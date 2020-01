Ha mozgásról van szó, az újévi nagy elhatározások listáját mostanában két dolog vezeti: minimum egy félmaraton, de legalább valami jóga. Az internetnek köszönhetően ez utóbbit már a nappalink biztonságos terében is végezhetjük. Az pedig a számok alapján egyértelmű, hogy ezen a terepen ki a piacvezető. Megnéztük, mit tud Adriene Mishler és a Yoga with Adriene. Az ő esetében ugyanis van értelme kijelenteni, hogy csaknem hatmillió ember nem tévedhet.

Adriene Mishler jógacsatornája, a Yoga With Adriene tavaly átlépte az ötmillió követőt a YouTube-on. Most épp a hatmillióhoz közelít, és mivel ez az újévi fogadalmak időszaka, ő pedig most már hagyományosan egy 30 napos kihívással/elköteleződéssel indítja az évet, ezt a mérföldkövet is hamarosan át fogja ugrani. Adriene Mishler online munkásságába beleásva magunkat, meglehetősen határozottan kijelenthetjük, hogy érdemes belevágni.

Mishler 35 éves, Austinban, Texas államban született, és jelenleg is ott él – a videói nagy részét a nappalijában veszi fel. Az édesanyja mexikói, de ő maga csak az elmúlt években kezdett el ismerkedni a származásának a spanyol ágával. Van színészmúltja, ami nyilvánvalóan jól hasznosítható a felvételeknél, de alapvetően tökéletesen illik rá a klisé, hogy önmagát adja.

A jógához persze sokféleképpen lehet hozzáállni, és most nem elsősorban a Németh Sándor-i értelemben vett, démonokat vizionáló hozzáállásra gondolunk. Van, aki kőkeményen beleveti magát a szakirodalomba, B. K. S. Iyengar vaskos köteteinek az elolvasása nélkül rá se lép a jógamatracra. Más csak az Instagram-kompatibilitást veszi alapul: mennyire fotogén az a jógapóz? És csinos-e ez a jóganadrág rajtam? Vannak, akik fellángolásból mennek el egy jógastúdióba, aztán abbahagyják. És vannak, akiket annyira magával ragad, hogy erre teszik fel az életüket, és egymás után végzik el a jógaoktatói tanfolyamokat.

Adriene Mishler a jógázás sallangmentes verzióját kínálja, hozzáférhető, élvezhető, hatékony, és főleg csinálható. A videóiban folyamatosan beszél hozzánk – mármint tényleg az az érzésünk, hogy velünk beszélget. Nem előad, hanem beszélget – fontos különbség. És közben segít hazaérni magunkba, a csontjainkba, izmainkba, a lélegzetünkbe. Elképesztően hatékonyan vesz rá arra, hogy megbeszéljük magunkkal, mit érzünk, mit akarunk, mi zavar, mi nyugtat meg. A kommentelők közül sokan írnak arról, hogy már attól megszabadulnak a stressztől, ha Mishler hangját hallgatják.

Azoknak, akik ódzkodnak a jógastúdiók nyilvánosságától, jó hír, hogy Adriene-nel az elvárások terhét le lehet tenni, nem kell megfelelni – a formátum eleve lehetővé teszi, hogy az ember egyedül, a nappaliban a laptop vagy a telefon társaságában jógázzon, nem kell rákészülni. A legnagyobb erőfeszítés, ahogy ő is sokszor elmondja, az, hogy az ember leterítse a matracot, és elkezdje. Hogy minden nap kiszakítsa rá az időt. Hogy csináljon időt magára.

Apropó, idő. Adriene Mishler YouTube-csatornájának sok erőssége közül az egyik az, hogy nemcsak az épp aktuális bajunk, gondunk alapján választhatunk magunknak videót, hanem az alapján is, mennyi időnk van. Egy teljes óránk? Remek. Húsz percünk? Sima ügy. Öt percünk? Adriene akkor sem hagy cserben. De még másodpercekre is képes lebontani a gyakorlatsort, sőt, a legképtelenebb helyekre is, a repülőgépen végezhető 40 másodperces ajánlata például meggyőz arról, hogy a jóga szó szerint része lehet a mindennapoknak. Még ha ezt el se tudjuk képzelni. Ő elképzeli és megmutatja helyettünk, nekünk.

