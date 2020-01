Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f572fd5-21b9-42e5-89e7-415a337156d3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kilenc autógyártót tömörít magában a német konszern. ","shortLead":"Kilenc autógyártót tömörít magában a német konszern. ","id":"20200114_legnagyobb_autogyar_volkswagen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f572fd5-21b9-42e5-89e7-415a337156d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f18e78c-dba6-4273-80dc-2342603328cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200114_legnagyobb_autogyar_volkswagen","timestamp":"2020. január. 14. 12:15","title":"Százból nyolc új autó a Volkswagen-csoporté, ők a legnagyobbak jelenleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0f6a1c-4f38-45ac-a163-115a39f0311c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baltával esett neki a falnak a felsőtárkányi férfi. Elfogták.","shortLead":"Baltával esett neki a falnak a felsőtárkányi férfi. Elfogták.","id":"20200114_Atbontotta_a_falat_igy_tort_be_a_dohanyboltba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba0f6a1c-4f38-45ac-a163-115a39f0311c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a73ad1-977f-40d8-ba7c-3cb654583e63","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Atbontotta_a_falat_igy_tort_be_a_dohanyboltba","timestamp":"2020. január. 14. 07:59","title":"Átbontotta a falat, így tört be a dohányboltba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a08c9d-524f-42c7-9695-646a39879f96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2019-es utolsó negyedéves adatok az ingatlanpiac változását mutatják.","shortLead":"A 2019-es utolsó negyedéves adatok az ingatlanpiac változását mutatják.","id":"20200114_Beszakadt_a_panellakasok_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00a08c9d-524f-42c7-9695-646a39879f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53cc321f-846c-4f49-9c4b-aa866ccabd9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200114_Beszakadt_a_panellakasok_ara","timestamp":"2020. január. 14. 11:28","title":"Beszakadt a panellakások ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b942545f-d8f2-4e74-9b30-1348d6f01f2a","c_author":"Optic World","category":"brandcontent","description":"Könnyen meg tudunk feledkezni arról, mennyire fontos, hogy lássunk. De gondoljon arra, hogy a környezetéből érkező ingerek 80%-át a szemén keresztül észleli – ezt a tényt ismerve máris felértékelődik ez az egyébként természetesnek tűnő „adottság”. ","shortLead":"Könnyen meg tudunk feledkezni arról, mennyire fontos, hogy lássunk. De gondoljon arra, hogy a környezetéből érkező...","id":"20191213_A_megfelelo_szemuvegvasarlas_legfontosabb_kriteriumai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b942545f-d8f2-4e74-9b30-1348d6f01f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58b1403-ae66-48b9-803b-305058fb79b5","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191213_A_megfelelo_szemuvegvasarlas_legfontosabb_kriteriumai","timestamp":"2020. január. 14. 11:30","title":"Minden második magyarnak rossz a szeme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e64fcd1-2642-4300-9de3-e576ccd72be5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kína ugyan veszített, de az USA igazán nem nyert Donald Trump kereskedelempolitikájával. ","shortLead":"Kína ugyan veszített, de az USA igazán nem nyert Donald Trump kereskedelempolitikájával. ","id":"20200115_A_haborunak_vege_de_a_beke_meg_odebb_van_az_USA_es_Kina_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e64fcd1-2642-4300-9de3-e576ccd72be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27357a3d-1a0e-4260-8221-a1f5765b4a6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_A_haborunak_vege_de_a_beke_meg_odebb_van_az_USA_es_Kina_kozott","timestamp":"2020. január. 15. 17:54","title":"A háborúnak vége, de a béke még odébb van az USA és Kína között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1595d0ac-77b6-45e0-88d8-70ea77f8ddcb","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Aggasztóan öregedő pedagógustársadalom, romló szakos ellátottság, egyre nagyobb arányban megjelenő sajátos nevelési igényű és pszichés zavarokkal küzdő diák. Látszólag jó hír, hogy a szegény családokból származó gyerekek aránya csökken – de felsejlenek itt is statisztikai trükkök. Megjelent A közoktatás indikátorrendszere.","shortLead":"Aggasztóan öregedő pedagógustársadalom, romló szakos ellátottság, egyre nagyobb arányban megjelenő sajátos nevelési...","id":"20200115_Pillanatkep_a_magyar_oktatasrol_van_min_aggodni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1595d0ac-77b6-45e0-88d8-70ea77f8ddcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd21ecbb-2ed9-4b16-8802-16aad53fe79b","keywords":null,"link":"/elet/20200115_Pillanatkep_a_magyar_oktatasrol_van_min_aggodni","timestamp":"2020. január. 15. 11:10","title":"Pillanatkép a magyar oktatásról: van miért aggódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3267e45f-3372-4d26-83f8-cd8e8661127b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Összefogtak az oligarchákkal és a populizmussal szemben egyes ellenzéki európai parlamenti képviselők: igyekeznek leleplezni a piactorzító machinációkat. Közben persze Orbán, Babis és társaik sem restek a véd- és dacszövetséget kiépíteni. ","shortLead":"Összefogtak az oligarchákkal és a populizmussal szemben egyes ellenzéki európai parlamenti képviselők: igyekeznek...","id":"20200115_Csehmagyar_kormanyzati_polip_tette_ra_a_kezet_az_unios_penzekre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3267e45f-3372-4d26-83f8-cd8e8661127b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71108cfe-9d11-4b2e-9a1b-39ae51663dc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_Csehmagyar_kormanyzati_polip_tette_ra_a_kezet_az_unios_penzekre","timestamp":"2020. január. 15. 13:53","title":"Cseh–magyar kormányzati polip tette rá a kezét az uniós pénzekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01623e5c-ad11-4d00-86a8-47bbca981e2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Boris Johnsonnak a Brexit mellett életvezetési kérdésekkel is van ideje foglalkozni, így kifejtette a véleményét a növényi alapú étkezésről.","shortLead":"Boris Johnsonnak a Brexit mellett életvezetési kérdésekkel is van ideje foglalkozni, így kifejtette a véleményét...","id":"20200115_Veganizmus_Az_merenylet_a_sajtimadok_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01623e5c-ad11-4d00-86a8-47bbca981e2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da62e950-c0d4-4f4f-8171-0670dc90eaf6","keywords":null,"link":"/elet/20200115_Veganizmus_Az_merenylet_a_sajtimadok_ellen","timestamp":"2020. január. 15. 09:45","title":"„Veganizmus? Az merénylet a sajtimádók ellen!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]