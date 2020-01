Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd43f09c-5ec9-492f-a46e-1ccc463cfbb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ígéretek szerint minden egyetemen startup központ nyílik, amellyel önálló vállalkozás indítására ösztönzik majd a hallgatókat.","shortLead":"Az ígéretek szerint minden egyetemen startup központ nyílik, amellyel önálló vállalkozás indítására ösztönzik majd...","id":"20200110_educatio_kiallitas_palkovics_laszlo_osztondij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd43f09c-5ec9-492f-a46e-1ccc463cfbb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2349a22a-fdec-41cc-8382-002f9a530d50","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_educatio_kiallitas_palkovics_laszlo_osztondij","timestamp":"2020. január. 10. 09:26","title":"Februártól harmadával nőnek a felsőoktatási ösztöndíjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c94b69c-4660-4caf-b0fb-d17b5ebe4cda","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy torlódásra kell számítani az M5-ösön Budapest felé.","shortLead":"Nagy torlódásra kell számítani az M5-ösön Budapest felé.","id":"20200111_Negy_auto_karambolozott_az_M5os_autopalyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c94b69c-4660-4caf-b0fb-d17b5ebe4cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6ba1c8-e5e6-4437-9fee-506d20acf301","keywords":null,"link":"/cegauto/20200111_Negy_auto_karambolozott_az_M5os_autopalyan","timestamp":"2020. január. 11. 10:59","title":"Négy autó karambolozott az M5-ös autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f43aa93-0e92-40e4-ae18-37cb595bc5c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy műhold Irán két, amerikai támaszpontokra kilőtt rakétája után egy harmadikat is észlelt, ez találhatta el a szerdán hajnalban szerencsétlenül járt ukrán gépet.","shortLead":"Egy műhold Irán két, amerikai támaszpontokra kilőtt rakétája után egy harmadikat is észlelt, ez találhatta el a szerdán...","id":"20200109_USA_iraniak_lottek_le_az_ukran_gepet_tevedesbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f43aa93-0e92-40e4-ae18-37cb595bc5c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcba6d38-4a1f-4dce-ad40-41e423eec04c","keywords":null,"link":"/vilag/20200109_USA_iraniak_lottek_le_az_ukran_gepet_tevedesbol","timestamp":"2020. január. 09. 19:47","title":"USA: Irán lőtte le az ukrán gépet, tévedésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671fd9eb-65f1-4a01-be87-c617eca8dcc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sötétebb lesz a Hold, de nem tűnik el.","shortLead":"Sötétebb lesz a Hold, de nem tűnik el.","id":"20200110_Reszleges_holdfogyatkozas_lesz_ma_este","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=671fd9eb-65f1-4a01-be87-c617eca8dcc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b69986c-6477-4a58-aa50-d402e3dee8d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200110_Reszleges_holdfogyatkozas_lesz_ma_este","timestamp":"2020. január. 10. 11:23","title":"Részleges holdfogyatkozás lesz ma este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63bc7508-77f0-4fbf-a684-23ca6d27ebe6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokszor fontos lehet az időzítés, mondjuk azért, hogy egy okostelefon bejelentése ne vigye el a show-t egy másik elől. A legújabb hírek szerint könnyen lehet, hogy a Xiaomi is beelőzné bejelentésével a Samsungot.","shortLead":"Sokszor fontos lehet az időzítés, mondjuk azért, hogy egy okostelefon bejelentése ne vigye el a show-t egy másik elől...","id":"20200111_xiaomi_mi10_pro_kiszivargott_specifikaciok_arak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63bc7508-77f0-4fbf-a684-23ca6d27ebe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7f5a75-81cc-4fe8-8d2e-8e599f5c15b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200111_xiaomi_mi10_pro_kiszivargott_specifikaciok_arak","timestamp":"2020. január. 11. 12:03","title":"Beelőzné a Xiaomi a Samsungot a Mi 10-zel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0011cd-b211-4c5d-b58d-ca5e722205e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tíz késszúrással megsebesítették, mégis egy órán át tovább vezetett egy távolsági busz sofőrje csütörtökön Belgiumban.","shortLead":"Tíz késszúrással megsebesítették, mégis egy órán át tovább vezetett egy távolsági busz sofőrje csütörtökön Belgiumban.","id":"20200110_Meg_egy_oran_at_vezetett_a_kessel_osszeszurkalt_belga_buszsofor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b0011cd-b211-4c5d-b58d-ca5e722205e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4054342e-b80f-4c91-a800-2aebfd1efd69","keywords":null,"link":"/vilag/20200110_Meg_egy_oran_at_vezetett_a_kessel_osszeszurkalt_belga_buszsofor","timestamp":"2020. január. 10. 17:50","title":"Még egy órán át vezetett a késsel összeszurkált belga buszsofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982df9ff-0deb-429f-857f-46b2adf6ae3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány még azt sem árulta el, mekkora hatása van a négygyerekes nők szja-mentességének, de Orbán Viktor máris kiterjesztené a háromgyerekesekre. Utóbbiak sokkal többen vannak, így ez már százmilliárdos bevételkiesést jelentene az államnak. Méghozzá minden egyes évben, amíg egy jövőbeli kormány be nem vállalja, hogy visszacsinálja az egészet.","shortLead":"A kormány még azt sem árulta el, mekkora hatása van a négygyerekes nők szja-mentességének, de Orbán Viktor máris...","id":"20200110_szja_mentesseg_orban_igeret_adozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=982df9ff-0deb-429f-857f-46b2adf6ae3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca44898-ee7a-4c69-8e86-278a3fa0e371","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_szja_mentesseg_orban_igeret_adozas","timestamp":"2020. január. 10. 06:30","title":"Egy következő kormánynak fájhat igazán a háromgyerekes nők adómentessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733dd69c-b76e-4759-a13d-3ecdc0914295","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Pár nappal a Golden Globe-gála után a Critics Choice Association (CCA) amerikai filmkritikus-szervezet is bejelentette, hogy díjátadó vacsoráján csak növényi alapú ételeket szolgálnak fel a klímaválság elleni küzdelem jegyében.\r

\r

","shortLead":"Pár nappal a Golden Globe-gála után a Critics Choice Association (CCA) amerikai filmkritikus-szervezet is bejelentette...","id":"20200110_Ujabb_hollywoodi_galan_lesz_vega_menu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=733dd69c-b76e-4759-a13d-3ecdc0914295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b613355c-ef4b-45df-a90d-2f195a36d3ec","keywords":null,"link":"/elet/20200110_Ujabb_hollywoodi_galan_lesz_vega_menu","timestamp":"2020. január. 10. 11:48","title":"Újabb hollywoodi gálán lesz vega menü","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]