[{"available":true,"c_guid":"37d31d04-ce21-4817-a56a-3f8330839417","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kétütemű NDK kisautót az elmúlt évtizedekben nem használták túl sokat. ","shortLead":"A kétütemű NDK kisautót az elmúlt évtizedekben nem használták túl sokat. ","id":"20200106_elso_tulajdonosa_arulja_ezt_a_remek_trabant_kombit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37d31d04-ce21-4817-a56a-3f8330839417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e64625-9d38-4922-aa85-7032b5b2b4b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200106_elso_tulajdonosa_arulja_ezt_a_remek_trabant_kombit","timestamp":"2020. január. 06. 06:41","title":"Első tulajdonosa árulja ezt a remek Trabant kombit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654a5150-b0d7-46b5-8d48-fd368851f484","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az újjáépítést vezető kormánybiztos szerint még nem menekült meg a tűzvész sújtotta katedrális.","shortLead":"Az újjáépítést vezető kormánybiztos szerint még nem menekült meg a tűzvész sújtotta katedrális.","id":"20200105_Tovabbra_is_veszelyben_van_a_NotreDame","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=654a5150-b0d7-46b5-8d48-fd368851f484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee94c00c-3b76-47f9-9214-3e13a0b2a102","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Tovabbra_is_veszelyben_van_a_NotreDame","timestamp":"2020. január. 05. 19:30","title":"Továbbra is veszélyben van a Notre-Dame","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8fda0e2-c5de-4f5a-9985-dde80e0bd1c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Maxine Waters képviselőt nem először csalta lépre a magát komikusnak nevező páros.","shortLead":"Maxine Waters képviselőt nem először csalta lépre a magát komikusnak nevező páros.","id":"20200105_Greta_Thunbergnek_es_apjanak_kiadva_magat_vert_at_megint_egy_kaliforniai_kepviselot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8fda0e2-c5de-4f5a-9985-dde80e0bd1c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414fd356-6d3e-4e1e-8c75-42a35dedc509","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Greta_Thunbergnek_es_apjanak_kiadva_magat_vert_at_megint_egy_kaliforniai_kepviselot","timestamp":"2020. január. 05. 18:06","title":"Két orosz magát Greta Thunbergnek és apjának kiadva húzott csőbe egy kaliforniai képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4172db7-efb8-46b9-bb9f-98419f3d0951","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump szerint Irán a felelős.","shortLead":"Donald Trump szerint Irán a felelős.","id":"20200104_Elitelte_a_bagdadi_amerikai_kovetseg_elleni_tamadast_a_magyar_kulugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4172db7-efb8-46b9-bb9f-98419f3d0951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74fc53e-9aca-43dc-967b-e33873f85124","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Elitelte_a_bagdadi_amerikai_kovetseg_elleni_tamadast_a_magyar_kulugy","timestamp":"2020. január. 04. 13:26","title":"A magyar külügy most ítélte el a bagdadi amerikai követség elleni támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b505aa97-030e-4d90-802a-01422f71d15d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Olyan számokat is eljátszottak, mint a Lithium vagy a Heart-Shaped Box.","shortLead":"Olyan számokat is eljátszottak, mint a Lithium vagy a Heart-Shaped Box.","id":"20200105_Ujra_osszeallt_a_Nirvana_harom_tulelo_tagja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b505aa97-030e-4d90-802a-01422f71d15d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed56f1d-40d4-4d1a-ad11-1eadc257e511","keywords":null,"link":"/kultura/20200105_Ujra_osszeallt_a_Nirvana_harom_tulelo_tagja","timestamp":"2020. január. 05. 18:30","title":"Újra összeállt a Nirvana három túlélő tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be36113c-4b10-4e60-8bf8-2a25c2acb555","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Első fokon elítélte a Mol vezetőjét egy horvát bíróság; eszi a felújított orosz metrószerelvényeket a rozsda; nem vette meg a kormány határidőre a trieszti kikötőt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Első fokon elítélte a Mol vezetőjét egy horvát bíróság; eszi a felújított orosz metrószerelvényeket a rozsda; nem vette...","id":"20200105_Es_akkor_hernadi_trieszt_metro_atletika_kornyezetvedelem_penzosztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be36113c-4b10-4e60-8bf8-2a25c2acb555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a47d2a51-9ce5-493b-a87b-08eba0c42f80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200105_Es_akkor_hernadi_trieszt_metro_atletika_kornyezetvedelem_penzosztas","timestamp":"2020. január. 05. 07:00","title":"És akkor a kormány gyorsan szétszórt pár tízmilliárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dacc9571-7c75-47a2-89be-14ce86110c4a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Videós előrejelzés 2020 gazdasági folyamatairól. Gergely Márton Gyükeri Mercédesszel beszélget.","shortLead":"Videós előrejelzés 2020 gazdasági folyamatairól. Gergely Márton Gyükeri Mercédesszel beszélget.","id":"20200104_Mi_varhato_a_gazdasagban_2020ban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dacc9571-7c75-47a2-89be-14ce86110c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b568de4d-7054-47f4-9a51-42e773a53c9f","keywords":null,"link":"/360/20200104_Mi_varhato_a_gazdasagban_2020ban","timestamp":"2020. január. 04. 12:00","title":"Jön-e válság, lesz-e 360 feletti euró? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecf6fcd-ba87-46be-bcda-059f87e27460","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A magyar miniszterelnök Andrej Babis meghívására érkezett felújított intézmény gálaestjére.","shortLead":"A magyar miniszterelnök Andrej Babis meghívására érkezett felújított intézmény gálaestjére.","id":"20200105_Orban_Viktor_is_reszt_vett_a_pragai_operahaz_megnyitojan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ecf6fcd-ba87-46be-bcda-059f87e27460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da27b784-4fca-485d-967a-9b05d4b5f318","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Orban_Viktor_is_reszt_vett_a_pragai_operahaz_megnyitojan","timestamp":"2020. január. 05. 21:15","title":"Orbán Viktor is részt vett a prágai operaház megnyitóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]