És akkor még nem beszéltünk arról, hogy nagyobb léptékben is tud gondolkodni, egy-egy hónapos menetrenddel is szolgál, ilyen a most induló januári is, amelybe egyfajta jógakurátori munkát is betesz: a gyakorlásnak íve van, elvisz valahonnan valahová. Ehhez csak minden nap meg kell jelenni a matracon, és csinálni kell. Elköteleződni 30 napra. Ez persze nehezebb, mint ahogyan hangzik, de az ember egyszer csak azt érzi, hogy van értelme, és van eredménye, és ha feltűnik egy ok-okozati mintázat, az megkönnyíti az elköteleződést.

A szándékokra visszatérve, Adriene Mishler vonzerejének az egyik legfontosabb eleme az, amiből szlogent is alkotott: find what feels good, vagyis találd meg azt, amiben jól érzed magad – innen a közösség nevének a rövidítése is FWFG. Az üzenet, ha jól belegondolunk, egészen forradalmi, az élet legtöbb területén és az élet legtöbb szerepében – legyen az dolgozó, szülő, gyerek, felnőtt, iskolás, nyugdíjas – nem igazán tekintjük szempontnak azt, mitől érezzük jól magunkat. Megyünk előre, tesszük, amit kell, és közben eszünkbe sem jut magunkra figyelni. Adriene ezt a figyelmet irányítja vissza, magunkra, és rávezet arra, hogy kitaláljuk, mi a jó nekünk. Ez a felszíneségbe belerokkanó mindennapokban nem is olyan egyszerű, szóval semmi gond, ha beismerjük, segítségre van szükségünk hozzá. És Adriene ebben a segítségnyújtásban nagyon jó.

A másik vonzerő az ingyenesség. Mishler YouTube-csatornáján teljes jógaórákat csinálhatunk végig ingyen. A projektnek van egy fizetős elágazása is, ahol egyfajta tagságot lehet szerezni havi tíz dollárért (ha abból indulunk ki, hogy néhány stúdióban majdnem ennyibe kerül egy óra, akkor igazán baráti árképzéssel dolgozik). A jóga Netflixe – így jellemzi ezt a platformot, ahol több mint 600 videóval, workshopokkal, vlogokkal, exkluzív tartalmakkal és közösségépítéssel várja az mélyebb érdeklődést mutató jógázókat, akik a havi tíz dollárért azt a hízelgő érzést is megkapják, hogy segítenek finanszírozni az ingyenes videókat a sok millió YouTube-látogatónak.

Adriene Mishler mellőzi az ezotériát, cserébe jókat nevet saját magán (néha ki kell jönni a pózból, mert nem lehet nevetés nélkül kibírni). A gyakorlás nála tényleg gyakorlati megtapasztalás, amitől az egész hozzáférhető lesz, még azoknak is, akik úgy gondolják, semmi sem állhat távolabb tőlük a jógánál. A gyakorlást sznobériával ötvöző jógaközösség talán lenézi, viszont jelenleg nincs senki az online térben, aki ilyen hatékonyan és használhatóan lenne képes átadni a jógatechnikákat a lehető legszélesebb közönségnek.

Adriene Mishler több interjúban is elismerte: kezdetben nagyon tartott attól, hogy kiemelje a jógát a szentnek tekintett gyakorlóterekből, és beemelje a digitális térbe. Többek között ezért is vonakodott attól, hogy olyan címeket adjon a videóinak, mint például „jóga fogyáshoz”. Másrészt viszont ezek a címek nagy szerepet játszottak abban, hogy a YouTube és a Google keresési listáinak az élére ugrott. Ma már komolyan veszi a közösségi oldalakat és a SEO-címeket is. A videótárában pedig szinte minden problémára kínál gyakorlatsort. Jóga lefekvéshez, jóga születésnapra, jóga rossz időre, jóga kerékpárosoknak, jóga állómunkát végzőknek, jóga az agynak – tényleg mindenki talál valamit.

Influenszer? Abban az értelemben, hogy hatással van az emberekre, abszolút. Viszont ő ezt a hatást komolyan is veszi. Az egyik legnagyobb tőkéje pedig a hitelessége. Azt mondja, felismerte, hogy minél több követője van, annál inkább hűnek kell maradnia önmagához.

És akkor még nem említettük az alkotótársát, Benjit, a kutyát, aki a legtöbb videón ott fekszik valamilyen irigylésre méltóan laza pózban. Kutyával pedig tényleg mindent el lehet adni.

