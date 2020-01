Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"076cd053-d0a5-4fb9-9643-0d055fce1f3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabad Egyetem köszönt be az Emmihez éjjel.","shortLead":"A Szabad Egyetem köszönt be az Emmihez éjjel.","id":"20200106_Plakatokkal_uzentek_az_Emminek_a_miniszterium_epulete_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=076cd053-d0a5-4fb9-9643-0d055fce1f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03032bd-ac8b-43e1-ae0c-ffa034e47bb1","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Plakatokkal_uzentek_az_Emminek_a_miniszterium_epulete_elott","timestamp":"2020. január. 06. 11:09","title":"Plakátokkal üzentek az Emminek a minisztérium épülete előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87facf01-ec34-4864-8a89-3146ff13d968","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több robbanás rázta meg Bagdad azon részét, ahol néhány órával korábban gyászmenettel búcsúztak a pénteken megölt iráni tábornoktól, Kászim Szulejmánitól.","shortLead":"Több robbanás rázta meg Bagdad azon részét, ahol néhány órával korábban gyászmenettel búcsúztak a pénteken megölt iráni...","id":"20200104_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87facf01-ec34-4864-8a89-3146ff13d968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152e144e-c56e-4801-8a19-fc788ef4ee0a","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_","timestamp":"2020. január. 04. 20:44","title":"Robbanások Bagdadban és egy iraki amerikai bázisnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezen a héten a következő számokat húzták ki az ötöslottó sorsolásakor:","shortLead":"Ezen a héten a következő számokat húzták ki az ötöslottó sorsolásakor:","id":"20200104_Otos_lotto__ime_a_nyeroszamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f81914-5440-4a49-9200-73198b136d72","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Otos_lotto__ime_a_nyeroszamok","timestamp":"2020. január. 04. 19:49","title":"Ötös lottó: íme a nyerőszámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt telitalálatos szelvény ezen a héten az ötöslottóban, így a következő héten tovább nő a nyereménylap.","shortLead":"Nem volt telitalálatos szelvény ezen a héten az ötöslottóban, így a következő héten tovább nő a nyereménylap.","id":"20200104_Otos_lotto__meg_tobbet_nyerhetunk_a_jovo_heten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35795e8-b3af-459c-a85e-a869fb9e9947","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Otos_lotto__meg_tobbet_nyerhetunk_a_jovo_heten","timestamp":"2020. január. 04. 20:13","title":"Ötös lottó – még többet nyerhetünk a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864755ec-2148-41c7-88c1-d7655733fe05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kedd hajnalban északon nagyon hideg lehet.","shortLead":"Kedd hajnalban északon nagyon hideg lehet.","id":"20200106_Kemeny_fagy_jon_minusz_12_fok_is_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=864755ec-2148-41c7-88c1-d7655733fe05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0bb9899-6bd6-40a2-a756-4c0f2d5540b6","keywords":null,"link":"/elet/20200106_Kemeny_fagy_jon_minusz_12_fok_is_lehet","timestamp":"2020. január. 06. 05:32","title":"Kemény fagy jön, mínusz 12 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b445e37-1a66-42c5-8193-67e867570f1d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autó fedélzeti kamerája videón rögzítette, amint a szembejövő sávból érkező autó fékezés nélkül a szakadékba hajt.","shortLead":"Egy autó fedélzeti kamerája videón rögzítette, amint a szembejövő sávból érkező autó fékezés nélkül a szakadékba hajt.","id":"20200104_Videon_amint_a_terepjaro_a_szakadekba_hajt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b445e37-1a66-42c5-8193-67e867570f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d811908-f184-4b68-8774-9e37cd5a5de9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200104_Videon_amint_a_terepjaro_a_szakadekba_hajt","timestamp":"2020. január. 04. 14:44","title":"Videón, amint egy terepjáró a szakadékba hajt Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0695d580-d507-447f-9103-af885853c308","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szervezet főtitkára egyeztetett a 29 tagállam képviselőivel, ezután döntött az ülés összehívásáról. ","shortLead":"A szervezet főtitkára egyeztetett a 29 tagállam képviselőivel, ezután döntött az ülés összehívásáról. ","id":"20200106_Rendkivuli_NATOcsucs_lesz_ma_a_kozelkeleti_feszultseg_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0695d580-d507-447f-9103-af885853c308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b903e8-26bf-48c5-bbde-1fa7aa4a011a","keywords":null,"link":"/vilag/20200106_Rendkivuli_NATOcsucs_lesz_ma_a_kozelkeleti_feszultseg_miatt","timestamp":"2020. január. 06. 10:04","title":"Rendkívüli NATO-csúcs lesz ma a közel-keleti feszültség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0a6f25-75e6-476c-b586-58de84020da5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"56 évesen elhunyt Gesztesi Károly színész - írta szombaton délután a Blikk.hu.","shortLead":"56 évesen elhunyt Gesztesi Károly színész - írta szombaton délután a Blikk.hu.","id":"20200104_Meghalt_Gesztesi_Karoly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c0a6f25-75e6-476c-b586-58de84020da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28ea145-1d9e-472f-982b-908813c97236","keywords":null,"link":"/kultura/20200104_Meghalt_Gesztesi_Karoly","timestamp":"2020. január. 04. 18:02","title":"Meghalt Gesztesi Károly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]