Donald Trump is téma volt a Golden Globe-on

Az amerikai filmes díjátadókon egyre gyakoribb, hogy a sztárok nemcsak a köszönő beszédek formaságaira szorítkoznak, de úgy érzik, hogy közéleti témákban is egyre inkább meg kell szólalniuk az alatt a rövidke idő alatt, amíg a színpadon állnak.

A vasárnapi Golden Globe gála a politikai témákat tekintve például most abszolút a klímaválságról szólt az ausztráliai bozóttüzek miatt. Szeptember óta a természeti katasztrófa sújtotta kontinensen több ezer épület dőlt romba, körülbelül 20 ember halt meg a tűz következtében, és 14,8 millió hektár földterület perzselődött eddig fel, így kínos is lett volna, ha a díjátadó résztvevői nem vállalnak semmilyen szinten szolidaritást az ausztrálokkal.

Russel Crowe, ausztrál színész például nem is vett részt a gálán, így A legharsányabb hang című minisorozatban nyújtott alakításáért sem tudta átvenni a díját, mert otthon maradt a családjával Ausztráliában.

Jennifer Aniston beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy "félreértés ne essék, az ausztráliai tragédia alapja a klímaváltozás", Cate Blanchett – aki szintén ausztráliai születésű – pedig azt mondta, hogy muszáj foglalkoznunk a bozóttüzekkel, mert "ha egy ország szembesül a klímakatasztrófával, akkor (valójában) mi mindannyian szembesülünk vele".

Joaquin Phoenix, aki a vegán étrendet követi, külön megdicsérte a Golden Globe szervezőit, hogy szigorúan növényi alapú menüt szolgáltak fel a ceremónián.

Patricia Arquette – ő a The Act című minisorozat legjobb női mellékszereplőjének elismerését vehette át – a klímakatasztrófa helyett inkább világpolitikai aggodalmainak adott hangot. Mint fogalmazott: tudja, hogy 2020. január 5-re nem a Golden Globe miatt fognak visszalapozni majd a történelemkönyvekben, hanem az Egyesült Államok elnöke miatt, aki egy Twitter-üzenetben azzal fenyegetőzött, hogy kész csapást mérni ötvenkét iráni helyszínre, köztük olyanokra is, amelyek fontosak az iráni kultúra számára. A fokozódó diplomáciai feszültségről Amerika és a Közel-Kelet között itt és itt is írtunk.

Jelezvén, hogy most minden politikai véleménynyilvánításnak nagyobb súlya van, mint máskor, Arquette arra kérte a közönséget, hogy a gyerekeink jövője érdekében menjenek el szavani a 2020-as elnökválasztáskor.