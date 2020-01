Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68ee7332-5e80-4539-9690-fc140bb35d10","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több projektcéget is alapított decemberben Herdon István debreceni milliárdos Xanga-csoportja, és azok napokon belül olyan cégek tulajdonába kerültek, amelyeket az adóoptimalizálási lehetőségeiről is ismert amerikai Delaware államban jegyeztek be. ","shortLead":"Több projektcéget is alapított decemberben Herdon István debreceni milliárdos Xanga-csoportja, és azok napokon belül...","id":"202002_saigo_sharing_amerikai_uzletek_remenyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68ee7332-5e80-4539-9690-fc140bb35d10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4782ef-789e-494b-ac80-4f24f83aef5f","keywords":null,"link":"/360/202002_saigo_sharing_amerikai_uzletek_remenyeben","timestamp":"2020. január. 14. 14:00","title":"Amerikai üzletek reményében alapított cégeket a debreceni milliárdos ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cbda35-9c37-4aa9-a8a1-2be2a1ffc691","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hírről az iráni közösségi média számolt be, mivel az állami média még a tüntetést is elhallgatta.","shortLead":"A hírről az iráni közösségi média számolt be, mivel az állami média még a tüntetést is elhallgatta.","id":"20200113_Eles_loszert_is_bevetettek_a_tuntetok_ellen_Teheranban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32cbda35-9c37-4aa9-a8a1-2be2a1ffc691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688cd12e-7aef-4661-885c-2ed7190e52f4","keywords":null,"link":"/vilag/20200113_Eles_loszert_is_bevetettek_a_tuntetok_ellen_Teheranban","timestamp":"2020. január. 13. 14:23","title":"Éles lőszert is bevethettek a tüntetők ellen Teheránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a5d627-6236-496c-ba86-d4a711b68c0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szélsőségeseknek azt a rejtekhelyét bombázták, ahol a kiképzőtáboraik is találhatóak.","shortLead":"A szélsőségeseknek azt a rejtekhelyét bombázták, ahol a kiképzőtáboraik is találhatóak.","id":"20200113_Megoltek_az_Iszlam_Allam_afrikai_aganak_egyik_vezetojet_Nigeriaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5a5d627-6236-496c-ba86-d4a711b68c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469f677d-3c56-4bf0-ab17-34cb6737b69d","keywords":null,"link":"/vilag/20200113_Megoltek_az_Iszlam_Allam_afrikai_aganak_egyik_vezetojet_Nigeriaban","timestamp":"2020. január. 13. 13:29","title":"Mocsaras területen rejtőzött a dzsihadista vezető, mikor lebombázták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c7e180-a7a0-4a77-9774-8f9ef358fe52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A törvényalkotási folyamatról beszélt egy rendezvényen a Fidesz parlamenti képviselője.","shortLead":"A törvényalkotási folyamatról beszélt egy rendezvényen a Fidesz parlamenti képviselője.","id":"20200114_Miniszteriumban_dolgozo_kommunista_alvo_ugynokokrol_beszelt_L_Simon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44c7e180-a7a0-4a77-9774-8f9ef358fe52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4372f5bf-8b1c-4f44-9a85-5bed599a3b36","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Miniszteriumban_dolgozo_kommunista_alvo_ugynokokrol_beszelt_L_Simon","timestamp":"2020. január. 14. 06:03","title":"Minisztériumban dolgozó kommunista alvó ügynökökről beszélt L. Simon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc54bd8b-b5e7-41ac-83dd-1eea20a18068","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az orvosi kamara a hálapénz kriminalizálására és büntethetővé tételére tett javaslatot, és jelentős béremelést kér. Az Emmi szerint a bérek nőnek, a kamara pedig nyugodtan tilthatja a hálapénz elfogadását az etikai kódexében.","shortLead":"Az orvosi kamara a hálapénz kriminalizálására és büntethetővé tételére tett javaslatot, és jelentős béremelést kér...","id":"20200114_Szamitsone_korrupcionak_a_halapenz_A_miniszterium_valaszolt_az_orvoskamaranak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc54bd8b-b5e7-41ac-83dd-1eea20a18068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484f2b5c-b47b-4561-9624-b32fb0841615","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200114_Szamitsone_korrupcionak_a_halapenz_A_miniszterium_valaszolt_az_orvoskamaranak","timestamp":"2020. január. 14. 18:12","title":"Számítson-e korrupciónak a hálapénz? A minisztérium válaszolt az orvoskamarának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee54f85e-6b4f-4212-ac14-95757fc38ba2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök pokrócba csavarták, a mentők pedig kórházba szállították a férfit.","shortLead":"A rendőrök pokrócba csavarták, a mentők pedig kórházba szállították a férfit.","id":"20200114_Beugrott_a_minusz_2_fokos_Tiszaba_a_vizirendeszet_parancsolta_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee54f85e-6b4f-4212-ac14-95757fc38ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fbe99f3-eb34-4095-b06f-533824bb46ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Beugrott_a_minusz_2_fokos_Tiszaba_a_vizirendeszet_parancsolta_ki","timestamp":"2020. január. 14. 20:38","title":"Beugrott a mínusz 2 fokos Tiszába, a vízirendészet parancsolta ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f17b37-0953-4a15-bea4-517cb0c06c67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ építésének pótmunkái indokolják a jelentős drágulást.","shortLead":"Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ építésének pótmunkái indokolják a jelentős drágulást.","id":"20200113_Tovabbi_5_milliard_forinttal_dragult_a_Ligetprojekt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3f17b37-0953-4a15-bea4-517cb0c06c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703c5d5e-46e6-459e-88c0-5e1cd70b68d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200113_Tovabbi_5_milliard_forinttal_dragult_a_Ligetprojekt","timestamp":"2020. január. 13. 17:06","title":"További 5 milliárd forinttal drágult a Liget-projekt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tudott egyelőre megállapodni a főváros és a kormány a kerékpárverseny finanszírozásáról.","shortLead":"Nem tudott egyelőre megállapodni a főváros és a kormány a kerékpárverseny finanszírozásáról.","id":"20200115_Nem_ad_pluszpenzt_Budapest_a_Giro_dItaliara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e28a69d6-d309-46fe-83ea-be1f658a9366","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_Nem_ad_pluszpenzt_Budapest_a_Giro_dItaliara","timestamp":"2020. január. 15. 05:59","title":"Nem ad pluszpénzt Budapest a Giro d’Italiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]