

A méhek 2013 élnek a katedrálishoz épült sekrestye tetején lévő kaptárakban. A Notre-Dame méhei is túlélték a tüzet ","shortLead":"Meg is csókolta az elítéltek lábát. ","id":"20190418_Tizenket_rab_labat_mosta_meg_Ferenc_papa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7a7d76-64e7-4277-a173-ae48b2dffcfa","keywords":null,"link":"/elet/20190418_Tizenket_rab_labat_mosta_meg_Ferenc_papa","timestamp":"2019. április. 18. 21:03","title":"Tizenkét rab lábát mosta meg Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5580c947-ac99-4ab7-8b07-52ebb7e04a9e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Új gépsort telepítenek az AGC tatabányai üzemében.","shortLead":"Új gépsort telepítenek az AGC tatabányai üzemében.","id":"20190418_Negymilliard_forintosbol_fejlesztik_a_tatabanyai_autouveggyarat_de_uj_dolgozokat_nem_vesznek_fel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5580c947-ac99-4ab7-8b07-52ebb7e04a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3396229e-5ef8-4bfd-a369-534e4905c706","keywords":null,"link":"/kkv/20190418_Negymilliard_forintosbol_fejlesztik_a_tatabanyai_autouveggyarat_de_uj_dolgozokat_nem_vesznek_fel","timestamp":"2019. április. 18. 12:24","title":"Négymilliárd forintból fejlesztik a tatabányai autóüveggyárat, de új dolgozókat nem vesznek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb8e1d23-eea0-4cb8-a98a-6c641494cbbb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hiába a húsvét, a tojás ára mélypontra került, nem jó most tojóhibridnek lenni.","shortLead":"Hiába a húsvét, a tojás ára mélypontra került, nem jó most tojóhibridnek lenni.","id":"20190418_Kellemetlen_meglepetest_hozott_a_nyuszi_a_Tojasszovetsegnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb8e1d23-eea0-4cb8-a98a-6c641494cbbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ed568d-76cc-4329-8ffd-177d0dcdaff0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190418_Kellemetlen_meglepetest_hozott_a_nyuszi_a_Tojasszovetsegnek","timestamp":"2019. április. 18. 07:10","title":"Kellemetlen meglepetést hozott a nyuszi a Tojásszövetségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 448 oldalas dokumentum arra jutott, hogy Trump nem játszott össze az oroszokkal a 2016-os elnökválasztáskor. ","shortLead":"A 448 oldalas dokumentum arra jutott, hogy Trump nem játszott össze az oroszokkal a 2016-os elnökválasztáskor. ","id":"20190418_Nyilvanossagra_hoztak_a_Muellerbizottsag_Trumpot_tisztazo_jelenteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69bb9721-60f5-4523-b5d4-0349c3300ccb","keywords":null,"link":"/vilag/20190418_Nyilvanossagra_hoztak_a_Muellerbizottsag_Trumpot_tisztazo_jelenteset","timestamp":"2019. április. 18. 17:19","title":"Nyilvánosságra hozták a Mueller-bizottság Trumpot tisztázó jelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6c1d1f-72e9-4f70-91a4-af4002016932","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Indulhat a húsvéti roham a boltokban, péntektől csak néhány üzlettípus nyithat ki.","shortLead":"Indulhat a húsvéti roham a boltokban, péntektől csak néhány üzlettípus nyithat ki.","id":"20190418_Igy_valtozik_a_boltok_nyitva_tartasa_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd6c1d1f-72e9-4f70-91a4-af4002016932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0159a5c5-8c01-4a0e-ba61-a719e0bb8111","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190418_Igy_valtozik_a_boltok_nyitva_tartasa_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2019. április. 18. 11:32","title":"Így változik a boltok nyitvatartása a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány nappal az ukrajnai elnökválasztás második fordulója előtt az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vizsgálni kezdte azokat a vádakat, melyek szerint a nyerésre álló elnökjelöltet, Volodimir Zelenszkijt a Kremlhez közeli személyek támogatják pénzzel. A vizsgálat akkor kezdődött, amikor a legutóbbi közvélemény-kutatás szerint Zelenszkijre a választók hetven százaléka voksolhat a vasárnapi döntő körben.","shortLead":"Néhány nappal az ukrajnai elnökválasztás második fordulója előtt az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vizsgálni kezdte...","id":"20190418_Utolso_ellentamadasba_kezdett_a_vesztesre_allo_ukran_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556e7f04-0184-4dde-bb31-0ea64ac2c60d","keywords":null,"link":"/vilag/20190418_Utolso_ellentamadasba_kezdett_a_vesztesre_allo_ukran_elnok","timestamp":"2019. április. 18. 09:45","title":"Utolsó ellentámadásba kezdett a vesztésre álló ukrán elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4edf0e8-6a3e-4099-86f0-97c84fa80d28","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A méhek 2013 élnek a katedrálishoz épült sekrestye tetején lévő kaptárakban. ","shortLead":"A méhek 2013 élnek a katedrálishoz épült sekrestye tetején lévő kaptárakban. ","id":"20190418_A_NotreDame_mehei_is_tuleltek_a_tuzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4edf0e8-6a3e-4099-86f0-97c84fa80d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69b5612-030a-4f61-853c-eedf0792456b","keywords":null,"link":"/elet/20190418_A_NotreDame_mehei_is_tuleltek_a_tuzet","timestamp":"2019. április. 18. 20:41","title":"A Notre-Dame méhei is túlélték a tüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]